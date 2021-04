Djokovic était un grand favori pour répéter son triomphe final de l’Open d’Australie sur Karatsev dans son pays natal et remporter le tournoi, pour être arrêté de manière dramatique lors de la demi-finale du plus long match de l’ATP Tour de 2021 à ce jour, avec un pointage en à trois heures et 26 minutes malgré seulement trois séries.

C’était en grande partie parce que Karatsev a sauvé héroïquement 23 points sur 28 contre son propre service, empêchant le 18 fois champion du Grand Chelem de gagner 7-5, 4-6, 6-4.

Karatsev est tombé de justesse en deçà de la finale, perdant sur un tie-break du troisième set face au numéro 10 mondial Matteo Berrettini, mais ses performances étaient un autre signe de la montée en puissance du numéro 27 mondial qui était classé au 253 il y a à peine un an.

La saison décisive d’Aslan Karatsev vient d’être encore plus percée: le n ° 1 Novak Djokovic 7-5, 4-6, 6-4 dans le tournoi à domicile de Djokovic pour atteindre la finale de l’Open de Belgrade3 + heures de défense audacieuse, frappante et lancinante. 23 points de rupture sur 28 enregistrés contre le retourneur suprême pic.twitter.com/shEWQltocA – Christopher Clarey (@christophclarey) 24 avril 2021

« J’ai produit un excellent tennis et je ne peux pas dire grand-chose de ce qui me passait par la tête pendant ces nombreux points de rupture contre lesquels j’ai dû jouer, » a-t-il déclaré après, en demandant aux journalistes de prêter plus d’attention à la tournée des Challengers dont il faisait partie pendant si longtemps en gravissant les échelons.

«Il faut jouer au tennis agressif contre un rival comme Novak; sinon, on a l’impression de frapper contre le mur, car tout vous revient et vous oblige à courir beaucoup.

«J’ai marché sur le terrain pour battre Novak. J’ai cru en moi et j’ai promis que je ferais de mon mieux à chaque balle.

«Mon objectif principal était de prendre le ballon tôt et de rester agressif. Je veux atteindre le top 20, puis je pourrai me fixer d’autres objectifs. Pour y parvenir, je devrai jouer à mon meilleur niveau à chaque tournoi.

« J’ai parlé avec mon entraîneur de la lutte pour chaque point, ce qui a été l’un des éléments clés de mon succès. C’est la victoire la plus importante de ma carrière, Novak étant numéro un mondial. Je suis content de la façon dont je me suis battu et j’ai quitté mon tout sur le terrain dans un long match. «

Performance envoûtante d’Aslan Karatsev pour battre Novak Djokovic 7-5, 4-6, 6-4 dans le centre de tennis nommé d’après le n ° 1 mondial. Bien plus de 3 heures de combat. Djokovic a eu beaucoup d’occasions et les a gâchées ou Karatsev a claqué la porte avec sa puissance facile. Brillant. – Le podcast de tennis (@TennisPodcast) 24 avril 2021

Aslan Karatsev est devenu le perturbateur du tennis masculin en 2021. – David Law (@DavidLawTennis) 24 avril 2021

La défaite choc a été un autre revers pour Djokovic après sa défaite face à l’homme classé immédiatement devant Karatsev, le Britannique Dan Evans, en huitièmes de finale au Masters de Monte-Carlo au début du mois.

« Quand je perds, je ne peux être en colère que contre moi-même, pas contre l’adversaire, » il a dit. «Il allait mieux.

« Je ne pourrai probablement pas me souvenir de tous les rallyes mémorables de ce match parce que j’ai perdu. Je ne suis pas content de ma performance. Je me suis battu mais il a livré de superbes tirs à chaque fois qu’il en avait besoin. »

«Il a marqué quand il aurait dû. Je dois me demander pourquoi j’ai perdu, mais celui qui a gagné, je dois le féliciter à la fin.

Aslan Karatsev sauve 10 balles de break dans le 3ème set, bat Novak Djokovic 7-5, 4-6, 6-4 en 3h26 pour atteindre la finale à Belgrade. – José Morgado (@josemorgado) 24 avril 2021

Karatsev: « En Australie, Djokovic était comme un mur. Mais c’était différent, une demi-finale du Grand Chelem sur des terrains durs. Aujourd’hui, je me suis dit: » Je peux le battre. Je n’ai rien à perdre « . Je me suis battu sur chaque balle. » – Luigi Gatto (@ gigicat7_) 24 avril 2021

Karatsev continue d’être interrogé sur sa montée en puissance apparemment soudaine au sommet du sport. «Cela ne se produit pas seulement maintenant – il y a [a lot of] travail qui a été fait avant [this year], « a expliqué le joueur de 27 ans, ajoutant que des matchs à trois sets lui avaient donné « de plus en plus de confiance ».

«J’ai déjà eu des blessures et des problèmes, et maintenant nous faisons du bon travail avec mon entraîneur. Cela fait deux ans et demi et cela porte ses fruits en 2021.

«Ce n’est pas comme si ça venait tout d’un coup de nulle part. Cela vient du travail acharné de tous les jours, et c’est un long processus. Il faut être là tous les jours et travailler dur.

« Vous devez travailler et vous entraîner tous les jours et améliorer votre jeu, mentalement et physiquement. Ce n’est pas comme si tout arrivait maintenant et c’est tout. »

Un quatrième titre ATP Tour pour @MattBerrettini! 👏Le n ° 10 mondial surpasse Karatsev 6-1 3-6 7-6 (0) pour remporter le @ SerbieOpen2021. pic.twitter.com/wtJRgPWVgH – Tennis TV (@TennisTV) 25 avril 2021

Un message aux journalistes de tennis d’Aslan Karatsev: « Je vous recommande également de couvrir certains Challengers. » #SerbieOpen – Ana Mitrić (@ana_mitric) 25 avril 2021

Il a admis que l’effort de sa victoire sismique sur Djokovic aurait pu faire des ravages contre Berrettini.

«Je n’étais pas là à chaque point, mais tout le mérite lui revient – il a joué de façon fantastique à la fin et a très bien servi. Je ne pouvais pas vraiment servir ou faire les gros coups, faire le tour du coup droit.

«Au tie-break, il servait incroyablement. Je n’étais pas là. Il y avait des points où je n’étais pas là, et il a également bien fait lors du tie-break, me poussant à la limite.

« J’ai parfois eu de la malchance, tout s’est réduit à un ou deux tirs mais j’ai eu trop de hauts et de bas tout au long du match. »