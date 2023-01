“J’ai commencé à pleurer”: James Beattie se souvient du moment où il a été vendu à Southampton

Après avoir traversé l’académie des Blackburn Rovers et fait ses débuts dans l’équipe première en octobre 1996 contre Arsenal, James Beattie était naturellement un peu contrarié lorsque le club l’a vendu à Southampton à l’été 1998.

Évalué à 1 million de livres sterling, Beattie n’a eu d’autre choix que de déménager sur la côte sud, Kevin Davies se déplaçant dans la direction opposée.

Alors que Beattie n’avait fait que sept apparitions en équipe première pour Blackburn depuis ses débuts plus de 18 mois auparavant, il explique à QuatreQuatreDeux qu’on lui dise qu’il devait quitter son club d’enfance l’a durement touché.

“Je ne crois pas que j’étais un makeweight en tant que tel [for the Kevin Davies deal]mais les accords étaient évidemment liés », explique Beattie. « J’étais un peu plus bas dans l’ordre hiérarchique des Rovers pendant cette période.

“Le secrétaire du club m’a téléphoné et m’a dit:” Nous venons de vous vendre à Southampton “- j’ai commencé à pleurer. Blackburn était tout ce que j’avais jamais connu. Mais il y avait des personnages énormes qui m’ont aidé à m’intégrer à Southampton. “

Cette décision s’est avérée très bénéfique pour la carrière de Beattie, car il a passé six saisons et demie à Southampton, marquant 68 buts en Premier League en 204 apparitions alors qu’il devenait vraiment un attaquant très apprécié.

En effet, ses performances ont finalement valu la reconnaissance du sélectionneur anglais Sven Goran Eriksson et, en 2003, il a reçu sa première convocation. Évidemment, cela a procuré une immense fierté, mais jouer pour son pays s’est également accompagné d’un syndrome d’imposteur que Beattie a dû surmonter.

“Évidemment, j’étais fier et je suis content que mon père ait pu le voir. C’est un moment de fierté d’entendre l’hymne national alors que vous portez le maillot des Trois Lions. Je faisais partie de cette équipe et je le porterai toujours avec moi.

“J’ai été radié presque toutes les semaines de ma carrière, mais ma détermination a toujours été énorme. Je me sentais malheureux de manquer l’Euro 2004, mais vous vous dites également:” Oh mon dieu, c’est l’Angleterre et je ne ‘ne mérite pas d’être ici’.”