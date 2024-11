J’ai construit une Toyota 2000GT : vidéo

Je suis sûr que la Toyota 2000GT n’a pas besoin d’être présentée, je vais donc simplement souligner une réalité très malheureuse pour nous, simples mortels. Si vous en voulez un aujourd’hui, prévoyez dépenser au moins 1 million de dollars. Voici un autre inconvénient : seuls 351 d’entre eux ont été construits, donc les chances d’en voir un de près sont pratiquement nulles. J’adore absolument la 2000GT, mais je déteste qu’elle soit bien hors de ma portée. Ou est-ce ?

J’ai acheté une Toyota 2000GT pour 139,92 $. Certes, il s’agit d’un kit de maquette en plastique à l’échelle 1:16. Mais c’est une bonne affaire par rapport à la vraie affaire. Tout ce que j’avais à faire était de le construire, et c’est exactement ce que j’ai fait. Mais ce n’était pas facile. Comme, vraiment pas facile.







Photo par : Christopher Smith / Motor1

Et maintenant, vous pouvez regarder l’ensemble du processus se dérouler du début à la fin. J’avais deux caméras HD installées pour les six semaines de construction : chaque fois que je m’asseyais, les caméras s’allumaient. Notre équipe vidéo (tous des faiseurs de miracles) a condensé 1,6 téraoctets de séquences dans le clip de 45 minutes que vous voyez ici. Vous ne pourrez peut-être pas acheter une vraie Toyota 2000GT, mais vous pouvez toujours en avoir une qui vous soit propre. Cette vidéo vous montre comment, et si vous recherchez du divertissement automobile, vous pourriez aussi profiter de quelques rires.

Cela me montre également faire face à la construction la plus difficile de ma vie. J’ai assemblé des centaines de modèles réduits au cours des 40 dernières années, mais ce kit Fujimi m’a combattu dès le début avec des pièces de mauvaise qualité. Même les plus petites pièces nécessitaient un ponçage excessif, et la belle carrosserie de la 2000GT nécessitait une attention particulière pour préserver ses courbes douces et ininterrompues. Il n’y avait pas de broches de guidage ni de marques pour aligner les pièces. Certains étaient trop déformés pour être utilisés sans modifications significatives. Les instructions ont commodément omis des étapes importantes pour l’intérieur. Et à travers tout cela, j’ai combattu mes propres frustrations et mes tendances à aller trop loin, trop vite.







Photo par : Christopher Smith / Motor1





Photo par : Christopher Smith / Motor1

N’importe lequel de ces facteurs peut contrecarrer la création d’un modèle complexe. Composé de 200 pièces, le Fujimi 2000GT à l’échelle 1:16 n’a pas une portée écrasante, mais il possède une pléthore de composants mobiles. Les portes, le capot et la trappe sont tous ouverts. Portes d’accès dans les ailes pour la batterie et le purificateur d’air ouvertes. Les phares s’allument. Les roues avant tournent et toutes les roues roulent. La suspension s’articule elle aussi, grâce à de vrais ressorts à chaque coin. C’est un kit fantastique, à condition que tout se passe bien.

Alerte spoiler : les choses ne se sont pas bien passées pour moi. Mais j’ai persévéré et je suis heureux de dire qu’elle est désormais exposée dans mon « musée de maquettes » personnel. Alors asseyez-vous, prenez du pop-corn et rejoignez-moi dans ce voyage pour posséder l’une des voitures de sport les plus jolies et les plus emblématiques de toutes. temps.