L’ancien guitariste d’Ozzy Osbourne, Jake E. Lee, a révélé plus de détails sur l’incident survenu la semaine dernière à Las Vegas qui lui a valu trois blessures par balle.

Sur la page Facebook du Red Dragon Cartel, Lee a écrit : « Merci encore pour toute votre sollicitude. Une mise à jour rapide : de retour à la maison en convalescence. Un grand merci à ceux de l’hôpital Sunrise d’avoir si bien pris soin de moi. Et quelques brefs détails sur cette nuit-là.

« En rentrant de notre promenade Coco [Lee’s dog] et j’ai croisé la route de quelques voleurs. Habillés de façon sombre, des sweats à capuche baissaient le visage et des masques couvraient la bouche. Debout dans l’allée d’un voisin, vérifiant sa moto. Il y a eu une confrontation verbale qui s’est terminée par un accord selon lequel je marcherais dans un sens et eux dans le sens opposé. Cela n’a pas fonctionné.

« J’en parlerai probablement plus en détail plus tard, mais pour le moment, je ne peux faire confortablement que petit à petit. »

Il y a trois jours, Lee en a révélé davantage sur ses blessures.

« J’ai reçu trois balles », a-t-il écrit. « Je rentrais chez moi après avoir promené mon chien Coco (je ne l’ai pas nommé, alors ne le nomme pas !). Je ne veux pas entrer dans les détails maintenant, je suis fatigué, mais je me sens relativement très chanceux. La police J’ai trouvé 15 douilles sur les lieux, ce qui signifie qu’il a vidé son chargeur sur moi. Je n’ai pu en esquiver qu’un nombre limité, donc une balle a traversé mon avant-bras, une dans mon pied et une dans le dos, ce qui m’a brisé une côte et endommagé un poumon.

« La priorité maintenant est de continuer à drainer mon poumon jusqu’à ce qu’il ait fini de pleurer. Ensuite, nous pourrons retirer ce tube et nous concentrer sur les blessures les plus mineures. Et au fait, Coco va bien et apprécie vos demandes ! »

Lee a été embauché par Ozzy Osbourne en 1982 pour remplacer Randy Roads à temps plein après de courts passages par Bernie Torme et Brad Gillis, guitariste du Night Ranger. Après avoir joué sur les années 1983 Écorce à la lune et les années 1986 Le péché ultime il a été licencié en 1987. Il a continué à se produire avec Badlands, Wicked Alliance, Mickey Ratt, Enuff Z’Nuff et – après 15 ans de silence – avec Red Dragon Cartel, dont le dernier album, Patineest sorti en 2018.