J’ai coupé des branches de l’arbre de mon voisin dans ma pelouse – il n’arrêtait pas de laisser tomber des feuilles et des cerises dans la cour.

CE propriétaire a décidé de couper la moitié du cerisier de son voisin après que celui-ci ait laissé tomber des cerises dans son jardin.

La décision de Jake Fletcher a divisé les téléspectateurs sur TikTok, même s’il a déclaré que c’était leur « droit légal » de le faire.

L’arbre autrefois magnifique a été laissé en ruine Crédit : TikTok/@jake.just.me

Le propriétaire, Jake, a commencé à abattre le cerisier. Crédit : TikTok/@jake.just.me

Il a posté : « Le foutu cerisier du voisin qui surplombe notre propriété est tellement ennuyeux… il est temps de couper quelques branches. »

Jake a pris une grande scie et une échelle et s’est mis au travail sur le cerisier « ennuyeux » et a coupé les branches.

Il a poursuivi: « J’aurais aimé qu’ils coupent complètement cet arbre offensant la limite de propriété. »

Une fois terminé, le pauvre cerisier avait perdu la moitié de ses branches, ce qui a divisé de nombreux spectateurs.

L’un d’eux a commenté : « Vous êtes le voisin sur lequel les gens font des vidéos. Je suis content de ne pas vivre suivant pour vous. »

Un autre a déclaré : « Quelle chose pourrie à faire. »

Une femme a répondu : « Alors vous avez transformé un joli arbre en horreur ? Bon travail. »

Un adepte a suggéré : « Tout d’abord, ils avaient parfaitement le droit de faire cela ! Deuxièmement, même si cet arbre est magnifique, il est venimeux pour leurs animaux !

Un autre propriétaire a été qualifié de « hors service » après avoir abattu l’arbre de son voisin qui bloquait son accès.

L’utilisateur de TikTok connu sous le nom de @smargarden1982 s’est rendu sur la plateforme de médias sociaux pour film il coupait lui-même le feuillage pour qu’il ne déborde pas sur son allée.

Dans un article intitulé « Que feriez-vous si l’arbre du voisin bloquait votre allée », on peut voir l’homme s’attaquer au problème.

Vêtu d’un t-shirt et d’un short avec un base-ball casquette sur la tête, il sort un taille-haie et commence à couper les branches de l’arbre qui surplombent son allée.

Le clip, qui dure moins d’une minute, est sans paroles mais sur l’air du morceau dance de 1988 Good Life d’Inner City.

Il veille cependant à ne couper que le feuillage qui surplombe sa propriété et laisse le reste de l’arbre tranquille du côté de son voisin.

La plupart des commentateurs n’ont vu aucun problème dans ce qu’il faisait et ont noté que cela était parfaitement légal.

Une personne a écrit : « Il est absolument légal de réduire ce qui dépasse votre frontière. »

Un deuxième a suggéré : « Je parlerais probablement à mon voisin et lui demanderais de réduire ce montant. Je proposerais également de faire leur part.

Beaucoup ont qualifié l’élagage des arbres de travail de piratage Crédit : TikTok/@jake.just.me

Le propriétaire a sorti une énorme scie Crédit : TikTok/@jake.just.me