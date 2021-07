J’ai commencé à dormir par terre : quand Tiger Shroff s’est confié sur les difficultés financières de sa famille, il l’a qualifié de « pire sentiment » ! | Nouvelles des gens

New Delhi: L’acteur de Bollywood Tiger Shroff est l’un des jeunes visages les plus en vue de l’industrie et continue d’étonner ses fans avec son physique de tueur et ses talents de danseur. D’autre part, sa sœur Krishna Shroff a acquis une immense renommée sur les réseaux sociaux grâce à ses vidéos de fitness. Alors qu’actuellement, la famille Shroff vit richement, il fut un temps où elle avait fait face à une énorme crise financière et devait vendre sa maison.

Cette expérience a poussé Tiger à travailler dur et à récupérer les pertes financières qu’ils ont subies.

Dans une précédente interview accordée à GQ, l’acteur avait évoqué la crise financière de sa famille. Il a dit : « Je me souviens comment nos meubles et nos affaires ont été vendus, un par un. Les œuvres d’art de ma mère, les lampes… Les choses que j’avais grandi en voyant autour de nous ont commencé à disparaître. Puis mon lit est parti. J’ai commencé à dormir par terre. C’était le pire sentiment de ma vie. Je voulais travailler à cet âge mais je savais que je ne pouvais rien faire pour aider.

Plus tôt, l’acteur de Bollywood Jackie Shroff avait parlé de sa faillite dans une interview avec Bollywood Bubble. « Je savais que nous avions essayé quelque chose et que nous avions perdu quelque chose. Si je devais payer, je le paierais. J’avais travaillé autant que je pouvais et nous avons remboursé tout le monde pour que le nom de ma famille soit clair. Business mein up down hota salut hai, yeh zaroori nahi hai ki hum hamesha upar salut rahenge. Kabhi upar niche hota hai, mais vous devez savoir comment garder votre santé mentale et votre éthique », a-t-il révélé.

La famille Shroff a fait faillite lorsque le film Boom de l’épouse de Jackie Shroff, Ayesha Shroff, a échoué au box-office et n’a pas réussi à récupérer ses pertes. La famille a dû vendre sa maison Bandra de quatre chambres et emménager dans un petit appartement de deux chambres.

Cependant, la superstar de Bollywood a exprimé qu’il était extrêmement fier de ses enfants pour avoir récupéré leur maison en 2017.

« Je suis juste fier de mes deux enfants. Ils sont assez forts pour récupérer la maison ; ma femme ne voulait pas qu’elle revienne. Elle a dit : ‘Laissez-le être, ce qui est parti est parti’. Mais sa pensée était gentille, sa pensée était belle qu’il veut faire une maison pour sa mère et sa famille. Je pense que c’est dans les gènes. J’ai la chance d’avoir ces deux enfants qui m’ont toujours donné du bonheur sans rien demander », a déclaré l’acteur en parler de ses enfants Tiger et Krishna Shroff.

Sur le plan du travail, Tiger Shroff a Heropanti 2, Ganapath et Rambo dans le pipeline.