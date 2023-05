J’ai cru que j’allais mourir après avoir été terrassé par des vomissements et des diarrhées, révèle Ricky Gervais

RICKY Gervais a révélé qu’il craignait de se diriger vers l’au-delà – lorsqu’il a été frappé par des maux d’estomac.

Le comédien hypocondriaque, 61 ans, a été frappé par des vomissements et de la diarrhée une nuit ce mois-ci.

Mais au cours de son calvaire, il s’est convaincu qu’il avait un cancer du foie ou de l’estomac ou qu’il avait été victime d’un empoisonnement au cyanure ou d’une maladie des rayons.

Finalement, il a décidé qu’il avait un coronavirus.

Il a dit aux fans lors d’une séance de questions-réponses en ligne qu’il craignait que son penchant pour la boisson ne le tue, en disant: « Ce qui s’est passé, c’était mercredi soir, vers 1h du matin, et j’ai eu une douleur au côté qui m’a réveillé – comme une douleur lancinante.

« C’était comme ‘Aaaaah’. Cela n’arrive jamais.

« C’était comme, ‘Ooh, qu’est-ce que c’était?’ Puis c’est arrivé à nouveau.

« Ma première pensée a été évidemment – le cancer du foie, n’est-ce pas? »

« Au milieu de la nuit, vous êtes convaincu – c’est tout.

« Je l’ai soufflé. »

Il a poursuivi: « J’ai eu une autre douleur, et c’était, ‘Oh, oh mon Dieu.’ Et je me suis senti malade.

« Et je suis allé vomir et je ne pouvais pas. Alors j’ai pensé, ‘Oh, c’est peut-être un cancer de l’estomac.’

« Et puis je ne pouvais pas être malade – il n’y avait rien là-bas.

« Ensuite, la douleur des vomissements était incroyable, il y avait une intensité. »

Ricky, qui a dit un jour qu’il était ivre tous les jours depuis l’âge de 18 ans, a ajouté: « Vous oubliez à quel point les vomissements sont mauvais – vous oubliez à quel point c ***** est horrible.

« Je veux dire, peu importe la maladie et la pensée que tu vas mourir – je ne peux pas respirer. Et je pense que je vais m’étouffer.

« Et je pense que je ne vais pas reprendre mon souffle entre chaque spasme.

« Le lendemain, quand j’ai toussé, mes côtes – j’ai pensé, oh, j’ai déchiré la muqueuse de mon estomac ici. »

Mais le créateur de The Office et After Life a déclaré qu’il avait récupéré le lendemain et alignait une bière à 20 heures.