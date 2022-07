J’ai construit une PISCINE dans mon café en plein air – notre pub est tout aussi bon qu’un voyage arrosé à Ibiza

Un propriétaire de PUB est prêt à rivaliser avec Ibiza après avoir construit une piscine dans son café en plein air.

John McGinn, 46 ans, a transformé le Dog In A Doublet à Thorney, Cambs., Avec l’oasis de 50 mètres carrés en lock-out l’année dernière.

Les parieurs ont «aimé» le lieu comme un endroit pour se rafraîchir sous le soleil d’été Crédit : Terry Harris

John McGinn a transformé le Dog In A Doublet à Thorney, juste à l’extérieur de Peterborough Crédit : Terry Harris

Ils sont encouragés à “continuer à dépenser” au bar – avec une approche “de bon sens” des règles de la piscine Crédit : Terry Harris

Le père d’un enfant, qui est également le chef cuisinier du pub, a dépensé environ 20 000 £ pour la construction totale, qui comprend également un barbecue et un bar pour satisfaire les parieurs.

Les buveurs sont libres de donner leurs propres sets de DJ tandis que les nageurs peuvent se prélasser sur la terrasse à proximité.

Et dans des scènes plus proches d’Ocean Beach que de Peterborough à proximité, John dit que ses parieurs n’ont jamais été aussi heureux.

“Ils adorent ça”, a-t-il déclaré à The Sun Online.

« Tout le monde est sur des chaises longues en train de boire des cocktails et des bières.

“Certaines personnes demandent à faire un DJ set rapide et les gens disent qu’ils pourraient être n’importe où en vacances.

“C’est comme Ibiza de temps en temps – pas tout le temps, mais parfois c’est un peu comme un lieu de fête.”

L’entrée à la piscine est gratuite, ce qui coûte à John environ 15 £ par jour pour se chauffer.

Mais les buveurs doivent “continuer à dépenser” s’ils souhaitent installer un camp et sont encouragés à acheter plus de nourriture et à boire plus ils restent longtemps.

John a déclaré: «Tant que tout le monde dépense, en ayant quelques pintes, vous pouvez l’utiliser pendant environ une heure.

«Nous n’avons pas de gens qui se présentent et utilisent la piscine toute la journée avec leur propre nourriture et boisson.

“Nous avons un gardien de piscine là-bas, nous avons un barman là-bas, nous avons un barbecue à côté.

“C’est énorme et il y a aussi une grande surface de terrasse.”

Nous ne permettons certainement pas aux gens de se saouler et nous gardons juste un œil sur les gens. John McGinn

L’ancien ingénieur civil, qui a lui-même construit la piscine pendant le confinement, utilise un membre de son ancien personnel de cuisine – qui est également un sauveteur qualifié – pour assurer la sécurité de l’eau.

Mais alors que les règles sont établies sur la base du “bon sens”, tous les enfants doivent être accompagnés d’un “adulte sensé” dans la piscine.

“Nous ne permettons certainement pas aux gens de se saouler et nous gardons juste un œil sur les gens”, a expliqué John.

“C’est du bon sens. Je ne suis pas sauveteur, mais si quelqu’un est en détresse, je serais capable de le faire sortir.

“Touche du bois, comme je dis, tout le monde est vraiment sensé.”

John a utilisé l’aide de “quelques amis” dans le jeu de construction pour le projet d’un an et a déclaré que tout avait été fait “à un niveau très élevé” en conséquence.

La construction a coûté environ 20 000 £ au total, mais le propriétaire pense que les dépenses seront bientôt payantes.

Il a ajouté: “Les pubs ont vraiment du mal – nous sommes au milieu de nulle part et nous avons déjà eu deux proches de nous abattus le mois dernier.

“Donc, tout ici est vraiment inquiétant.

“La piscine est là pour que nous puissions tous l’utiliser et je l’adore.”

Les parieurs peuvent déguster un hamburger sur le barbecue à l’extérieur pendant que les nageurs se prélassent sur des structures gonflables dans la piscine Crédit : Terry Harris

La piscine, près de Peterborough, est la réponse de Thorney à Ibiza – et devrait garder les parieurs heureux tout l’été Crédit : Terry Harris

La configuration a été particulièrement populaire pendant la période de canicule ce mois-ci Crédit : Terry Harris