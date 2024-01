“J’ai complètement fini”, déclare l’utilisateur de Cash App qui a “plus de 200 $”

APRÈS avoir échoué à empêcher un client de perdre de l’argent à cause de la cybercriminalité, Cash App est sous le feu des critiques.

Le membre a décrit une expérience frustrante avec Cash App sur Reddit, où il prétendait avoir été victime de fraude financière.

Un utilisateur de Reddit a déclaré avoir perdu 200 $ sur Cash App à cause d’une arnaque Meta Pay Crédit : Getty

“J’en ai complètement fini avec Cash App”, ont-ils écrit.

Ils ont ensuite expliqué comment cette arnaque tourmentait les consommateurs depuis un an.

Les pirates peuvent voler l’argent de quelqu’un via Cash App en le faisant ressembler à un méta-paiement depuis son compte, selon le Redditor.

MÉTA FOLIE

Meta possède et exploite Facebook, tandis que Meta Pay, lancé pour la première fois en 2022, est un « moyen transparent et sécurisé d’effectuer des paiements sur Facebook, Messenger, Instagram et dans les magasins en ligne participants », selon Meta.

Meta prétend utiliser une technologie avancée pour sécuriser les données de paiement et récupérer les activités non autorisées.

Pourtant, le Redditor a affirmé avoir “40 transactions de 5 $ et un frais de 1,88 $” sur son compte Cash App sous la forme de méta-paiements qu’ils n’ont jamais effectués.

“Cash App a ouvert un litige mais m’a ensuite envoyé un e-mail indiquant qu’ils avaient fermé ma carte Cash App. [and] J’ai dit que c’était parce que je n’avais pas vérifié mon identité”, ont-ils écrit.

Ils ont poursuivi en affirmant qu’ils n’avaient reçu aucune notification par téléphone ou par courrier électronique, ni reçu d’avis de l’application.

Un agent de Cash App a déclaré au Redditor qu’il ne pouvait pas les aider car le « système » de Cash App avait fermé la carte.

Alors qu’ils espéraient un meilleur résultat, l’agent n’a pas pu résoudre la fraude.

“J’ai également refusé mes litiges, donc je perds plus de 200 $”, ont-ils écrit. “Commodément, Meta Pay ne répond jamais au téléphone et ne trouve aucun autre moyen de leur parler.”

Ce qui est étrange, c’est qu’ils ont dit que leurs cartes de crédit n’étaient même pas liées à Meta Pay.

Mais des recherches en ligne ont conduit Redditor à croire que cette arnaque au piratage informatique est un problème répandu.

SOLDE ZÉRO

Le US Sun a contacté Cash App et Meta pour un commentaire.

“Cash App protège les paiements de millions de personnes chaque mois”, a déclaré un porte-parole de Cash App au US Sun.

“Cash App est construit sur une plate-forme sécurisée, avec des fonctionnalités de sécurité avancées pour alimenter et protéger vos informations personnelles et vos transactions.”

La société répertorie les escroqueries courantes à éviter avec l’application, comme le transfert d’argent, les frais de dédouanement ou même les faux dépôts de litière pour chiots.

Cash App suggère également de ne jamais partager les numéros de sécurité sociale avec quiconque en dehors de l’application. Cash App Support ne demande jamais de SSN pour recevoir de l’aide.

Des tonnes de personnes ont apparemment été nettoyées, “des centaines de dollars ont été reversés à Cash App et Meta Pay”, a écrit le Redditor.

“Je ne garde pas d’argent sur mon compte Cash App”, a répondu une personne sur le fil.

“Quand j’ai besoin de l’utiliser, j’ajoute de l’argent et j’effectue immédiatement un paiement. Je garde un solde nul.”

“Exactement ce que je fais”, a écrit une autre personne. “Des mines qui ne sont rattachées à aucune banque ou quoi que ce soit.”

“Je ne sais pas si je ferais confiance à Cash App pour défendre mes meilleurs intérêts en ce qui concerne mon argent”, ont-ils poursuivi.

Cash App se présente comme une entreprise permettant aux consommateurs de « payer n’importe qui instantanément ».

Et l’application n’offre pas seulement un moyen gratuit d’envoyer de l’argent. Il est également utilisé pour les actions et même pour le Bitcoin, selon Cash App.

Les consommateurs s’inquiètent du fait que leurs propres banques les empêchent également d’épargner.

Cette membre de Capital One a dû impliquer la police après que la banque a fermé son compte vieux de cinq ans sans expliquer pourquoi.

Et un TikToker a été sidéré lorsque Chase a fermé sa carte de crédit professionnelle de 35 000 $.