J’ai construit un modèle réduit d’avion pour être ma MAISON – j’ai toujours rêvé de voler… maintenant je peux vivre dans le ciel

Un Cambodgien a réalisé son rêve de voler une réalité après avoir construit une maison personnalisée à 20 pieds du sol en forme d’avion.

Et Chrach Pov, 43 ans, a des projets encore plus grands pour l’impressionnante maison de deux chambres et deux salles de bains.

7 Pov a toujours rêvé de voler – alors il s’est construit un avion pour y vivre Crédit : Reuters

7 Pov a construit l’avion à la maison après avoir économisé pendant 30 ans Crédit : Reuters

Le fanatique de vol déterminé estime qu’il a dépensé environ 15 000 £ jusqu’à présent après avoir économisé pendant 30 ans pour le projet.

La construction en béton comprend des moteurs, des ailes et un empennage simulés, et a fait sensation dans le district de la province de Siem Reap où il vit.

Pov a déclaré: « Je suis tellement excité de pouvoir réaliser mon rêve maintenant, même s’il n’est pas encore réalisé à 100%. »

L’ouvrier du bâtiment envisage de construire un café suivant à son domicile pour les visiteurs et espère toujours pouvoir voler sur un réel avion – bien qu’il y ait une raison étrange pour laquelle il ne l’a pas fait.

Pov a admis qu’il était nerveux à l’idée de voler – donc la maison fera l’affaire pour l’instant.

Il a dit: « Je me sens si heureux de vivre à l’intérieur de la maison de l’avion parce qu’elle ressemble à une vraie quand j’entre. »

À juste titre, sa maison se trouve sous la trajectoire de vol de son aéroport local, ce qui signifie que Pov peut regarder les vrais avions dans son propre avion.

Une autre femme a raconté comment elle avait transformé un Boeing 727 qu’elle avait acheté pour seulement 1 500 £ en la maison de ses rêves.

Jo Ann a passé six mois à rénover la cabine de 12 pieds de large – et a même trouvé un moyen génial de transformer le cockpit.

L’esthéticienne a décidé de se lancer dans le projet après que sa propre maison a été détruite dans un incendie.

Elle a commencé à travailler sur l’avion après que son beau-frère, le contrôleur de la circulation aérienne Bob Farrow, lui ait suggéré l’idée.

La femme a acheté un vieux Boeing 727 qui était destiné à la décharge pour 2 000 $ en 1994.

L’avion qui a fonctionné du 11 mai 1968 au 20 septembre 1993 a été expédié sur un terrain à Benoit, Mississippi.

La maison – surnommée «Little Trump» d’après l’avion d’affaires de 16 millions de dollars de Donald Trump – dispose de trois chambres, d’un salon, d’une cuisine complète, d’une buanderie et d’une salle de bain principale à l’intérieur, selon Airport Journals.

Certains des avions caractéristiques ont été conservés tels que l’une des salles de bains qui a été conservée comme toilettes et les compartiments à bagages supérieurs qui ont été utilisés comme espace de rangement.

D’autres caractéristiques ont été ajoutées, notamment un bain à remous et un bain dans le cockpit

7 La maison a même de faux moteurs sur le côté Crédit : Reuters

7 La pièce avant a des fenêtres similaires à celle d’un cockpit Crédit : Reuters

7 Contrairement à un véritable avion, les fenêtres peuvent s’ouvrir, laissant entrer l’air frais Crédit : Reuters

7 Pov a travaillé incroyablement dur pour économiser pour la maison de ses rêves Crédit : Reuters