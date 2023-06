J’ai crié lorsque deux chiens m’ont cloué au sol et m’ont saccagé les bras, les jambes et le visage – voici comment je me suis échappé

Une FEMME qui a été clouée au sol par deux chiens alors qu’ils lui abattaient les bras, les jambes et le visage a raconté comment elle a réussi à s’échapper.

La victime, qui n’a pas été nommée, a revécu l’horreur vendredi depuis un lit d’hôpital.

La victime d’une brutale attaque de chien a raconté comment elle s’était échappée alors qu’elle était allongée à l’hôpital en convalescence Crédit : Réseaux sociaux

La femme a été transportée à l’hôpital après l’attaque de mardi

Allongée avec son bras en écharpe et le visage cousu, elle a expliqué comment elle traversait Abbots Park, au sud de Londres, mardi, lorsqu’elle a été mutilée.

Dans des scènes terrifiantes filmées, les chiens ressemblant à des pitbulls ont sauté sur la femme avant de la traîner au sol alors que le propriétaire perdait le contrôle total.

Maintenant, la femme, dans la vingtaine, s’est souvenue du moment où elle a essayé de combattre les bêtes accrochées à elle.

Elle a dit: « Ils ont couru devant moi et je les ai ignorés, puis ils sont venus vers moi et j’ai demandé [the owner] pour les prendre.

« [That was when] ils ont commencé à me sauter dessus.

« J’essayais littéralement de les pousser vers le bas et de les combattre pour qu’ils me lâchent, puis ils ont commencé à devenir agressifs.

« L’un d’eux a sauté et m’a mordu au visage, puis j’ai commencé à crier. »

Racontant comment ils lui avaient mordu les bras, les jambes et le visage, elle a dit qu’un cabot avait enfoncé ses dents dans son bras droit avant d’arracher son sweat à capuche et de s’enfuir.

Elle a ajouté: « [The owner] essayait de les arrêter.

« L’un d’eux est venu sur mon bras droit et m’a mordu le bras. Il n’a pas pu les enlever.

« Ça a duré quelques minutes. Je suis tombé par terre, il m’a dit de me lever et il m’a dit ‘ne cours pas, ne cours pas’.

« Après, ils étaient sur mon bras et il a commencé à appeler à l’aide. Il a pu arrêter un chien mais le dernier était toujours sur moi.

« J’ai dû enlever mon pull et me débarrasser du chien.

« Finalement, sa bouche s’est desserrée et j’ai enlevé mon pull et je suis sorti en courant du parc.

« Puis après ça, je suis tombé par terre et je ne pouvais plus marcher. »

Une chasse urgente avait déjà été lancée pour l’homme en charge des chiens – qui est parti avec les animaux avant l’arrivée des flics.

Dans le clip circulant en ligne, on pouvait voir la femme clouée au sol par les bêtes alors qu’elle hurlait de terreur.

L’attaque vicieuse s’est déroulée alors que les animaux sautaient sur le visage de la victime, la traînant par les cheveux pour la deuxième fois.

Alors que deux des chiens sont montés sur elle alors qu’elle était allongée impuissante sur le sol, le propriétaire a réussi à s’attaquer au troisième et à saisir son collier.

Parvenant à se lever de l’herbe alors qu’elle hurlait de douleur, l’homme a attrapé le deuxième animal, l’enlevant d’elle.

Le propriétaire a alors essayé de donner des coups de pied au troisième chien, toujours attaché à la femme, dans le but de l’arrêter en criant : « Rocco, Rocco ».

Le chien vicieux a ensuite mordu le bras de la femme et l’a tiré d’un côté à l’autre alors qu’elle était coincée contre une clôture.

L’un d’eux s’est approché de mon bras droit et m’a mordu le bras. Il n’a pas pu les enlever Victime d’une attaque de chien

Les flics de la police rencontrée et le service d’ambulance de Londres ont été dépêchés à Abbots Park à 12 h 15 mardi.

Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital pour « une blessure importante » au bras, a indiqué la force.

Les flics ont déclaré dans un communiqué: « Les officiers ont été appelés à 12h15 le mardi 6 juin à Abbots Park, Lambeth SW2.

« Une femme d’une vingtaine d’années a déclaré avoir été attaquée par trois chiens.

« Des officiers et le London Ambulance Service se sont rendus sur les lieux.

« La femme a été transportée à l’hôpital où elle est soignée pour une grave blessure au bras droit, les blessures ne mettent pas sa vie en danger.

« L’homme en charge des chiens était parti avec les animaux avant l’arrivée de la police.

« Des enquêtes sont en cours pour retrouver les chiens et leur propriétaire.

La Grande-Bretagne lutte actuellement contre une épidémie de mutilations vicieuses, avec des incidents cette année atteignant déjà un sommet en 40 ans.

Au cours des dix dernières années, il y a eu 41 décès à la suite d’attaques de chiens vicieux – et dix d’entre eux ont eu lieu l’année dernière.

Cela survient après qu’Alice Stones, quatre ans, a été tuée par le chien de sa famille dans son jardin à Milton Keynes.

Wayne Stevens, 51 ans, est décédé à la suite de l’attaque à l’intérieur d’une maison de Derby.

Et un garçon de six ans a subi des blessures « qui pourraient changer sa vie » après avoir été mutilé par un American Staffordshire terrier dans le South Yorkshire.

Le Sun a récemment révélé quel comté du Royaume-Uni a enregistré le plus de décès au cours de la dernière décennie.

De 2013 à aujourd’hui, le Yorkshire a enregistré cinq décès dus à des attaques de chiens, ce qui en fait la région la plus meurtrière de Grande-Bretagne.

Le Merseyside et le sud du Pays de Galles arrivent en deuxième position pour les attaques de chiens les plus meurtrières – avec quatre dans chaque comté.

Manchester et le Lancashire sont les troisièmes pires zones de décès après avoir vu deux décès chacun au cours des dix dernières années.