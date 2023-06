J’ai confronté le tueur de ma fille après l’avoir vu marcher dans la rue principale… Je n’oublierai jamais sa réponse éhontée

Alors que Jennifer McDermott marchait dans la rue principale, son sang s’est glacé lorsqu’elle a repéré le dos d’une silhouette familière.

Des mois plus tôt, Mario Celaire avait quitté le tribunal en tant qu’homme libre après qu’un jury n’ait pas réussi à le déclarer coupable d’avoir battu Cassandra, la fille de Jennifer, âgée de 19 ans, et de l’avoir laissée mourir.

Cassandra McDermott a été tuée par son petit ami Mario Celaire Crédit : PA : Association de la presse

Celaire est devenu la première personne poursuivie par la Met Police en vertu de la législation sur la «double incrimination» 1 crédit

La vue de Celaire se promenant dans Tooting High Street alors qu’elle faisait face à une vie d’angoisse a fait exploser la colère de Jennifer.

Elle a déclaré au Sun: « J’ai en fait crié: » Vous avez assassiné ma fille et vous avez l’audace de marcher à Tooting! Il est venu vers moi et m’a dit : ‘Ce n’est pas moi, ce n’est pas moi’. Je ne l’ai pas fait.

« Il a dit qu’il savait qui l’avait fait et qu’il allait m’appeler. »

L’appel n’est jamais venu.

La prochaine fois que Jennifer a vu Celaire était au tribunal près de huit ans plus tard après avoir attaqué une autre petite amie – cette fois avec un marteau.

Il a laissé son ex Kara Hoyte, 19 ans, si gravement handicapée qu’elle n’a pu identifier Celaire comme suspect qu’en pointant son nom écrit parmi une liste de suspects sur un tableau blanc.

Cette fois, il n’y avait pas d’échappatoire pour Celaire, ancien joueur de Maidstone United, qui a rencontré Cassandra en 1997 alors qu’il avait 19 ans et qu’elle n’en avait que 15.

Entre les procès de Cassandra et de Kara, la loi sur le « double péril » – ce qui signifiait qu’un accusé ne pouvait pas être jugé deux fois pour le même crime – avait changé.

Lors d’un procès historique, non seulement Celaire, alors âgé de 31 ans, de Sydenham, dans le sud de Londres, a été accusé de tentative d’assassinat de Kara en 2007, mais il a de nouveau comparu devant un jury pour l’homicide involontaire coupable de Cassandra en 2001.

La mère de Cassandra, Jennifer, s’est souvenue avoir vu Celaire se promener dans Tooting High Street des mois après avoir quitté le tribunal Crédit : Facebook

Celaire a attaqué Kara Hoyte huit ans plus tard Crédit : PA : Association de la presse

Le tribunal a appris que Celaire était un maniaque du contrôle narcissique avec des antécédents de violence contre les femmes, qui frappait régulièrement Cassandra.

À l’âge de 15 ans, il a été impliqué dans le viol collectif d’une jeune fille de 17 ans souffrant de troubles de l’apprentissage et emprisonné pendant cinq ans, réduit à quatre en appel.

Dans le documentaire Cold Case Killers de Channel 5, ce soir, Andrea et Sophia, la sœur de Cassandra, ainsi que sa mère Jennifer, racontent qu’elles n’avaient aucune idée qu’elle était victime de violence conjugale.

Jennifer a dit au Sun qu’elle avait interdit à sa fille d’avoir un petit ami parce qu’à 15 ans, elle était trop jeune.

Elle était également inquiète parce que Cassandra avait commencé à sortir tard ou à ne pas rentrer du tout.

Sœur Andrea, maintenant âgée de 52 ans, raconte à l’émission qu’elle a été choquée que Cassandra n’ait pas parlé à la famille des abus.

Elle dit : « Elle ne nous l’a pas dit. Nous aurions dit ‘laissez-le’, nous aurions dit toutes sortes de choses… nous n’avons tout simplement pas eu l’occasion de le faire.

Découverte dévastatrice

Andrea a retrouvé le corps de sa soeur Cassandra 1 crédit

C’est Andrea qui a retrouvé le corps de Cassandra chez leur mère à Norbury, dans le sud de Londres, allongé sur le sol de sa chambre sous une couette.

Elle vivait chez sa mère pendant que Jennifer rendait visite à des amis en Jamaïque.

Andrea dit : « Je suis entré dans la maison et je me souviens que c’était calme, la maison était si calme. Et je suis monté dans la chambre de ma mère.

« Je viens de voir Cassie recouverte d’une couette. J’ai tiré la couverture et elle était partie.

« Le simple fait de voir comment elle était sur le sol n’était pas naturel. Ce n’était pas possible. Elle avait une couette sur elle, elle était couverte de bleus. Je savais qu’elle avait été tuée.

