J’ai creusé des os dans la boue sous la maison de John Wayne Gacy à mains nues – mes photos montrent toutes les horreurs

Un détective a utilisé ses mains nues pour déterrer des victimes enterrées sous la maison de John Wayne Gacy – ce qu’il a vu et senti ce jour-là le hante toujours.

L’inspecteur à la retraite de Des Plaines, Rafael Tovar, et son équipe de 10 personnes ont découvert 29 corps en décomposition cachés dans la résidence de Gacy dans le canton de Norwood Park.

John Wayne Gacy a violé, torturé et assassiné 33 jeunes hommes et garçons entre 1972 et 1978 Crédit : Fonctionnalités Rex

Gacy a enterré ses victimes dans un vide sanitaire sous la maison familiale Crédit : Rafael Tovar

Des officiers de Des Plaines ont déterré 26 corps du vide sanitaire de Gacy Crédit : Rafael Tovar

Rafael Tovar se souvient avoir trébuché sur deux fémurs gauches Crédit : Rafael Tovar

Les officiers se souviennent de l’odeur «putride» de la chair en décomposition au domicile de Gacy Crédit : Getty

Ils sont arrivés à la propriété de l’Illinois par une froide journée d’hiver après avoir appris que Robert Piest, un garçon de 15 ans porté disparu, avait suivi Gacy chez lui le 11 décembre 1978.

Bien que la recherche n’ait pas permis de retrouver le garçon, l’un des agents a remarqué l’odeur de chair en décomposition provenant du système de chauffage de Gacy, qui provenait d’un vide sanitaire souterrain.

La police de Des Plaines est revenue avec un deuxième mandat de perquisition et a commencé à creuser. Ce qu’ils ont vécu ce jour-là allait bouleverser leur vie, forçant certains à arrêter ou à se tourner vers la bouteille pour faire face au bilan émotionnel de tout cela.

Parmi les premières découvertes que les officiers chevronnés ont découvertes, il y avait un fémur gauche.

“C’était déjà un os donc nous savions que ça ne pouvait pas être Robert Piest parce que ça ne faisait que 10 jours [since his disappearance].

“Alors nous avons continué à creuser et avons trouvé un deuxième fémur – un fémur gauche – puis nous avons trouvé un troisième fémur gauche. À ce stade, nous pensons qu’il y en a beaucoup plus ici”, a-t-il déclaré à The Sun Online.

Après la découverte initiale, les flics ont déchiré le sol de Gacy pour trouver d’autres corps en décomposition éparpillés dans la maison.

Gacy avait versé de la chaux vive sur ses victimes pour accélérer le processus de décomposition, mais une fois que les agents ont traversé cela “il y avait une odeur putride, contrairement à tout le reste”, a déclaré M. Tovar.

Lorsque les enquêteurs ont dit à Gacy qu’ils prévoyaient de creuser son vide sanitaire, il a immédiatement coopéré et leur a dessiné une carte indiquant tous les corps.

M. Tovar a déclaré que Gacy avait dit aux officiers qu’il voulait qu’ils “soient prudents parce que je ne veux pas que vous salissiez mes tapis, alors je vous dirai exactement où tout se trouve”.

“C’est une chose louche à dire. Il y avait 29 corps dans la maison !

“Il n’avait absolument aucun sentiment sur la vie humaine. Pour lui, tuer un individu était comme marcher sur une fourmi. Il n’avait aucune fibre morale.”

Gacy, surnommé le “clown tueur” parce qu’il travaillait comme tel avant ses crimes, a été condamné à mort pour le meurtre de 33 jeunes hommes et garçons dans l’Illinois en 1972 et 1978.

On dit qu’il a des officiers qu’il aimait être un clown parce qu’ils “peuvent s’en tirer avec un meurtre”.

La plupart de ses victimes ont été enterrées dans un petit vide sanitaire sous sa maison des horreurs, tandis que d’autres ont été jetées dans la rivière Des Plaines.

