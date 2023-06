J’ai commencé une bousculade pour me distraire d’une rupture dévastatrice – maintenant je suis millionnaire

APRÈS avoir traversé une mauvaise rupture, cette femme a décidé de créer une entreprise prospère – et vaut maintenant des millions.

Alice Robert a commencé son activité parallèle tout en traversant sa séparation – après avoir fait un « rêve éveillé » la pressant de le faire.

L’étudiante australienne a toujours été passionnée par les bijoux et dirigeait auparavant un stand de bijoux avec sa mère à Bondi lorsqu’elle était adolescente.

Alice visait à créer une collection de bijoux à vendre du côté qui soit soucieuse du style, abordable et imperméable.

Elle a dit à 7Life: « Je l’ai appelé The Littl. Je voulais faire de petits bijoux délicats et j’ai choisi l’orthographe bizarre pour qu’il se démarque. »

Sa collection originale ne comprenait que dix bijoux, ce qui s’est avéré être un succès – elle a gagné plus de 1500 £ au cours de son premier mois.

Bientôt, ses ventes doublaient chaque mois et elle passait son temps en classe à envoyer des messages aux influenceurs pour porter ses pièces.

Et ses bijoux ont des critiques élogieuses grâce à leur finition dorée, qui ne ternit pas et est « idéale pour les peaux sensibles ».

Grâce à son entreprise parallèle, Alice est maintenant millionnaire et gagne 500 000 £ chaque année grâce à ses magnifiques bijoux.

Un critique a fait l’éloge de la possibilité de porter les pièces à la salle de sport et en nageant : « C’est parfait pour les filles paresseuses ! »

Alice rayonnait : « J’ai acheté un entrepôt et un appartement et j’espère acheter plus de propriété.

« Ma mère et mon père sont si heureux maintenant – je les entends parler de moi et ils sont très fiers. »

Une autre femme a expliqué comment elle avait gagné 1,5 million de livres sterling en vendant ses bijoux sur Etsy.

Ashley Bostwick, 34 ans, d’Orlando, a atteint sept chiffres après avoir lancé sa boutique Etsy Wander and Lust Jewelry en 2014.

Ashley a déclaré que son succès dans les ventes était dû à l’identification de bagues qui n’étaient pas courantes sur le site, telles que les bagues « moonstone » – qui est l’un de ses best-sellers.

Elle a conseillé: « Regardez ce que les influenceurs font la promotion, ce qui est chaud sur Pinterest, dans les magazines, dans les publications en ligne et sur TikTok. »

