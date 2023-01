J’ai construit mon propre château de conte de fées après être devenu sans abri – les habitants l’adorent mais le conseil killjoy veut le démolir

Un château de FAIRYTALE construit par un sans-abri est sur le point d’être démoli par un conseil killjoy – bien que les habitants pensent que c’est “magique”.

L’ancien animateur David, 53 ans, a construit l’étrange maison de fortune – connue sous le nom de Hobbit House – à partir de déchets et de mousse recyclée trouvés dans une décharge.

David a construit la maison de fortune – connue sous le nom de Hobbit House – à partir de déchets trouvés à la pointe Crédit : AFP

Non seulement le château est devenu une attraction touristique, mais David l’utilise également pour animer des ateliers d’art pour les enfants. Crédit : AFP

David se dirige vers son château de conte de fées à Tournefeuille près de Toulouse Crédit : AFP

La maison unique de David est maintenant devenue un endroit populaire dans la région de Tournefeuille, près de Toulouse en France.

Non seulement son château est devenu une attraction touristique, mais il l’utilise également pour animer des ateliers d’art pour les enfants.

David, qui a été expulsé de son ancien appartement par des squatters, a d’abord vécu dans une tente délabrée au bord de la rivière Touch à proximité.

Il a alors décidé d’améliorer sa maison et de se construire un château de conte de fées dans les bois.

“Je suis sorti de la tente un jour et une vieille femme m’a dit que tout avait l’air d’un terrible gâchis, c’est pourquoi j’ai décidé de rendre mon abri temporaire plus attrayant”, a-t-il expliqué.

À sa grande surprise, son château de bricolage de deux mètres de haut est rapidement devenu une attraction touristique locale pour les enfants et les adultes.

David a ensuite commencé à animer des ateliers pour les enfants tous les dimanches où ils se réunissaient au château pour fabriquer des jouets.

Le local Souhail Amirouch, 28 ans, a déclaré: “Je pense que c’est une grande curiosité et inspire l’imagination.

“Je l’ai vu évoluer d’une simple hutte à un château de conte de fées et c’est génial, c’est magique.”

Laurent Mahout, 38 ans, qui emmène sa fille de six ans à la Maison du Hobbit, a ajouté : “Il faut se demander pourquoi ils font ça parce qu’au final ça dérange personne, et franchement ça a l’air sympa .”

Certains ont été choqués d’apprendre que David l’utilisait comme une maison – pensant que la structure impressionnante était une installation artistique payée par le conseil.

Mais maintenant, David est à nouveau confronté à l’itinérance après que les conseillers lui aient ordonné la veille de Noël de démolir le château.

David a déclaré: “Le fait que je sois ici est évidemment illégal, mais la façon dont ils essaient de me faire passer à autre chose ne se fait pas de manière légale avec un préavis complet, et donc cela n’a pour le moment pas plus de valeur que un souhait.”

Le conseil affirme que la structure – faite de blocs de mousse – présente un risque d’incendie et pourrait également encourager d’autres constructeurs de bricolage à construire des bâtiments dans les bois.

Le bureau du maire a déclaré qu’il était responsable de la sécurité de la ville et de ses habitants.

Après un tollé public, le délai pour son démantèlement a maintenant été prolongé – mais le conseil a déclaré qu’il ne serait pas reporté.