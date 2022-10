J’ai commencé une activité parallèle à l’âge de 9 ans en vendant les œufs de mes poules pour de l’argent de poche – maintenant je dirige une entreprise de plusieurs millions de livres

Un NIFTY de neuf ans qui a commencé à vendre les œufs de ses poules pour de l’argent de poche dirige maintenant un empire commercial de plusieurs millions de livres.

Josh Murray a réalisé pour la première fois que ses animaux de compagnie avaient un potentiel de profit en 2008 alors qu’il était encore à l’école primaire.

Josh Murray a transformé son passe-temps en une entreprise de plusieurs millions de livres Crédit : @joshsrainboweggs/INSTAGRAM

Il a commencé à vendre les œufs de ses poules à l’âge de neuf ans Crédit : @joshsrainboweggs/INSTAGRAM

Le jeune homme de 21 ans a créé une entreprise prospère à partir de son côté bousculant Crédit : @joshsrainboweggs/INSTAGRAM

Sa famille venait de déménager dans une ancienne plantation de pins dans la vallée de Kerrie à Victoria, en Australie, lorsqu’ils ont découvert que l’ancien propriétaire avait laissé derrière lui 40 poules.

Le jeune, désireux de gagner un peu d’argent, réussit à persuader ses parents de garder la volaille – à condition qu’il en prenne soin.

L’enfant alors âgé de neuf ans a démontré son sens des affaires en faisant du troc avec sa mère Tamsyn afin qu’il puisse en récolter tous les fruits.

Ils ont finalement conclu un accord selon lequel Josh s’occuperait des poulets et pourrait vendre leurs œufs.

Tamsyn a déclaré à aunews.com: “Il s’occupait des poulets, il devait les nourrir, nettoyer le coup, les poules étaient sous sa responsabilité.

“Il a commencé à vendre aux voisins mais nous n’en avions que trois.”

Le préadolescent avide d’argent s’est rendu compte que son manque de clientèle entravait son plan d’affaires avec ses animaux de compagnie.

Josh s’est rapidement diversifié dans les magasins locaux et le marché fermier, élargissant lentement mais sûrement sa clientèle et récoltant environ 8 500 £.

Sa mère a rapidement réalisé que l’agitation secondaire de son fils avait le potentiel de devenir un véritable générateur d’argent – marquant la création de son entreprise, Josh’s Rainbow Eggs.

La famille a investi toutes ses ressources dans le commerce des œufs fermiers et a consacré toute sa ferme à l’élevage de ses poules bien-aimées.

En 2012, la couvée Murray avait embauché son premier ouvrier pour aider à collecter les œufs de leur nombre toujours croissant de poulets.

L’année suivante, Josh devait s’occuper de 2 000 poules dans sa ferme familiale – qui a explosé à 10 000 en 2015.

Et au fur et à mesure que son entreprise grandissait, sa charge de travail augmentait également, voyant le jeune de 13 ans embaucher huit employés à temps plein.

Josh a même dû éclabousser plus tard dans une ferme de 250 acres à Monegeetta pour s’assurer que ses oiseaux avaient suffisamment d’espace pour se déplacer librement.

Il a ajouté : « C’est très différent des collines boisées dans lesquelles nous vivons. Il est plus facile d’avoir des poules ici car elles ont tellement d’espace pour se nourrir.

“Les troupeaux sont petits, les poules sont moins stressées et peuvent aller et venir facilement du hangar. C’est un endroit où elles peuvent dormir et pondre un œuf.”

TRAVAIL ŒUF-CELLENT

L’adolescent déterminé a décidé qu’il voulait élargir encore ses horizons en 2015 et voulait une place dans un supermarché.

Josh a écrit une lettre sincère à la chaîne australienne Coles pour les convaincre de prendre son produit – et lui et sa mère ont été invités à leur bureau de Melbourne plus tard dans la journée.

L’écolier avisé a également approché Woolworths pour conclure un accord excellent, qui a sauté sur l’occasion de valoir avec lui.

Les œufs arc-en-ciel de Josh sont également vendus dans les supermarchés IGA et LaManna, ainsi que chez Foodworks pour environ 5 £ la douzaine.

Au cours du dernier exercice financier, l’entreprise a réalisé près de 3 millions de livres sterling de chiffre d’affaires annuel et a vendu son produit dans près de 100 étages à travers Victoria.

Maintenant âgé de 21 ans, Josh dirige un empire des œufs prospère aux côtés de ses proches tout en étudiant les affaires avec une spécialisation en marketing.

Tasmyn a fièrement ajouté : “Quand des dizaines de milliers de personnes mangent vos œufs chaque semaine, cela fait beaucoup de monde.”

Josh a également remporté le Victorian Young Achiever Award for Environmental Sustainability en 2019 grâce à son admirable modèle commercial.

Un système solaire hors réseau de 3 kW fournit l’électricité tout en se concentrant spécifiquement sur le bien-être de ses poules.

Josh, vu avec maman Tasmyn, s’occupe désormais de milliers de poulets aux côtés de ses proches Crédit : @joshsrainboweggs/INSTAGRAM