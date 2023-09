J’ai construit une grotte luxueuse dans un bunker de la Seconde Guerre mondiale – elle offre une vue imprenable et tout le confort moderne… il est difficile de croire qu’elle vient de stocker du foin

UN COUPLE a raconté comment ils ont transformé un bunker de la Seconde Guerre mondiale en une luxueuse maison troglodyte offrant une vue imprenable sur la mer.

Kostas Mauromatis et son épouse Nantia Kakaounaki ont initialement aménagé la grotte située sous leur maison en Grèce pour se rafraîchir pendant les chauds mois d’été.

La grotte – qui date de 1850 – a été utilisée comme espace de stockage pendant des années jusqu’en 2007, date à laquelle les deux hommes ont commencé à travailler à sa transformation.

Située dans le village pittoresque de Kaliviani en Crète, la grotte est désormais un studio moderne doté de tout le confort moderne, y compris une vue imprenable sur la mer.

Les propriétaires ont déclaré que ce qui était autrefois un bunker de la Seconde Guerre mondiale est désormais « l’endroit idéal pour une escapade romantique, une expérience unique ».

Nantia a déclaré au Sun : « La grotte était initialement au-dessus de la résidence principale et servait de stockage pour les produits agricoles, le foin, l’huile et le vin.

«Pendant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux habitants l’ont utilisé comme refuge pour se protéger des bombardements.

« Mon mari a eu l’idée d’en faire un appartement il y a 18 ans tout en gardant intacte la roche naturelle.

« Son inspiration était une image de son enfance, son arrière-grand-mère dormant sur un petit lit en bois dans un coin de la grotte pour se rafraîchir pendant les chauds mois d’été. Nous avons donc pensé ‘pourquoi pas ?' »

Cachée sous la résidence principale, la maison troglodyte de 650 pieds carrés est creusée dans la roche et possède des portes et des plafonds en bois.

Le studio comprend une cuisine entièrement équipée, un lit double, une salle de bain privée, un canapé et une terrasse et dispose d’une télévision, d’une connexion Wi-Fi et de la climatisation.

Il est assez grand pour accueillir jusqu’à 10 personnes et les visiteurs ont accès au jardin et à la piscine de la propriété.

Classée parmi les meilleurs Airbnbs de Grèce, Nantia affirme que les visiteurs – principalement des Américains – restent généralement « sans voix » après avoir vu la grotte.

Dans une autre partie du monde, une dalle de roche volcanique a été transformée en un village troglodyte doté de tout le confort nécessaire à la vie moderne.

Plus de 150 familles vivent heureuses à Kandovan, un village du nord-ouest de l’Iran, ce qui en fait l’une des plus grandes habitations troglodytes modernes au monde.

Un couple britannique a décidé de quitter le Royaume-Uni pour vivre dans une maison troglodyte de luxe en Espagne et ils adorent ça.

Shirley et Mark, tous deux âgés de 60 ans, possédaient à l’origine une maison de vacances à Murcie, mais ont décidé qu’ils voulaient essayer un endroit différent pour séjourner.

Tandis qu’une autre Britannique a abandonné sa maison en Cornouailles pour vivre dans une grotte en Espagne – et affirme qu’il y a des avantages surprenants.

Matilda Kennard Troughton, 54 ans, recherchait la paix et la tranquillité après des années à suivre un horaire de travail chargé en tant que grossiste.

