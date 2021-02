Janet Jackson a partagé une vidéo sur Twitter Samedi en disant qu’elle est « reconnaissante » pour Dieu et les fans après que son album « Control » soit classé n ° 1 35 ans plus tard après sa sortie.

« J’étais à la maison tout seul l’autre jour et j’ai commencé à pleurer. Je pleurais parce que j’étais tellement reconnaissante pour tout ce que Dieu m’a béni, tout ce qu’il m’a donné », a-t-elle dit.

Le 4 février, l’album « Control » de l’artiste pop a fêté ses 35 ans. L’album était le troisième album studio de Jackson et comprenait cinq chansons qui faisaient des charts comme « What Have You Done for Me Lately. » Après cet anniversaire, l’album s’est hissé à la première place du palmarès des 40 meilleurs albums pop américains d’Apple.

Après sa sortie, « Control » a passé 91 semaines sur le palmarès des meilleurs albums R&B et hip-hop du Billboard, atteignant un sommet pour la première fois le 19 avril 1986.

« Je tiens à vous remercier tous d’avoir fait de Control le numéro un une fois de plus après 35 ans », a-t-elle déclaré dans la vidéo. «Jamais, jamais, dans un million d’années, je n’aurais jamais pensé que cela arriverait. Je t’apprécie vraiment et je t’aime tellement.

Son expression de gratitude survient un jour après que Justin Timberlake a exprimé ses remords à Jackson pour sa réponse après l’incident de la mi-temps du Super Bowl 2004.

À la fin de leur performance partagée, Timberlake a tiré sur une partie de la tenue de Jackson, entraînant un dysfonctionnement de la garde-robe exposant brièvement son sein droit devant une audience télévisée de 140 millions de téléspectateurs.

L’incident a affecté négativement la carrière de Jackson, elle a été forcée de s’excuser et a passé la tournée à promouvoir son album « Damita Jo » en répondant aux questions sur l’incident.

Timberlake a posté des excuses publiques à Jackson et Britney Spears une semaine après la sortie du documentaire «Framing Britney Spears» sur Hulu, ce qui a conduit les fans à critiquer le comportement passé de Timberlake.

«Je tiens spécifiquement à m’excuser auprès de Britney Spears et de Janet Jackson individuellement, car je prends soin de ces femmes et je les respecte et je sais que j’ai échoué», a écrit Timberlake.

Jackson n’a pas mentionné les excuses de Timberlake dans sa récente vidéo, mais il s’agissait de la première excuse publique de Timberlake depuis 2004.