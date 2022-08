J’ai construit une cabane dans les arbres à 20 000 £ mais un voisin s’est plaint et le conseil m’a ordonné de la démolir… mes enfants étaient en larmes

UN PROPRIÉTAIRE s’est vu dire de démonter une cabane dans les arbres dans son jardin qu’il avait construite pour ses enfants après que des voisins se soient opposés.

John Alpeza a fabriqué la structure élaborée en forme de navire de 20 000 £ pour ses garçons âgés de 9 et 11 ans, mais l’un d’entre eux a été laissé en larmes lorsque le conseil lui a ordonné de le démolir.

John Apleza a fabriqué la cabane dans les arbres inspirée du navire pour ses deux garçons Crédit : Facebook

La cabane dans les arbres élaborée comprend un hamac, une coque, un gouvernail, une cloche de capitaine, des cordes de balançoire, quatre entrées et une chambre pour les amis de ses enfants.

Mais lorsque les voisins se sont opposés, on lui a dit qu’il avait enfreint les règles d’urbanisme de Toronto, on lui a dit de le retirer lors d’une réunion du conseil houleux.

La demande de démolir la cabane dans les arbres – qui, selon lui, était inspirée par son amour des navires – a laissé Alpeza le cœur brisé.

“C’est bien de donner aux enfants leur propre espace, de les laisser créer leur propre petit monde”, a-t-il déclaré à CBC.

“L’imagination est tellement importante. Ils peuvent l’utiliser pour jouer, au lieu de jouer à nouveau à des jeux vidéo. Ils passent un bon moment.

“Cela est né d’un besoin pour les enfants de profiter davantage de la cour arrière et de s’éloigner de la télévision, d’Internet, que je trouve comme un gros, gros problème.

“Les enfants me rappellent souvent que je suis un père formidable. Ils savent que c’est pour eux.”

Alpeza a admis qu’il n’avait pas de permis de construire lorsqu’il a construit la cabane dans les arbres et qu’il en a fait la demande après sa construction.

Marita Bagdonas, la voisine d’Alpeza âgée de 90 ans, se plaignait de la cabane dans les arbres depuis près de deux ans.

Elle a dit que cela bloquait le soleil, tuait sa roseraie et signifiait qu’elle ne pouvait pas sécher son linge à l’extérieur.

Une autre voisine, Kate Lawson, a déclaré: “Je pense que c’est trop grand, c’est ce que je pense. C’est pourquoi je l’ai porté à l’attention de la ville.”

Alpeza a lancé une bataille juridique coûteuse pour sauver la cabane dans les arbres et finalement un compromis a été convenu avec ses voisins.

La cabane dans les arbres a été déplacée un peu plus loin de la limite de propriété, abaissée d’environ trois pieds et une clôture de six pieds a été construite entre la structure et le jardin de son voisin.

“Nous sommes très excités et heureux de pouvoir garder la cabane dans les arbres”, a déclaré Alpeza au Toronto Star après la décision de 2017.

«Quand nous sommes rentrés à la maison et avons dit à mes garçons qu’ils sautaient de haut en bas en criant, ils étaient si heureux et excités. J’aimerais que nous l’ayons en vidéo.

Sa conseillère locale, Sarah Doucette, s’est dite satisfaite du résultat de la cabane dans les arbres en disant: “Je pense que c’est un juste compromis.”