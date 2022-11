J’ai coupé l’arbre de mon voisin parce qu’il bloquait mon allée – les gens disent que c’est mesquin mais je n’ai pas tort

Un HOMME a coupé l’arbre de son voisin parce qu’il bloquait son allée – les gens pensent qu’il est mesquin mais il est tout à fait dans son droit.

L’utilisateur de TikTok connu sous le nom de @ smargarden1982 s’est rendu sur la plate-forme de médias sociaux pour se filmer en train de couper le feuillage afin qu’il ne surplombe pas son allée.

L’homme se met au travail en coupant l’arbre de son voisin qui surplombe son allée Crédit : TikTok/@smartgarden1982

L’homme prend moins d’une minute pour couper le feuillage en surplomb Crédit : TikTok/@smartgarden1982

Dans un article intitulé « Que feriez-vous si l’arbre du voisin bloquait votre entrée », on peut voir l’homme s’attaquer au problème.

Vêtu d’un t-shirt et d’un short avec une casquette de baseball sur la tête, il sort un taille-haie et commence à tailler les branches de l’arbre qui surplombent son allée.

Le clip, qui dure moins d’une minute, est sans paroles mais sur l’air du morceau de danse Good Life de 1988 d’Inner City.

Il veille cependant à ne couper que le feuillage surplombant sa propriété et laisse le reste de l’arbre, du seul côté de son voisin.

Le clip se termine une fois le travail terminé et l’homme lève le pouce vers la caméra alors qu’il s’éloigne.

L’utilisateur de Tiktok affirme que le clip a maintenant été visionné un million de fois.

En plus d’obtenir plus de 23 000 likes, il a attiré plus de 2 800 commentaires,

La plupart des commentateurs ne voyaient aucun problème avec ce qu’il faisait et ont noté qu’il était parfaitement légal de le faire.

Une personne a écrit : « Absolument légal de réduire ce qui dépasse de votre frontière.

Un autre a ajouté: «Légalement, vous pouvez couper ce qui est accroché à votre propriété. Mais ce n’est pas votre arbre, alors demandez à votre voisin si vous pouvez vous en débarrasser.

Un troisième commentateur a déclaré : « Vous ne pouvez couper que ce qu’il y a dans votre jardin, vous ne pouvez pas couper le haut, et vous demandez s’ils veulent les coupures, ils peuvent dire non, donc vous devez vous en débarrasser.

Alors que beaucoup d’autres étaient d’accord avec les actions de l’homme, certains ont dit qu’il était préférable de parler d’abord au voisin, ne serait-ce que pour rester en bons termes avec lui.

L’un d’eux a suggéré : « Je parlerais probablement à mon voisin et lui demanderais de le réduire. Je proposerais également de faire leur part.

Un autre a ajouté: « J’espère que vous seriez amis avec vos voisins, alors dites-leur simplement. Les nôtres sont âgés et adorables. Nous les aidons toujours. Appelé humanité.

Légalement, l’homme avait pleinement le droit de couper la partie de l’arbre qui venait sur sa propriété.

La loi stipule que vous pouvez tailler les branches ou les racines qui pénètrent dans votre propriété à partir de la propriété d’un voisin ou d’une voie publique.

Cependant, vous ne pouvez couper que jusqu’à la limite de la propriété. Si vous faites plus que cela, votre voisin pourrait vous poursuivre en justice pour avoir endommagé sa propriété.

Mais avant d’entreprendre toute action, assurez-vous que vous n’habitez pas dans une zone protégée ou que les arbres et les haies ne sont pas couverts par un « arrêté de préservation des arbres ».

Si tel est le cas, vous devrez peut-être obtenir l’autorisation du conseil pour les tailler.

Votre voisin est responsable de l’entretien de ses haies afin qu’elles n’endommagent pas votre propriété ou qu’elles ne poussent pas trop haut, par exemple.

S’ils endommagent votre propriété, votre voisin peut être tenu responsable.

C’est toujours une bonne idée de parler d’abord à votre voisin avant de prendre toute mesure.