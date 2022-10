J’ai conduit de Londres à l’Ukraine déchirée par la guerre pour être avec mon petit ami après quatre mois d’écart – il y a des explosions partout

Une femme ukrainienne a fait tout le trajet de Lewisham à Kyiv pour retrouver son petit ami après quatre mois de séparation.

Julia Drozdova, 32 ans, a fui la guerre pour vivre à Londres et a été réinstallée avec l’aide du conseil de Lewisham et du programme gouvernemental Homes for Ukraine.

Julia Drozdova, 32 ans, a conduit de Londres pour rencontrer son petit ami Sergei en Ukraine Crédit : BPM

Julia a distribué de la nourriture, des sacs de couchage et des vêtements pendant son voyage Crédit : BPM

Elle a pris le volant pour faire le long voyage de retour vers son pays natal et son petit ami Sergei quelques jours seulement avant que Poutine ne lance des roquettes sur Kyiv.

Après que son précieux pont de Crimée ait explosé, Vlad a tiré un barrage mortel de missiles vers neuf grandes villes, dont Kyiv, lors d’un violent blitz de vengeance.

Des responsables ukrainiens ont déclaré qu’au moins 75 missiles avaient été tirés en Ukraine, dont 34 ont frappé plusieurs villes.

L’un d’eux a même atterri près du bureau du président Volodymyr Zelensky, ce qui l’a incité à critiquer Poutine pour avoir tenté de “rayer l’Ukraine de la carte”.

Julia a fait le long et difficile voyage dans une Land Rover Discovery et a distribué de la nourriture, des sacs de couchage et des vêtements en cours de route.

Et elle a également remis les clés du tout-terrain aux combattants ukrainiens défendant leur patrie lors de la visite pour voir son petit ami.

Mais hier matin, elle a été ramenée au “terrifiant” premier jour de guerre il y a huit mois lorsque la Russie a envahi l’Ukraine, rapporte MyLondon.

Julia a déclaré: “Je suis à Kyiv en ce moment et j’assiste à toutes les explosions. [It is] comme le 24 février quand je me suis réveillé à cause d’eux… Jusqu’à présent, c’est bien pire que le 24 février.”

Heureusement pour le couple, ils buvaient une boisson chaude au lit lorsque des roquettes ont commencé à pleuvoir sur la capitale ukrainienne, tuant huit personnes et blessant 60 autres civils.

Julia a dit: “Il dit que je l’ai sauvé.”

Décrivant les frappes, elle a déclaré: “C’est une sorte de peur que vous ne pouvez pas contrôler. Vous ne pouvez pas voir où les missiles atterrissent, mais vous pouvez entendre.”

Des images poignantes à Kyiv montrent des civils couverts de sang entourés de voitures en flammes et de bâtiments endommagés après l’explosion de ce matin.

L’attaque massive marque une escalade militaire soudaine de la part de Moscou, le Kremlin étant sous le choc des revers humiliants sur le champ de bataille dans l’est de l’Ukraine.

Julia était ravie de voir son petit ami pour la première fois en quatre mois vendredi, mais a admis qu’elle se sentait “bizarre” de le voir grâce à la guerre.

Les hommes ne sont pas autorisés à quitter le pays et peuvent être appelés à tout moment, et Sergei a aidé l’armée en conduisant des véhicules et du matériel vers le dangereux front de l’Est.

Julia a déclaré: “C’était bizarre. Nous avons perdu tellement de temps et nous avons tellement changé tous les deux, nous avons beaucoup changé.

“Il a traversé tellement de choses dans une zone de guerre, et je suis changé en tant que réfugié. Nous essayions de trouver un moyen de nous reconnecter.”

Elle a ajouté: “J’ai passé jour après jour à attendre la fin de la guerre, mais cela devait changer. Nous avons besoin d’un nouveau niveau d’acceptation pour le nouvel ordre mondial.

“Je dis que si tu te sauves, personne d’autre n’aura à le faire pour toi. Ce que je ressentais avant était de la peur, alors je n’allais pas la laisser grandir alors je voulais l’accepter et l’embrasser.”

Les attaques contre les centrales électriques menacent de laisser les Ukrainiens gelés dans leurs maisons, et Julia avait déjà retardé son retour à Lewisham en raison des effets sur le réseau ferroviaire.

Elle a déclaré que les Russes essayaient de forcer l’Ukraine à rechercher des négociations, mais a courageusement affirmé : “Nous resterons ici jusqu’au dernier homme debout”.

Pendant son séjour à Londres, Julia s’est mise à courir et elle prévoit maintenant de courir 379 km d’ici le réveillon du Nouvel An – un kilomètre pour chaque enfant ukrainien tué par l’agression russe jusqu’au 31 août 2022.

Plus de 1 100 enfants ont été blessés par la guerre jusqu’à présent, mais les chiffres réels pourraient être beaucoup plus élevés. Vous pouvez soutenir la collecte de fonds de Julia ici.

Cela survient alors que l’ancien président russe Dmitri Medvedev a déclaré que l’attaque de Moscou n’était que le “premier épisode” des représailles à l’explosion du pont de Crimée.

Juste après l’explosion du pont vital de Crimée, Poutine a intensifié son invasion de l’Ukraine en faisant la promotion d’un nouveau général impitoyable.

Le général Sergey Surovikin surnommé “le général Armageddon” a été nommé nouveau commandant des forces russes quelques heures seulement après l’explosion.