J’ai comparé un semi-rigide XC de 8 kg à un modèle plus lourd pour savoir lequel est le plus rapide

La preuve en est faite

Le vélo le plus lourd s’est avéré légèrement plus rapide. Nos médias

Attention, spoiler : la version plus lourde est effectivement plus rapide. Lors d’une montée et d’une descente chronométrées à Cwmcarn, elle a été plus rapide de deux secondes sur un tour d’un peu moins de six minutes.

Je vais mettre cela en garde avec cette note. La version la plus robuste a été conduite un autre jour en raison de la météo et les conditions de piste étaient légèrement pires. Malgré cela, elle est quand même arrivée en tête.

Si j’avais pu rouler sur les deux modèles dans les mêmes conditions, je pense que l’écart aurait été plus grand. Alors, où est-ce que j’ai ressenti une différence et où est-ce que j’ai rattrapé mon temps ?

Les pneus Maxxis justifient leur poids supplémentaire. – Nos médias

En montée, il n’était que deux secondes plus lent que le modèle hyper léger de 8 kg. Le poids supplémentaire était légèrement perceptible. Il semblait clairement un peu plus lent à prendre de la vitesse, et la différence était surtout perceptible au niveau de la traction et du confort.

Les pneus Maxxis plus volumineux ont permis au vélo de mieux suivre le sol et de moins rebondir sur les caractéristiques du sentier. Non seulement il était plus confortable, mais l’absence de rebond m’a permis de mieux mettre la puissance et de me concentrer davantage sur mon choix de trajectoire. J’ai pu être précis, plutôt que de prier pour pouvoir rester sur la trajectoire que j’avais choisie, comme sur la version plus légère.

La silhouette plus robuste a inspiré un plus grand sentiment de confiance. – Nos médias

Sur la partie plus souple, l’adhérence était également meilleure. Il semblait beaucoup plus facile de maintenir la traction et j’ai remarqué que le pneu arrière glissait beaucoup moins. Même si la route était globalement plus lente, elle semblait beaucoup plus maniable et moins fatigante à piloter.

Dans la descente, le temps a été quatre secondes plus rapide. Ce n’est pas négligeable sur un tronçon de sentier de deux minutes.

Malgré les conditions plus humides, je me sentais beaucoup plus en confiance sur ce vélo plus robuste et plus lourd. La tige de selle télescopique a changé la donne : elle m’a permis de me déplacer beaucoup plus facilement sur le vélo. Tout le monde n’a pas les compétences de Nino Schurter en matière de tige de selle haute !

Même si j’ai trouvé que la tige de selle télescopique faisait la plus grande différence, les pneus et la fourche ne doivent pas être négligés. Les pneus en particulier semblaient beaucoup plus sûrs que les pneus S-Works fins du modèle de 8 kg. Le vélo semblait plus stable, avait plus d’adhérence et inspirait beaucoup plus de confiance.

Le débattement supplémentaire de la fourche n’était pas vraiment perceptible. Les plongeurs plus grands, en revanche, l’étaient. La précision de direction améliorée, combinée à l’adhérence améliorée des pneus, m’a permis de rester dans la ligne beaucoup plus facilement.

Plus lourd = plus rapide