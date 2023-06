J’ai commencé une agitation parallèle pour économiser de l’argent qui s’est transformée en une entreprise incroyable… tout l’âge de seulement 15 ans

Un JEUNE entrepreneur a réussi à créer une agitation secondaire qui fait économiser des centaines de conducteurs chaque année, tout en jonglant avec son travail scolaire.

L’ingénieuse entreprise d’Henry Coward récompense les automobilistes qui magasinent localement en leur permettant d’économiser sur les péages.

L’entreprise d’Henry a fait économiser des centaines d’euros à ses parents depuis sa création Crédit : news.com.au

L’idée simple s’est avérée un succès et d’autres entreprises se joignent à Crédit : news.com.au

À juste titre, l’adolescent australien a nommé son entreprise Tollz et a présenté son idée au concours Young Entrepreneurs de l’Université du Queensland, où il a remporté 800 £ pour aider à démarrer l’entreprise.

Après avoir mis en place l’idée initiale, la mère et le père d’Henry ont déjà économisé des centaines sur les péages.

La meilleure partie est que les utilisateurs peuvent obtenir un crédit pour les routes à péage en achetant des choses qu’ils utilisent déjà, comme du café, des vêtements et de la nourriture.

Henry a déclaré: « Gagner a en quelque sorte validé l’idée pour moi. Et puis j’avais besoin de pouvoir réellement démarrer l’entreprise et commencer à chercher des moyens de préparer toute la structure, d’obtenir la marque et le domaine. »

Comme Henry a encore moins de 18 ans, son père l’aide à créer officiellement Tollz, mais l’adolescent a déclaré que l’apprentissage de l’entreprise était « vraiment cool ».

Il a dit : « J’essaie juste de faire quelque chose qui va aider les gens. Je pense que Tollz est un gagnant-gagnant pour tout le monde pour être honnête.

« Cela aide les entreprises, cela aide les clients et cela ne fait que soutenir les gens autour de moi. »

L’école de l’adolescent a également soutenu ses efforts, lui accordant deux heures par semaine pour travailler sur des tâches liées à l’entreprise.

Il est également encadré par BOP Industries à Brisbane, mais Henry souhaite davantage de programmes dans les écoles pour aider les autres étudiants à voir leurs idées commerciales se concrétiser.

Henry a déclaré: « Il y a tellement d’apprentissages que vous pouvez tirer de la création d’entreprise à l’âge de 15 ans. Et vous pouvez utiliser cet apprentissage pour le reste de votre vie.

« Et en plus, si tout va mal, vous avez un très, très bon CV. »

Un autre adolescent a expliqué comment il avait transformé son activité secondaire en une entreprise de 500 000 £ par an en seulement quatre ans.

Rohan James a les yeux rivés sur le prix et pense qu’il a la recette du succès – et gagner six chiffres – clouée.

L’Australien de 18 ans a investi toute son énergie dans son entreprise d’entretien des pelouses peu de temps après avoir terminé ses études.

Il avait envie de fusionner sa passion pour le jardinage avec sa soif de devenir entrepreneur et a décidé de franchir le pas.

Pourtant, son travail acharné semble porter ses fruits, car Rohan affirme que son entreprise d’entretien des pelouses rapporte près de 15 000 £ par mois.

Son succès l’a incité à étendre encore plus son activité secondaire – et il pense que cela a le potentiel de lui rapporter encore plus d’argent.

