J’ai construit un portefeuille d’investissement à 6 chiffres tout en remboursant des dettes à 6 chiffres : Mon meilleur conseil

Ne laissez pas les premières erreurs vous retenir

Lors de mon premier emploi à la sortie de l’école, j’ai commencé à investir de l’argent dans mon employeur 401(k). Quelques années plus tard, après avoir été licencié, j’ai décidé de retirer de l’argent de mon compte de retraite pour aider à couvrir mes factures et me garder chez moi pendant que je cherchais un autre emploi. Ce que je ne savais pas, c’est que je serais frappé d’une pénalité fiscale pour avoir retiré cet argent plus tôt. C’était un peu un choc l’hiver suivant quand j’ai eu une déclaration de l’IRS l’année suivante en disant que je leur devais 5 000 $. Je me suis promis alors que je ne ferais plus jamais ça. Alors que j’ai ouvert un nouveau 401 (k) et un Roth IRA lors de mon nouveau travail, j’avais toujours l’impression que je n’avais pas assez de connaissances financières pour faire les bons choix en ce qui concerne mes investissements. Pendant plus d’une décennie, j’ai adopté cette approche sans intervention. Pour terminer, en 2014, lorsque mon mari et moi nous sommes mariés et nous avons commencé à combiner nos finances, j’ai décidé que je voulais en savoir plus sur l’investissement, surtout si nous voulions nous assurer que nous travaillions ensemble pour créer de la richesse générationnelle pour notre famille.

Demandez de l’aide lorsque vous en avez besoin

En décembre 2014, j’ai rencontré pour la première fois un conseiller financier. Ils m’ont expliqué des concepts financiers comme intérêts composés et m’a aidé à comprendre comment fonctionnent les fonds communs de placement. Même la rencontre avec le conseiller était un nouveau territoire pour moi. Je n’avais jamais obtenu d’aide d’une personne auparavant, car j’ai toujours pensé qu’elle ne travaillait qu’avec des particuliers fortunés ou de grandes institutions financières. J’ai commencé à revoir régulièrement mes relevés d’investissement et j’ai commencé à déterminer comment je pourrais accélérer la croissance de mon épargne retraite. Mon mari et moi avons également commencé à discuter régulièrement de la façon dont nous voulions faire fructifier notre épargne-retraite au cours des 10 à 15 prochaines années. Cela m’a aidé à jeter les bases de mes autres objectifs financiers.

Commencez petit (cela peut faire une grande différence)

Quand j’ai commencé à investir, la seule chose que je savais, c’est que ma première entreprise offrait pour correspondre à mes contributions, donc cela semblait être un bon point de départ. Lors de mon deuxième emploi, lorsque j’ai ouvert le 401 (k) et le Roth IRA, j’avais peu de conseils ou de formation sur la façon de choisir les fonds communs de placement les plus performants, et il y avait un nombre limité d’options d’investissement. J’ai choisi une sélection de fonds cibles en fonction de ma date de retraite estimée, mais j’ai rarement suivi leur performance ou apporté des modifications, comme augmenter régulièrement mes cotisations ou choisir un fonds commun de placement plus performant. Lorsque j’ai regardé mes relevés trimestriels, j’ai pu constater que mes investissements étaient en croissance, sinon à leur plein potentiel. Mais ne sachant pas grand-chose comment naviguer en bourse c’était intimidant et je ne voulais plus faire d’erreurs. Après cette première rencontre avec le conseiller, j’ai décidé de prendre le contrôle en commençant petit. Dans la vingtaine, j’ai commencé à investir 50 $ par période de paie dans le régime 401(k) de mon employeur, et cette stratégie est restée en grande partie inchangée pendant de nombreuses années. Mais en 2014, après avoir évalué ce que j’étais en mesure de contribuer confortablement au 401 (k), ce montant est passé à 300 $ par période de paie et a augmenté au fil du temps.

Faites de la place dans votre budget pour vous payer en premier

Lorsque j’ai commencé à établir un budget en avril 2018, dans le cadre de mon plan de désendettement, j’ai créé des postes budgétaires pour affecter une partie de mon épargne à mon fonds d’urgence et à mes comptes de retraite. Chaque mois, mon objectif est d’économiser au moins 800 $ pour mes comptes de retraite. Afin que je reste discipliné pour systématiquement « me payer d’abord », Je mets en place un dépôt automatisé sur mes comptes de retraite tous les mois. Ce système m’a aidé à développer mes habitudes d’épargne parce que je sais que mon argent a été investi avant qu’il ne touche mes mains. Maintenant, lorsque je reçois un remboursement d’impôt ou un revenu supplémentaire, après que cette base de 800 $ a été allouée, tout argent supplémentaire ira à mes comptes de retraite. Je vise à mettre au moins 1 000 $ par mois pour ma dette. Dans le passé, chaque mois où je sentais que je ne pouvais pas couvrir à la fois le remboursement de la dette et l’épargne-retraite, j’ai quand même cotisé un montant réduit à mon compte de retraite et a priorisé le paiement de la dette. Au fil du temps, j’ai appris à établir mon budget chaque mois et à faire des ajustements pour réduire mes dépenses afin de pouvoir créer de la richesse et éliminer la dette en même temps.

Investissez de manière cohérente et sur le long terme

Lorsque la pandémie a commencé en mars 2020, j’ai fait un effort concerté pour ne pas paniquer à propos de mes investissements. j’ai décidé de continuer à investir régulièrement 50 $ par mois dans mon Roth IRA. À un moment donné, tous mes investissements ont collectivement baissé de 30 000 $ au cours d’un mois donné. Je savais d’après mon expérience précédente avec le ralentissement économique de 2008 que même si nous traversions une période volatile, c’était le meilleur moment pour garder mon argent en bourse, car il finirait par rebondir. À ce moment-là, j’avais investi dans mes comptes de retraite depuis plusieurs années et je ne me sentais pas obligé d’arrêter ma routine. Mon portefeuille de placements a perdu beaucoup de valeur en avril 2020. Parce que j’ai gardé le cap, j’ai pu récupérer la valeur perdue et rentabiliser mon investissement. J’ai appris que si vous avez la mentalité que vous êtes investir sur le long terme, vous pourrez soutenir les hauts et les bas de la bourse.

Restez à jour et ouvert à apprendre de nouvelles choses