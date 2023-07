J’ai construit une petite maison sous-marine jaune inspirée des Beatles et j’en ai fait fortune en tant qu’activité secondaire – l’intérieur est fou

Un génie du bricolage a construit une petite maison sous-marine jaune emblématique inspirée des Beatles en tant qu’activité secondaire et gagne maintenant une fortune en la louant en tant qu’Airbnb.

Située au milieu d’une forêt néo-zélandaise, cette mini-location insolite regorge de couleurs et possède un intérieur impressionnant.

La petite maison sous-marine jaune a été construite par Keith Lovelock à partir de matériaux de récupération Crédit : airbnb

Des références aux Beatles peuvent être trouvées disséminées dans l’espace, y compris un mannequin de John Lennon Crédit : airbnb

La propriété de la taille d’une pinte a un merveilleux thème nautique qui traverse chaque pièce Crédit : Airbnb

Avec deux lits doubles dans le salon et la chambre, la mini-maison peut accueillir jusqu’à quatre personnes Crédit : Airbnb

Le sous-marin jaune sur le thème des Beatles a été construit par un homme du nom de Keith Lovelock qui a rassemblé les restes d’un ancien silo à grains, d’une baignoire spa et d’un hangar de traite pour créer son chef-d’œuvre.

Dans une interview avec le compte YouTube Living Big In A Tiny House, Keith a déclaré qu’il avait été inspiré pour construire la maison après « s’être assis dans un café jaune à Wellington ».

Six mois après avoir eu l’idée, sa femme Jen a trouvé des pièces de rebut qu’il a ensuite utilisées pour créer la petite maison – et le silo à grains en fibre de verre ne coûtait à la paire que 80 pence.

Mais même si la petite maison n’a jamais été à l’origine un sous-marin, elle a été construite d’une manière qui ressemble à un véritable engin sous-marin.

Selon la publication Airbnb de Keith, le sous-marin peut être entré via une rampe où les visiteurs seront accueillis avec une porte de cloison, des hublots et une cuisine.

Le salon steampunk victorien est rempli de références nautiques allant des chapeaux de capitaine de mer aux petits poissons disséminés sur les murs.

Des objets liés aux Beatles peuvent également être vus dans l’espace de vie – avec un mannequin qui semble ressembler à John Lennon.

Keith a admis que le mannequin avait même effrayé quelques invités pendant leur séjour dans le sous-marin.

Il y a deux lits doubles dans le salon, ce qui permet à Airbnb d’héberger confortablement quatre personnes.

Ensuite, les visiteurs ont accès à un périscope qu’ils peuvent remonter pour atteindre le « contrôle/passerelle ».

Il s’agit essentiellement de la chambre à coucher qui a deux lits superposés doubles et une quantité bizarre de trésors nautiques.

Le toit de la chambre est fabriqué à partir de l’ancienne baignoire spa qui, selon Keith, était inutilisable en raison d’une fissure massive dans le matériau.

« Eh bien, il traînait et était inutilisable », a-t-il dit, « alors où se trouvaient les jets, c’est maintenant que nous avons des hublots ».

De la literie à rayures bleues et blanches aux hublots de fortune pour les fenêtres, il est difficile d’imaginer que le navire n’a pas été arraché directement de l’océan.

Plus loin à l’intérieur de la minuscule maison fantaisiste se trouve une salle de bain sur le thème des Beatles avec un couvercle de toilette scotché, une « trappe d’évacuation » et une tuyauterie en laiton – lui donnant une sensation mécanique authentique.

Keith a expliqué que la douche est « en fait composée d’une demi-valise en plastique » et a même raconté comment il a utilisé l’autre moitié dans une autre construction de petite maison afin qu’aucun matériau ne soit gaspillé.

Le coin cuisine du sous-marin est d’une taille confortable et impressionnante avec un évier en bois de luxe, des éléments dorés et même une cloche qui sonne.

Keith a déclaré que l’évier était fabriqué à partir « d’une vieille coiffeuse d’un magasin d’occasion » qu’il a construit en « plaçant le robinet au milieu ».

La majorité du sous-marin était fabriquée à partir de matériaux recyclés, avec un bureau construit à partir d’une ancienne tête de lit et des pompes décoratives fabriquées à partir de restes que Keith avait traînés autour de sa ferme.

Selon la publication, des fournitures pour le petit-déjeuner peuvent même être trouvées dans la cuisine, prêtes pour tous les invités affamés.

La petite maison dispose d’un espace extérieur avec une terrasse en bois donnant sur les champs verdoyants et la forêt.

Et le jardin arrière est entièrement clôturé, ce qui en fait un lieu privé et serein pour les invités en voyage.

L’Airbnb précise également que des livres et des jouets pour enfants sont fournis car il n’y a pas d’internet à bord du navire, ainsi qu’un micro-onde, un mini-réfrigérateur, des produits d’entretien, une console de jeux et même un parking gratuit.

La superbe propriété se trouve dans une paisible vallée fluviale près du village de Marton sur l’île du nord de la Nouvelle-Zélande.

Le prix du sous-marin jaune commence à partir de 104 £ par nuit, mais il a été entièrement réservé jusqu’à la fin du mois, selon Airbnb.

Les précédents invités ont inondé la page de leurs critiques élogieuses alors que la mini-maison bénéficie d’une note statistique énorme de 4,92.

Un visiteur a écrit : « Tout comme représenté, a répondu à toutes les attentes et plus encore. C’était un de mes souhaits, mais les adolescents l’ont adoré aussi.

Tellement original et amusant, parfait pour une soirée hors des sentiers battus ».

Un autre a déclaré: « Un séjour si unique et inoubliable. Tant de détails intéressants et bien pensés dans tout le sous-marin, vraiment immersif et je le recommanderais à tout le monde ».

Un troisième a ajouté : « Ce sous-marin jaune est une expérience que vous ne trouverez jamais ailleurs. C’est magique de passer une nuit dans un tel endroit. De plus, les hôtes sont vraiment gentils et accueillants ».

Keith a révélé que le coût total de la construction de la structure était d’environ 15 760 £, mais qu’il en valait la peine car cela lui donne, ainsi qu’à ses invités, la chance de « revivre leur enfance ».

Cela survient après qu’un couple a transformé leur minuscule fourgonnette en leur maison de rêve sur roues.

Un autre type a converti un box à chevaux en une petite maison qu’il a remplie d’un décor sur mesure – et il a affirmé que les gens lui avaient même dit que c’était la meilleure maison qu’ils aient vue.

Un autre couple a partagé comment ils ont attrapé une vieille caravane et en ont fait leur nouvelle maison confortable pour seulement 300 £.

La salle de bain a une sensation de sous-marin authentique avec une tuyauterie en métal et une « trappe d’évacuation » Crédit : airbnb

La cuisine comprend un évier en bois de luxe avec une fenêtre hublot Crédit : airbnb

Le sous-marin jaune de Keith laisse les invités sans voix Crédit : Airbnb