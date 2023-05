J’ai construit 20 000 £ dans une caverne d’hommes de la Seconde Guerre mondiale… J’ai dépensé 3 000 £ uniquement pour les portes de sous-marins – mais cela valait chaque centime

Un papa craignant une attaque NUCLÉAIRE de Poutine a construit une grotte pour hommes de 20 000 £ dans sa maison – avec des portes de sous-marins de la Seconde Guerre mondiale de 3 000 £.

Dave Massey, 41 ans, dit qu’il « ne faisait pas confiance au bougre » lorsque le despote sanguinaire a envahi l’Ukraine.

La salle de guerre de 180 pieds carrés a ses propres toilettes, douche et télévision 55 pouces Crédit : PA/VRAIE VIE

Les joyaux de la couronne de sa tanière sont deux portes de sous-marins japonais de 600 kg datant de la Seconde Guerre mondiale. Crédit : PA/VRAIE VIE

Dave Massey a converti son garage en bunker parce qu’il « ne faisait pas confiance au bougre » Poutine Crédit: PA Real Life

Alors, avec le feu vert de sa femme et s’inspirant d’un restaurant d’enfance, Dave s’est mis au travail sur une transformation de 18 mois de son garage.

S’adressant à LancsLive, le père de deux enfants de Preston a déclaré: « Ce n’est pas la principale raison pour laquelle je l’ai construit, mais Poutine a commencé à l’époque, alors j’ai pensé, bourrez-le.

« J’ai probablement investi environ 20 000 000 000 dollars au total avec tout le décor, les bric-à-brac. »

Il dispose également d’un mois de nourriture, d’eau et de fournitures médicales au cas où il arriverait à « 10 000 degrés à l’extérieur ».

Dave, qui dirige une entreprise automobile et un garage, a même acheté des combinaisons chimiques de style Hazmat pour sa femme Magdalena et ses deux filles Sofia, neuf ans, et Isabella, six ans.

Mais les joyaux de sa tanière sont deux portes de sous-marins japonais de 600 kg datant de la Seconde Guerre mondiale que Dave a retrouvées chez un revendeur à Exeter.

Le père a payé 3 000 £ pour chaque porte qui devait être soudée sur un cadre en acier spécialement conçu, bétonné à trois pieds dans le sol.

« Ils se verrouillent et se scellent parfaitement comme un sous-marin … c’est comme entrer dans un coffre-fort », a déclaré le père ravi.

Dave a essayé de recréer les intérieurs de style de guerre de la pizzeria de Winston à Preston, sa préférée quand il était enfant.

L’ancien propriétaire a visité la grotte de Dave et lui a donné son sceau d’approbation et a même donné au père des œuvres d’art de l’ancien restaurant.

Dave se détend maintenant sur des canapés Chesterton classiques sous des œuvres d’art de l’Imperial War Museum en écoutant Vera Lynn.

Expliquant le thème, il a déclaré: « J’aime les gens mais je dois être honnête avec vous, je n’aime pas la façon dont le monde va, avec l’érosion des valeurs morales.

« Je voulais un endroit où je pourrais remonter dans le temps à une époque où les choses étaient différentes.

« Je ne pouvais pas penser à une meilleure époque que les années 1930, 1940, quand nous étions les meilleurs britanniques. »

Les portes devaient être soudées sur un cadre en acier spécialement conçu, bétonné à trois pieds dans le sol Crédit : PA/VRAIE VIE

Il a une porte à l’entrée de la grotte de l’homme et une menant à la salle de bain Crédit : PA/VRAIE VIE

La grotte de l’homme a des toilettes, accessibles via une porte de sous-marin japonais des années 1940 Crédit : PA/VRAIE VIE

Des œuvres d’art classiques achetées au musée impérial de la guerre sont accrochées dans le bunker de Dave Crédit : PA/VRAIE VIE