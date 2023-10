Un amateur de BIÈRE a relevé un défi épique pour boire 2 000 pintes en 200 jours, ce qui lui a coûté la somme faramineuse de 18 000 £.

Jon May consomme 10 pintes par jour depuis six mois et demi et dit qu’il n’a pas eu une seule gueule de bois jusqu’à présent.

Jon May consomme 10 pintes par jour depuis six mois et demi Crédit : SWNS

Le jeune homme de 25 ans s’est lancé dans une tournée marathon des bars Crédit : SWNS

Le jeune homme de 25 ans a décidé de se lancer dans la tournée marathon des pubs après avoir vu quelqu’un sur Tiktok essayer de boire 1 000 pintes en un an.

Il pensait pouvoir en supporter le double et a terminé aujourd’hui sa quête de consommation de bière à The Market Tavern à Atherstone, dans le Warwickshire.

Jon a principalement bu dans des dizaines de bars autour de sa ville natale de Guildford, dans le Surrey, et a documenté ses progrès sur TikTok.

Tout en relevant son défi, qui lui a permis de consommer plus de 360 ​​000 calories, son nombre de followers est passé de 6 000 à 123 000.

L’influenceur TikTok, Jon, estime qu’il a déboursé environ 8 000 £ pour de la bière blonde et du cidre et 10 000 £ supplémentaires pour attraper des Ubers vers et depuis le pub.

Il a déclaré: « J’ai eu l’idée pour la première fois lorsque j’ai vu quelqu’un sur TikTok dire qu’il allait boire 1 000 pintes par an et je pensais que ce n’était que deux par jour.

« J’ai donc augmenté ce chiffre à 2 000 et je voulais le faire plus rapidement, alors je l’ai raccourci à 200 pour la seule raison que je pensais que ça sonnait bien.

« Cela semble être une réalisation légèrement impressionnante. Je ne pense pas que quelqu’un d’autre ait fait cela auparavant. Cela semblait être une chose très britannique à faire.

« Même si je sais que ce n’est probablement pas bon pour le foie, je ne le recommanderais probablement pas.

« Mais je me sens bien, je n’ai pas eu de gueule de bois jusqu’à présent parce que je suis encore assez jeune pour ne pas vraiment en avoir. Il faut aussi être sobre pour avoir la gueule de bois en premier lieu.

« J’ai principalement bu autour de Guildford, mais je suis également allé plus loin – la Market Tavern m’a invité, alors j’ai pensé que j’allais y aller. Cela semble être un pub sympa.

« J’opte généralement pour un Thatchers ou un Magners, mais je bois aussi du Madri. J’aime à la fois le cidre et la bière.

« Après cela, je vais prendre une semaine de congé, puis voyager dans des villes à travers le pays pour revoir des pintes. Les gens semblent aimer me regarder au pub. »

Alors que certains utilisateurs des médias sociaux ont qualifié Jon de « légende » et de « trésor national », d’autres ont exprimé leur inquiétude quant à sa santé.

Une personne a écrit : « Aussi étonnant que cela puisse paraître, je me demande si cela aura des effets à long terme sur la santé. »

Un deuxième a déclaré : « ‘Je vous déconseille fortement de vous accoupler. Ce n’est vraiment pas bon. »

Un autre a commenté : « Cela ne peut pas être bon pour vous mais en même temps je suis étrangement impressionné. La chose la plus britannique que j’ai jamais vue. »

Un troisième a déclaré : « Donnez à cet homme le titre de chevalier » et un autre a ajouté : « Le plus grand athlète de notre génération ».

Selon le site Web du NHS, les hommes et les femmes ne devraient pas boire régulièrement plus de 14 unités d’alcool par semaine.

Cela équivaut à six pintes de bière moyennement forte ou à 10 verres de vin moins fort.

Il est conseillé que cela soit également étalé sur trois jours ou plus pour éviter les crises de boulimie.

Mais Jon a ignoré les problèmes de santé et a ajouté : « Je ne suis pas trop préoccupé par les implications sur la santé.

« J’irai chez le médecin après cela et je m’assurerai que tout va bien. Ensuite, je consommerai un peu plus d’alcool et je vivrai un peu plus sainement.