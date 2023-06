J’ai construit un mur de briques pour me venger de mes voisins ennuyeux et j’ai filmé leur réaction – ils étaient furieux

UN PROPRIÉTAIRE qui a construit un mur de briques pour se venger de ses voisins ennuyeux a déclenché une frénésie de banlieue.

Les retombées bizarres ont été filmées sur les réseaux sociaux alors que les deux Australiens revendiquaient leur terre.

4 Un voisin est vu en train de donner des coups de pied dans des briques du mur fraîchement posé

4 Les ouvriers se vengent et l’arrosent avec le tuyau

4 La propriétaire Valentina est apparue dans A Current Affair pour partager sa version des événements Crédit : Une affaire actuelle

4 La voisine Connie a également donné sa version de l’argument Crédit : Une affaire actuelle

La prise de bec a atteint un point critique lorsque Valentina de l’ouest de Sydney a fait venir des maçons pour construire un mur de soutènement.

Des images montraient son voisin en train de balayer furieusement de l’eau sur le projet, puis d’allumer les ouvriers avec le tuyau, les éclaboussant ainsi que le mur.

Valentina a filmé toute l’épreuve et peut être entendue en arrière-plan en disant : « Vos parents doivent être fiers.

« Vous êtes en train de détruire le mur. »

Les commerçants ont alors saisi le tuyau de l’homme et l’ont aspergé.

Il a été vu en rage et a commencé à arracher des briques du mur.

Valentina a alors dit : « Tu es malade, tu es malade… Va à l’hôpital.

« Est-ce que tu vas payer pour ça? »

La vidéo compte plus de 8,3 millions de vues.

Valentina a ensuite répondu aux commentaires de sa vidéo TikTok pour expliquer davantage la situation.

La femme a affirmé que le mur avait été construit légalement et pour une raison.

Elle a déclaré: «Nous avons tous les levés de limites, le mur est définitivement sur notre propriété.

« Le mur va bien, il n’est pas sur leur propriété, cela ne les affecte en aucune façon. »

Cependant, le différend a pris une telle ampleur qu’il a figuré dans l’émission à succès australienne A Current Affair.

La voisine Connie a également joué dans l’épisode pour raconter sa version de l’histoire.

Elle a révélé que le différend portait en fait sur les écoulements d’eau de pluie.

Connie a déclaré: « Je dois protéger ma propriété. »

Au moment du spectacle en 2022, la Nouvelle-Galles du Sud connaissait une rare période de tempêtes intenses.

Et en conséquence, la maison de Valentina – qui se trouve plus bas que celle de Connie – a été inondée depuis un terrain plus élevé et c’est pourquoi le mur a été construit.

Valentina a déclaré: «Elle envoie son eau sur la nôtre et inonde notre propriété.

« Elle pense que notre maison est censée récupérer toute son eau de pluie. »

Connie a soutenu qu’elle ne pouvait pas contenir mère nature.

Connie a déclaré: «C’est de l’eau de surface du ciel, pas de l’eau de pluie et je ne peux pas la contrôler.

«La politique du conseil stipule que le débit d’eau ne doit pas être obstrué par des bordures, des clôtures ou des murs de soutènement.

« Je n’abandonnerai pas, la police peut m’arrêter.

« Mais je dois protéger ma terre. »

Valentina a affirmé que ses voisins avaient commencé à filmer dès que les ouvriers étaient arrivés.

Valentina a déclaré: « On leur a demandé de ne pas les enregistrer et ils ont quand même continué. »

Le mur aurait fini par devenir bancal, qui devrait être traduit devant un tribunal local des litiges cette année.

La querelle de voisinage aurait duré huit ans.