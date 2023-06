J’ai confronté Phillip Schofield à propos de rumeurs de relation avec le coureur – sa réponse m’a énervé, dit Jason Gardiner

JASON Gardiner a confronté Phillip Schofield au sujet des rumeurs de sa relation avec un jeune coureur sur This Morning.

Phil, 61 ans, a démissionné de l’émission le mois dernier après avoir admis une « relation imprudente mais pas illégale ».

Jason, qui avait vu le coureur avec Phil sur le plateau de Dancing On Ice, a commencé à entendre des chuchotements en 2020, à peu près au même moment où Phil est sorti gay sur le canapé This Morning.

Il a envoyé un message privé à Phil sur Twitter.

Il a expliqué: «Je suis allé un peu en vrille.

« J’ai dit : ‘Je sais que c’est un moment très difficile pour vous et je vous soutiens dans votre décision de faire votre coming-out, mais j’ai aussi le sentiment que je dois vous poser des questions sur certaines rumeurs qui circulent en ligne et en êtes-vous conscientes ? ?’. »

Il affirme que Phil a répondu au message direct, avec un seul mot : « Sérieusement ? »

Jason a ajouté: «C’était tout. C’était très dédaigneux et cela m’a mis mal à l’aise parce que je pensais: «Je vous ai tendu la main de manière très authentique», et cela m’a en quelque sorte vraiment énervé.

L’admission de Schofield le mois dernier a catapulté la série dans le chaos – et a laissé sa carrière de 40 ans en lambeaux.

Dans un communiqué, Schofield a déclaré qu’il était « profondément désolé » pour l’affaire qu’il a qualifiée d' »imprudente, mais pas illégale ».

Il a déclaré: «J’ai eu une relation consensuelle avec un collègue masculin plus jeune.

« Contrairement aux spéculations, alors que j’ai rencontré l’homme quand il était adolescent et qu’on m’a demandé de l’aider à entrer dans la télévision, ce n’est qu’après qu’il a commencé à travailler sur la série que c’est devenu plus qu’une simple amitié.

« Cette relation était imprudente, mais pas illégale. C’est maintenant terminé. Quand j’ai choisi de sortir, je l’ai fait entièrement pour mon propre bien-être. Personne ne m’a « forcé » à sortir.

« Ni moi ni personne d’autre, à ma connaissance, n’avons jamais émis d’injonction, super ou autre, au sujet de ma relation avec ce collègue, il n’a jamais été déplacé ou limogé par ou à cause de moi.

« Dans un effort pour protéger mon ex-collègue, je n’ai pas dit la vérité sur la relation.

« Mais mon départ récent, sans rapport avec This Morning, a alimenté les spéculations et soulevé des questions qui l’ont touché, donc pour lui, il est important que je sois honnête maintenant.

« Je suis douloureusement conscient d’avoir menti à mes employeurs chez ITV, à mes collègues et amis, à mes agents, aux médias et donc au public et surtout à ma famille.

« Je suis tellement, vraiment désolé, comme je le suis d’avoir été infidèle à ma femme.

« J’ai donc décidé de me retirer des British Soap Awards, mon dernier engagement public, et je démissionne d’ITV avec effet immédiat en leur exprimant mon immense gratitude pour toutes les opportunités incroyables qu’ils m’ont offertes.

«Je vais réfléchir à mon très mauvais jugement à la fois en participant à la relation et en mentant à ce sujet.

« Pour protéger sa vie privée, je ne nomme pas cet individu et mon souhait le plus profond est que lui et sa famille puissent désormais poursuivre leur vie sans aucune intrusion supplémentaire, et que cette déclaration leur permette de le faire.

« Je demande maintenant aux médias de respecter leur vie privée. Ils n’ont rien fait de mal et je demande que leur vie privée soit respectée.

TVI

Schofield a démissionné de son poste de présentateur sur This Morning et sa carrière est en lambeaux[/caption]