Gacy a trompé nombre de ses victimes en leur disant qu’il avait besoin de leur aide pour la “recherche scientifique”, pour laquelle il les paierait jusqu’à 50 $ chacune.

Après avoir attiré les garçons chez lui, par des mensonges ou sous la menace d’une arme, Gacy les inondait alors d’alcool et les incitait à mettre des menottes, parfois dans le cadre de sa routine de clown.

Puis, une fois sans défense, il tourmentait ses victimes adolescentes, avant de les violer et de terminer par ce qu’il appelait « le tour de la corde » : étrangler les garçons avec un bout de corde.

Beaucoup étaient des “fugues” – des garçons issus de familles brisées dont la disparition passerait inaperçue. Certains étaient homosexuels, ce qui était tabou à l’époque.

L’un des corps appartenait au fils d’un policier de Chicago qui a supplié M. Tovar de garder secrète la sexualité de son fils.

Les agents ont travaillé jour et nuit dans des conditions de crampes et de froid pour faire sortir les victimes Crédit : Getty

Les flics ont retiré le sol de Gacy pour accéder aux corps des victimes Crédit : Rafael Tovar

Les flics ont mis six mois pour nettoyer tous les corps, qui étaient éparpillés autour de la propriété Crédit : AP : Associated Press

Les agents ont passé six mois dans des conditions sombres, froides et exiguës à nettoyer le vide sanitaire de Gacy, ce qui a eu son propre impact émotionnel.

Deux des hommes de M. Tovar ont ensuite fait face à des audiences disciplinaires tandis que d’autres ont eu du mal à traiter les scènes d’horreur de corps empilés sur des corps, se décomposant lentement.

Les officiers ont déterré des cadavres dont la tête s’était détachée de la colonne vertébrale à cause de la façon dont Gacy les avait étranglés. D’autres étaient dans un tel état qu’ils n’ont pas pu être identifiés, selon M. Tovar.

“Il en avait tout autour des bords extérieurs de la maison et il avait creusé des tranchées. Certaines d’entre elles, il les a superposées”, a expliqué le détective à la retraite.

“C’était très humide, très humide là-bas. On ne pouvait pas creuser avec une pelle parce qu’on avait peur de se casser un os ou de casser des dents parce que c’était la seule façon de les identifier, alors on creusait avec un très petit outil de jardinage et puis vous avez utilisé vos mains.

Pour lui, tuer un individu était comme marcher sur une fourmi. Il n’avait aucune fibre morale Ret. Dét. Raphaël Tovar

“Vous ne pouviez pas porter de gants parce qu’au moment où vous mettiez vos mains dans la boue, vous retiriez votre main et elle vous sucerait les gants. Alors, à ce moment-là, nous avons juste décidé d’y aller. Nous n’avons pas ‘ Nous n’avons pas tout l’équipement dont nous disposons aujourd’hui.”

L’équipe de M. Tovar a sorti les corps “assez rapidement” après avoir creusé huit pieds sur toute la longueur et la largeur de la propriété.

Les hommes ont empilé les restes dans des sacs mortuaires et ont vérifié trois fois des monticules de boue pour s’assurer qu’ils n’avaient rien manqué.

Il a dit qu’il y avait un corps particulier dans le coin sud-ouest de la maison qui avait 70% de chair dessus, qui s’était durci.

L’affaire hante toujours M. Tovar à ce jour et il rencontre ses anciens copains flics une fois par an pour “un peu de thérapie”.

“C’était le cas d’une vie”, nous a-t-il dit. “Pour moi, cela signifiait qu’il avait cessé de tuer plus de gens et qu’il devait payer pour ses péchés.

“J’étais très fier et heureux de tous mes collègues qui sont partis de rien et ont cassé cette affaire.

“Mais j’ai vu les dégâts qu’il a causés et je ne peux pas oublier… c’était un salaud diabolique.”

Gacy a joué le rôle de “POGO le clown” lors d’événements caritatifs et de fêtes Crédit : Rafael Tovar

Le détective à la retraite Rafael Tovar, 78 ans, a été parmi les premiers officiers à arriver au domicile de Gacy