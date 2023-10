J’ai convaincu mon mari, un bourreau de travail, de déplacer nos 3 enfants dans une caravane : c’est VRAIMENT ce qu’il en coûte pour vivre sur la route.

Une maman de trois enfants a raconté comment elle et son mari bourreau de travail ont abandonné leur travail pour voyager à travers l’Australie dans une caravane.

Haydyn et Jess Richards, tous deux âgés de 34 ans, ainsi que leurs enfants Connor, sept ans, Indiana, quatre ans et Mackenzie, deux ans, ont parcouru plus de 20 000 milles depuis le changement radical de 2021.

Une mère de trois enfants a emmené son mari et ses trois enfants dans une caravane pour voyager à travers l’Australie. Crédit : TIKTOK : @jessrichards935

Hadyn et Jess ont adopté la vie sur la route et continuent de louer leur maison. Crédit : Instagram/@richardsroundoz

Ce qui était censé être une aventure d’un an s’est transformé en une escapade indéfinie pour la famille Crédit : TIKTOK : @jessrichards935

Et le couple n’a pas regardé en arrière depuis qu’il a commencé son voyage depuis la petite ville australienne de Quairading.

Après deux ans sur la route, ils n’ont pas l’intention de s’arrêter.

Jess a toujours rêvé d’un mode de vie nomade, mais son mari, « bourreau de travail », n’a pas été facilement convaincu.

Cependant, il a changé d’avis après avoir eu des enfants.

Jess a déclaré : « Nous avons réalisé qu’ils grandissaient trop vite et nous voulions tirer le meilleur parti de leurs premières années. »

Puis, en juin 2019, un voyage « de rêve » sur la côte ouest de l’Australie a solidifié le projet de Hayden de se lancer dans un nouveau mode de vie nomade.

« Nous sommes tombés amoureux du petit extrait du Kimberley que nous avons vu et cela a été le catalyseur qui nous a poussé à nous engager à faire de notre rêve lointain une réalité », a déclaré Jess à DailyMail Australia.

Quelques mois plus tard, Jess et Haydyn ont versé un acompte pour leur maison sur roues, effectuant des ajustements comme relever le plafond pour l’impressionnante hauteur de 6 pieds 4 pouces de Haydyn.

Il aura fallu deux ans de préparation avant de se lancer réellement dans le grand voyage.

Le couple a loué leur maison à un seul locataire pour gérer son prêt hypothécaire et a économisé sur le stockage en enfermant ses affaires dans les chambres des enfants.

Haydyn est mécanicienne diesel et Jess est infirmière, mais ils ont rompu les liens avec leur travail et se sont tournés vers des revenus grâce à leurs activités en ligne.

« Cela signifierait qu’un parent était coincé dans la caravane dans un environnement étranger tandis que l’autre moitié partait travailler, c’est pourquoi nous avons recherché des revenus que nous pourrions générer en ligne et que nous adorons absolument », a déclaré Haydyn.

Ce qui était censé être une aventure d’un an s’est transformé en une escapade indéfinie.

« Nous aimons ce que l’Australie a à offrir, et c’est un mélange tellement génial que vous pouvez garer votre caravane sur des plages de classe mondiale et avoir littéralement des vues à plusieurs millions de dollars à votre porte », a déclaré Jess.

« Le caravaning est un excellent moyen de découvrir l’Australie correctement, car vous pouvez littéralement traîner votre maison avec vous partout où vous allez et passer autant de temps que vous le souhaitez dans un endroit donné, puis vous avez votre voiture avec vous pour partir explorer. « .

Malgré l’augmentation du coût de la vie, les parents avisés ont dépensé un peu moins de 37 000 £ (70 000 $) au cours de leur première année de voyage. Ils partagent désormais leurs trucs et astuces pour économiser de l’argent.

Pour réduire les coûts, ils planifient soigneusement leurs repas avec une grande épicerie hebdomadaire et stockent la nourriture dans le grand réfrigérateur et le congélateur de la caravane.

« Nous planifions nos repas pour la semaine afin de savoir exactement ce dont nous avons besoin et de ne pas finir par acheter des produits d’épicerie inutiles ou excessifs », a déclaré Jess.

Le couple a également réduit sa consommation d’alcool, a cessé de commander des plats à emporter aussi souvent et a rarement mangé au restaurant.

Mais l’astuce la plus « controversée » partagée par Jess consiste à diluer le lait avec de l’eau.

« Nous achetons du lait dans des bouteilles de trois litres (entière), le décantons dans deux bouteilles de 3 litres puis l’arrosons, nous obtenons donc six litres pour le prix de trois », a-t-elle expliqué.

Les enfants semblent adorer ça et les parents peuvent économiser quelques centimes supplémentaires.

Amoureux de leur nouveau mode de vie, le couple aide désormais les autres à passer au travail à distance.

« Une partie de ce que nous faisons en ligne consiste à aider les autres à s’installer et à démarrer dans le monde en ligne », a déclaré Haydyn.

« Nous sommes convaincus que si vous ne faites rien en ligne pour gagner un revenu et vous diversifier, vous serez laissé pour compte. »

Pour les parents qui souhaitent voyager avec des enfants, Haydyn et Jess recommandent de s’en tenir à une routine mais aussi d’avoir la flexibilité de « suivre le courant ».

« Ne vous déformez pas trop si les choses ne se passent pas comme prévu. Les enfants peuvent s’effondrer en un rien de temps et se rendre la vie difficile », a déclaré Hayden.

« Si cela signifie que vous devez changer de plan, qu’il en soit ainsi, mieux vaut revenir quand tout le monde sera de meilleure humeur ! »

De même, un autre couple a abandonné sa vie de haut vol pour emmener ses enfants dans un camping-car et parcourir le monde.

Cependant, les parents ont révélé un sale inconvénient de la vie sur la route.

La famille a dû s’adapter à la vie sur la route avec le petit espace dont elle dispose Crédit : Instagram/@richardsroundoz

Hadyn et Jess profitent toujours d’une bonne nuit de sommeil dans leur lit double Crédit : TIKTOK : @jessrichards935

Les enfants partagent un bloc de trois lits superposés dans une autre partie de la caravane Crédit : TIKTOK : @jessrichards935