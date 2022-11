J’ai confronté John Wayne Gacy à propos de l’endroit où il cachait les corps – il m’a souri et je n’oublierai jamais ce qu’il a dit

Un policier qui a arrêté John Wayne Gacy et l’a confronté à propos des corps qu’il cachait a déclaré qu’il n’oublierait jamais le sourire méchant du tueur en série et ce qu’il lui avait dit.

Le détective à la retraite de Des Plaines, Rafael Tovar, a découvert 29 victimes lors d’une horrible perquisition de la propriété du comté de Cook de Gacy en 1978.

‘Clown killer’ John Wayne Gacy s’est déguisé lors de fêtes de rue et d’événements caritatifs Crédit : Rafael Tovar

Le tueur en série prolifique a assassiné 33 jeunes hommes et garçons dans sa maison familiale entre 1972 et 1978 Crédit : Rafael Tovar

Gacy a été arrêté pour la disparition de Robert Piest, 15 ans, disparu Crédit : Getty – Contributeur

Gacy – surnommé le “clown tueur” parce qu’il travaillait comme tel avant ses crimes – a été condamné à mort pour le meurtre de 33 jeunes hommes et garçons dans l’Illinois en 1972 et 1978.

La plupart de ses victimes ont été enterrées dans un petit vide sanitaire sous sa maison des horreurs, tandis que d’autres ont été jetées dans la rivière Des Plaines.

Il était connu pour attirer les victimes chez lui, les duper en leur faisant porter des menottes dans le cadre d’un “tour de magie”, puis les violer, les torturer et les étrangler.

M. Tovar, qui a aidé à arrêter Gacy, a déclaré que le tueur en série né à Chicago serait ravi de tourmenter ses interrogateurs.

“Gacy était un type de gars qui, s’il savait que vous saviez quelque chose, il était totalement honnête avec vous sur toutes les questions que vous lui posiez. Si vous ne le saviez pas, il jouerait à des jeux avec vous”, a-t-il déclaré au Sun. En ligne.

À un moment donné au cours de l’enquête, il a entamé une conversation effrayante avec Gacy qui le hante encore à ce jour.

“Je l’ai fait descendre de la prison du comté et à ce moment-là, je lui ai dit ‘John, combien de personnes as-tu vraiment tuées ?’ et il m’a dit “Eh bien, j’ai dit ceci à mon avocat et vous le savez déjà, mais 45 semble être un bon chiffre”, a déclaré le policier à la retraite.

“C’est là que j’ai dit ‘où sont-ils, John?’ et il m’a juste regardé avec un petit sourire narquois sur le visage et m’a dit : “C’est vous le détective. C’est à vous de le découvrir.””

Parmi les trucs écœurants de Gacy, il jouait le rôle de clown lors de fêtes de rue, ce qu’il a fait pour jeter les voisins suspects hors de son odeur. Il a également aidé avec des petits boulots et est devenu un démocrate local “respecté”.

“Il a fait tout ce qu’il fallait pour déséquilibrer tous les gens autour de lui”, a expliqué M. Tovar, 78 ans.

“Par exemple, il avait une camionnette avec une charrue dessus et dans son quartier, quand il neigeait, il montait et descendait la rue, déneigeant les allées de tout le monde.

“Chaque été, il organisait une soirée à thème et régalait tout le monde. Il était toujours disponible pour quelqu’un s’il avait besoin de quelque chose parce qu’il dormait à peine et qu’il était donc toujours libre.

“Donc, quand vous avez quelqu’un comme ça autour de vous, même si vous soupçonnez quelque chose ou que quelqu’un dit quelque chose, vous diriez probablement” ahhh non, Gacy est un bon gars “.

“Il savait comment jouer avec les gens. Il était intelligent. Son erreur était qu’il avait choisi un bon garçon à la fin. Les gens se souciaient de lui, les gens poussaient l’enquête.”

Les officiers de Gacy, il aimait s’habiller en clown parce qu’ils “peuvent s’en tirer avec un meurtre”, selon M. Tovar.

“Gacy aimait les jeunes. Que fait un clown? Il fait venir des jeunes”, a-t-il déclaré.

Le règne de terreur de six ans de Gacy a été marqué par une cruauté inimaginable et des abus incessants.

Gacy a mené une double vie et a caché ses sinistres habitudes à sa mère (photo) Crédit : Rafael Tovar

Rafael Tovar (extrême droite) a cassé Gacy et l’a confronté sur l’endroit où il cachait ses victimes Crédit : Rafael Tovar

Gacy a enterré les corps dans le vide sanitaire sous sa maison Crédit : Rafael Tovar

Toutes ses victimes ont été étranglées ou étranglées – à l’exception de la première, qu’il a poignardée – avant que leurs corps ne soient regroupés dans le vide sanitaire de sa maison, enterrés sur sa propriété ou jetés dans la rivière Des Plaines locale.

Mais pendant tout ce temps, Gacy a vécu une double vie, se présentant comme un membre éminent de la communauté locale et faisant un travail caritatif dans le rôle du clown ‘Pogo’ qui signifiait “le gars polonais en déplacement”.

En prison, il s’est délecté de ce personnage qui avait grandi pour le définir, et a même gagné de l’argent grâce à sa cellule en peignant d’horribles images de clowns et en les vendant.

Démocrate passionné, il a siégé à un comité d’organisation local, rencontrant même la Première Dame Rosalynn Carter dans le cadre de son travail communautaire le 6 mai 1978.

Mais personne n’avait la moindre idée que le malade sous le masque de clown était un tueur sadique responsable d’une vague de disparitions dans la région.

Gacy a trompé nombre de ses victimes en leur disant qu’il avait besoin de leur aide pour la “recherche scientifique”, pour laquelle il les paierait jusqu’à 50 $ chacune.

Après avoir attiré les garçons chez lui, par des mensonges ou sous la menace d’une arme, Gacy les inondait alors d’alcool et les incitait à mettre des menottes, parfois dans le cadre de sa routine de clown.

Puis, une fois sans défense, il tourmentait ses victimes adolescentes, avant de les violer et de terminer par ce qu’il appelait « le tour de la corde » : étrangler les garçons avec un bout de corde.

L’affaire hante toujours M. Tovar à ce jour et il rencontre ses anciens copains flics une fois par an pour “un peu de thérapie”.

“Nous avons encore cinq restes humains enterrés sous une pancarte indiquant inconnu. Si nous pouvions les identifier, je serais totalement fermé”, nous a-t-il dit.

Cinq des victimes de Gacy restent non identifiées Le crédit: .

La maison de Gacy dans le comté de Cook a ensuite été rasée Crédit : Getty

Les officiers présents le jour de la découverte des corps ont vu leur vie bouleversée Crédit : Getty

Gacy organisait régulièrement des soirées déguisées pour se débarrasser de ses voisins suspects Crédit : Rafael Tovar