J’ai construit un empire d’une valeur de près d’un demi-million de livres grâce à mon activité secondaire tout en jonglant avec de jeunes enfants… ma vie a changé

Une maman de deux enfants a construit un empire de près d’un demi-million de livres depuis sa chambre d’entrée alors qu’elle était très enceinte – et cela a changé sa vie.

Badria Ahmed, 35 ans, a jonglé avec un travail à temps plein et un bébé alors qu’elle commençait à travailler sur sa marque de soins capillaires Holy Curls alors qu’elle vivait à Londres.

Des photographies la montrent assise dans sa pièce de devant avec son nouveau-né, entourée de boîtes alors qu'elle emballait ses produits

L’ancienne rédactrice ne trouvait pas de produits adaptés à son type de cheveux, alors elle a décidé de créer les siens.

Mais au moment où elle avait trouvé sa formule Holy Curls, elle avait donné naissance à son premier bébé, son fils, qui a maintenant cinq ans.

Et des photographies la montrent assise dans sa pièce de devant avec sa fille nouveau-née quelques années plus tard, entourée de boîtes alors qu’elle emballait ses produits.

Elle a déclaré à The Sun Online : « Quand je développais la marque et que nous lançions, mon fils était un bébé. C’était beaucoup de jonglage. Vous faites ce que vous avez à faire.

« Avoir de jeunes enfants est un travail à temps plein en soi, mais vous le faites. Nous nous débrouillions si bien et obtenions des ventes.

« Maintenant, cela a complètement changé ma vie. J’apprécie vraiment le temps de qualité avec mes enfants et mon mari. Quand c’est du temps en famille, les téléphones sont interdits et nous sommes vraiment présents ensemble. »

Il y a deux ans, alors qu’elle bâtissait encore l’entreprise, Badria a eu son deuxième enfant, une fille.

Elle a déclaré: « C’était difficile à équilibrer, mais c’est la vie. Vous faites en sorte que ça marche.

« Lorsqu’ils étaient très petits, nous nous développions sur le marché américain, tout comme j’avais ma fille.

« J’ai eu une semaine de congé et c’était avant que nous ne déménagions dans un entrepôt. Je faisais encore tout mon emballage moi-même.

« J’ai des images d’elle dans ma maison entourée de piles de boîtes. Elle est juste dans le lit au milieu d’eux.

« C’est tellement drôle de regarder en arrière et de savoir que c’est ce que j’ai fait. C’est à un stade différent maintenant, mais je pense qu’il est important de passer par ce stade. »

Badria a déclaré que son activité secondaire « ne ressemblait pas à du travail » malgré le fait qu’elle y passait des heures le soir.

Elle a ajouté: « Depuis 2017, je travaillais toujours comme rédactrice. Quand c’est une activité secondaire, cela ne ressemble pas à un travail.

« Tout le temps libre que j’avais, c’était moi qui travaillais sur la marque. C’était un passe-temps, ça ne ressemblait pas à un travail.

« Cela n’a pas demandé d’énergie dans ce sens. J’étais vraiment excité à l’idée de grandir et de construire cela.

« Nous avons lancé la marque en 2019 et six mois plus tard, j’ai réalisé que c’était plus qu’une bousculade. J’ai arrêté mon travail de jour et c’est ce que je fais depuis.

« J’avais l’intuition que c’était beaucoup plus important qu’une bousculade secondaire. Quand je travaillais sur Holy Curls, je savais que ça allait être ça et j’attendais juste le moment où je pourrais m’y consacrer à plein temps.

« La création des ingrédients faisait partie de ma vie – c’était une bousculade incroyable. »

L’entreprise réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires d’un peu moins d’un demi-million de livres par an.

Holy Curls tourne maintenant un peu moins d'un demi-million de livres par an