Un autre ancien assistant a accusé le gouverneur de New York Andrew Cuomo, déjà confronté à des allégations de harcèlement sexuel, d’avances inappropriées. Charlotte Bennett, 25 ans, a déclaré qu’il l’avait interrogée sur sa vie sexuelle et si elle était déjà sortie avec un « homme plus âgé ».

Bennett, qui a rejoint l’administration de Cuomo au début de 2019 et a été promue de son poste de premier échelon à celui de briefer principal et assistant exécutif du gouverneur en l’espace de plusieurs mois, a déclaré au New York Times qu’elle était constamment grillée à son sujet. vie sexuelle par son ancien patron.

Bennet a déclaré qu’elle avait signalé les prétendues ouvertures sexuelles de Cuomo à son chef de cabinet, Jill DesRosiers, et à l’avocat spécial du gouverneur, Judith Mogul, après une rencontre particulièrement troublante en juin de l’année dernière, au cours de laquelle Cuomo lui a demandé si elle était célibataire et si elle avait couché avec des hommes plus âgés. Cuomo aurait déploré qu’il « Ne peut embrasser personne, » mais lorsque Bennet a voulu changer de sujet, disant au gouverneur que ses amis et sa famille lui manquaient également en raison des restrictions de Covid-19, a persisté, disant: «Non, je veux dire que quelqu’un a vraiment étreint quelqu’un?

La femme a déclaré que bien que Cuomo ne la maltraitait pas physiquement, elle avait l’impression que le gouverneur exerçait son pouvoir pour la frapper.

«J’ai compris que le gouverneur voulait coucher avec moi et se sentait terriblement mal à l’aise et effrayé», a-t-elle déclaré au Times, ajoutant qu’elle pensait que son refus signifierait « la fin » de son travail dans l’administration du Cuomo.

Bennet a déclaré que lorsqu’elle a commencé son travail uniquement dans l’administration Cuomo, il le considérait comme un mentor et une figure paternelle. Même si elle a admis que Cuomo lui parlait de sa vie romantique de temps en temps, elle ne l’a pas considérée comme quelque chose de sinistre jusqu’à une réunion le 15 mai, qu’elle a décrite comme un « tournant » dans la conduite de Cuomo. Après avoir apporté quelques papiers à son bureau au Capitole ce jour-là, Bennet a déclaré que Cuomo lui avait demandé si elle sortait avec des membres de son administration. Alors qu’elle lui parlait de son prochain discours à l’université dans lequel elle voulait raconter son histoire d’une survivante d’agression sexuelle, Cuomo s’est focalisée sur le sujet. Bennet a dit que Cuomo la regardait fixement et répéta plusieurs fois: «Vous avez été violée et maltraitée, attaquée, agressée et trahie» – d’une manière que Bennet a dit qu’elle trouvait profondément troublante, en la comparant à « Quelque chose d’un film d’horreur. »

Après s’être confiée à DesRosiers et Mogul, Bennet a été nommé conseiller en politique de santé et affecté un travail dans une partie différente du Capitole où se trouve le bureau de Cuomo. Elle a déclaré au Times qu’elle avait décidé de ne pas insister sur l’enquête sur son ancien patron à l’époque, car elle voulait laisser l’expérience derrière elle. Cependant, Bennet a finalement démissionné de son poste et a déménagé dans un autre État, affirmant qu’elle espérait qu’elle le ferait. « Avoir de la distance » de Cuomo a été précipité. «Sa présence étouffait» elle a dit.

Cuomo a rejeté les allégations, insistant sur le fait qu’il avait « N’a jamais fait d’avances » envers Bennet, et a fait valoir qu’il ne s’était jamais engagé intentionnellement dans « inapproprié » comportement dans ses interactions avec l’ancien bourreau de 25 ans.

Dans sa déclaration de samedi, Cuomo a déclaré que la situation «Ne peut pas et ne doit pas être résolu dans la presse», annoncerg « un examen extérieur complet et approfondi » des allégations.

NOUVEAU: déclaration de@NYGovCuomosur la dernière allégation de harcèlement sexuel de l’ancienne aide Charlotte Bennett. Rapporté pour la première fois par@jessemckinley pic.twitter.com/zg9clWT1vD – Zack Fink (@ZackFinkNews) 27 février 2021

Bennet est devenu le deuxième ancien membre du personnel à présenter de telles allégations contre Cuomo. Plus tôt ce mois-ci, son ancienne assistante Lindsey Boylan a affirmé que Cuomo l’avait invitée à jouer au strip poker et l’avait embrassée sur les lèvres sans permission. Bennet retweeté L’histoire de Boyland plus tôt cette semaine.

En plus d’allégations de harcèlement sexuel faisant boule de neige, Cuomo a été confronté à des réactions négatives de sa gestion des maisons de soins infirmiers dans la pandémie de Covid-19 après que sa secrétaire a admis que l’administration Cuomo avait caché des données sur la mort du cornoavirus de la maison de soins infirmiers pour ne pas laisser l’administration Trump marquer. points politiques.