Jennifer, une ancienne agente de probation, a découvert que Cassandra était morte après un appel d’un ami de la famille pendant ses vacances.

Elle se souvient : « C’est Cass qui a dit ‘Tu as besoin d’une pause maman’ et qui a apporté tous ces magazines de vacances. Elle a insisté, alors je suis rentré en Jamaïque.

« Puis j’ai reçu cet appel… Je me tenais au bord de la route et j’ai crié, j’étais dans un état terrible, terrible.

« J’ai pu parler avec la police qui l’a confirmé. Le vol de retour de la Jamaïque a été le plus long de tous les temps.

« Nous avons pris rendez-vous pour visiter [Cassandra] à la morgue. Il y a ce panneau de verre qui signifiait que nous étions avec elle de l’autre côté, car nous n’avions pas le droit de la toucher.

« Je voulais la tenir. Je voulais la bercer et je ne pouvais pas la toucher. Je pouvais voir qu’il y avait des bleus.

L’ancien inspecteur en chef du détective du Met, Nick Scola, a déclaré à l’émission de ce soir que les soupçons sont rapidement tombés sur Celaire en raison de ses antécédents.

Celaire a été accusé de la tentative de meurtre de Kara dans un appartement à Walthamstow Crédit : PA : Association de la presse

Il a admis qu’il avait passé du temps avec Cassandra – ce qui signifie que son ADN serait dans la maison – mais s’est ensuite tu.

L’ancien flic dit : « Celaire n’a voulu répondre à aucune question mais a préparé une courte déclaration écrite.

« Il a dit qu’il avait vu Cassandra le jeudi [she was killed]. Il a dit qu’il était avec elle pendant trois heures, mais il n’a pas voulu nous dire lesquelles, mais que, quand il est parti, elle était vivante.

Les détectives ont reconstitué les mouvements de Cassandra et Celaire par des appels téléphoniques et en 2002, il a été accusé de meurtre et d’homicide involontaire coupable pour avoir battu l’adolescente et l’avoir laissée s’étouffer avec son propre vomi.

Mais la famille a été dévastée lorsqu’il a été innocenté par un jury de l’Old Bailey qui n’avait aucune idée de ses antécédents.

L’affaire est restée non résolue jusqu’en décembre 2007, date à laquelle Celaire a été accusé de tentative de meurtre sur Kara dans un appartement de Walthamstow.

Kara a passé trois jours dans le coma après l’attaque Crédit : PA : Association de la presse

Les preuves de Brave Kara ont aidé à clouer Celaire Crédit : Fonctionnalités Rex

La police pense qu’il a peut-être tenté de tuer Kara pour l’empêcher de parler à la police de sa première victime lorsqu’elle a trouvé des documents judiciaires relatifs à l’affaire.

Kara est restée dans le coma pendant trois jours après l’attaque au marteau et les flics ont promis à sa mère Eunice : « Nous allons découvrir qui lui a fait ça. »

Eunice, décédée deux ans après que Celaire a été traduit en justice, a eu l’idée d’écrire les noms de toutes les personnes que Kara connaissait sur un tableau blanc afin que l’adolescente partiellement paralysée puisse indiquer qui était à blâmer.

Quand elle a écrit Mario Celaire, Kara a commencé à frapper frénétiquement le tableau.

Lorsqu’elle a finalement été assez bien pour parler aux détectives neuf mois plus tard, elle a déclaré que Celaire avait admis avoir tué « par erreur » Cassandra lorsqu’elle est tombée et s’est cogné la tête.

Avec le courage de Kara, la police a finalement pu clouer Celaire, alors âgé de 31 ans, pour les deux attaques et il a été emprisonné à vie.

La famille de Jennifer et Kara est toujours en contact Crédit : Fonctionnalités Rex

La mère de Cassandra, Jennifer, a déclaré au Sun qu’elle était toujours en contact avec la famille de Kara aujourd’hui, mais a exprimé sa tristesse que son état se soit détérioré ces dernières années.

Elle a déclaré: « S’il n’y avait pas eu Kara, nous n’aurions pas été condamnés. »

Les sœurs de Jennifer et Cassandra, Angela et Sophia, 53 ans, dirigent maintenant un organisme de bienfaisance en son nom pour aider d’autres jeunes victimes de violence domestique.

Jennifer a déclaré: «Nous n’avions aucune idée que Cassandra était maltraitée et nous voulons offrir un espace sûr aux jeunes femmes qui se trouvent dans cette situation.

« Mon conseil aux parents serait de parler, parler, parler à vos enfants, garder les lignes de communication ouvertes et toujours leur dire que vous les aimez. »

Cold Case Killers: The Killing of Cassandra McDermott est sur Channel 5 ce soir (jeudi 15 juin) à 22h30. Pour en savoir plus sur l’association caritative de Jennifer et faire un don, connectez-vous sur cassandracentre.org.uk