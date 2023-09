J’ai construit ma propre île en utilisant 150 000 bouteilles en plastique. J’ai fabriqué un four en verre et je vis de l’argent des touristes en visite.

Un ANCIEN charpentier a construit sa propre île privée avec des bouteilles en plastique et vit de l’argent des touristes.

Après 13 ans de travail en tant que constructeur, Richart Sowa a décidé de se lancer dans la construction écologique, mais le matériau de construction qu’il a choisi a fait sourciller.

Richart a construit une maison sur l’île flottante Crédit : LA CHOSE LA PLUS COOL YOUTUBE

Il a même fabriqué un bateau avec des bouteilles pour y accéder Crédit : LA CHOSE LA PLUS COOL YOUTUBE

Richart a utilisé 150 000 bouteilles en plastique pour soutenir son île artificielle flottante dotée d’un jardin complet et d’une maison.

Il a déclaré à Coolest Thing : « J’ai commencé cette île ici en Mexique il y a six ans et demi, et je l’ai enregistré comme bateau écologique auprès des autorités maritimes.

Après avoir planté des palétuviers sur les palettes flottantes, les racines ont poussé jusqu’au fond et ont rendu la structure encore plus solide.

L’île a même attiré la vie marine, comme corail et des petits poissons qui habitent ce bateau insolite.

Richart cultive également des fleurs d’hibiscus, du gingembre, de l’agave et bien plus encore – et affirme que l’île devient lentement auto-efficace.

Et il paie les factures en organisant des visites sur son île unique, qui possède des paysages incroyables. caractéristiques.

Sur le toit, il a installé des panneaux solaires qui pouvoir les appareils électroménagers, comme un réfrigérateur et une cuisinière.

Richart a même installé un évier pour l’eau de pluie, des toilettes à compost et une douche qui coule à travers une conque. coquille.

Sur son île, il a créé de nombreuses inventions uniques qui exploitent la puissance de la nature.

L’un d’entre eux est un cuiseur solaire qui réfléchit la lumière et cuit lentement les aliments.

Richart possède même un « bateau-bouteille » – composé de mille bouteilles en plastique, qui flotte même s’il se brise.

Un couple canadien a passé 27 ans à construire sa propre île artificielle flottante, à cultiver sa propre nourriture et à fabriquer ses propres fournitures.

Wayne Adams et Catherine King ont dépensé plus d’un million de livres sterling pour construire Freedom Cove, situé sur la côte de l’île de Vancouver.

Le projet a commencé avec une petite maison flottante construite avec du bois rejeté sur le rivage après une tempête – avant de remplacer le bois pourri par du vieux matériel de pêche.

Wayne et Catherine ont emménagé dans l’anse en 1992 et depuis, ils construisent leur maison autonome.

« Quand nous avons commencé, la première chose était bien sûr d’avoir un toit au-dessus de notre tête », a déclaré Catherine à la chaîne YouTube FLORB.

« Nous avons donc construit la maison qui faisait la moitié de la taille de ce qu’elle est aujourd’hui. »

Pendant plus de deux décennies, ils ont progressivement ajouté de nouveaux bâtiments, des serres et une piste de danse extérieure.

L’incroyable île est située au Mexique Crédit : LA CHOSE LA PLUS COOL YOUTUBE

Il utilise des sacs de vieilles bouteilles pour subvenir aux besoins de sa maison Crédit : LA CHOSE LA PLUS COOL YOUTUBE

Le bateau est livré avec une causeuse Crédit : LA CHOSE LA PLUS COOL YOUTUBE

Sa douche est une conque, reliée à l’eau de pluie Crédit : LA CHOSE LA PLUS COOL YOUTUBE

Les racines des mangroves apportent plus de stabilité à l’île Crédit : LA CHOSE LA PLUS COOL YOUTUBE

Il gagne de l’argent grâce aux tournées Crédit : LA CHOSE LA PLUS COOL YOUTUBE