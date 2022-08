J'ai commandé une pizza - quelques heures plus tard, j'ai commencé à recevoir des messages effrayants me demandant où j'habitais... c'est terrifiant

Des messages CREEPY ont été envoyés à une femme quelques heures seulement après avoir utilisé ses informations personnelles pour commander une pizza.

Kaitlin Reakes, 21 ans, a reçu des textos terrifiants demandant “vivez-vous seul?” et “êtes-vous célibataire?”, La laissant dans une peur constante.

Kaitlin, 21 ans, a reçu les textos après avoir commandé une pizza à Newport Crédit : Media Wales

Le texteur inconnu a posé des questions effrayantes et a menti sur la façon dont il l’a rencontrée Crédit : Media Wales

Le fluage a finalement admis qu’il avait obtenu le numéro de sa commande de pizza Crédit : Media Wales

Kaitlin et son petit ami Fraser ont commandé une pizza au Golden Grill à Newport le 3 juillet.

Laissant Fraser dans la voiture, elle était passée à la commande et avait tenté d’utiliser ApplePay sur son téléphone pour finaliser l’achat.

Un membre du personnel lui a dit que ce n’était pas possible et lui a demandé d’utiliser le formulaire de commande en ligne qui lui demandait de fournir son numéro de téléphone.

Le lendemain après-midi, elle a commencé à recevoir des SMS d’un numéro inconnu disant que son “nouvel ami” voulait la rencontrer.

Elle a demandé à savoir qui envoyait un SMS en disant “Dis-moi juste qui tu es ou je ne te parle plus – je te l’ai demandé trois fois maintenant.”

Le texteur a dit qu’il avait trouvé son numéro “par hasard” et a demandé “petit ami ou marié?”

Fraser a ensuite repris la conversation en prétendant être Kaitlin et en interrogeant l’homme sur qui il était.

Le fluage a d’abord menti en disant qu’il l’avait rencontrée “à la discothèque”, mais a finalement laissé entendre qu’il venait du restaurant, en disant “vous avez commandé que vous avez votre numéro là-bas” lorsqu’on lui a demandé à nouveau comment il avait obtenu son numéro.

À ce stade, Fraser est allé affronter le propriétaire de Golden Grill.

“Sa première réponse a été que son personnel n’aurait pas eu accès à mon numéro, donc ça ne pouvait pas être l’un d’eux”, a déclaré Kaitlin.

“Mais il a ensuite concédé que cela pouvait être possible et a ajouté qu’il parlerait à tous ceux qui travaillaient cette nuit-là et nous reviendrait.

“Il s’est également excusé, mais après avoir soi-disant ‘regardé dans les téléphones de ses employés’, il a prétendu n’avoir rien trouvé.”

Kaitlin a signalé l’affaire à la police et a expliqué les conséquences que cela a eu sur sa santé mentale.

“Cela m’a donné l’impression que je ne peux même pas faire quelque chose d’aussi normal que de me commander de la nourriture au cas où je serais harcelé.

“Je n’essaie pas de ruiner les affaires de qui que ce soit, mais il s’agissait d’une mauvaise utilisation totale des données – je me sens vraiment vulnérable maintenant et je ne peux pas m’en débarrasser.”

Elle dit que l’épreuve l’a secouée et craint pour sa sécurité.

Orhan Aksoy, le propriétaire de Golden Grill, a déclaré: “Je suis en affaires autour de Newport depuis 20 ans et j’ai toujours traité mes clients comme une famille – je n’accepterais jamais qu’un membre de mon personnel fasse une telle chose.”

Il a indiqué qu’il avait vérifié tous les téléphones de son personnel et qu’aucun des numéros ne correspondait à celui qui avait envoyé un SMS à Kaitlin.

Il a suggéré que le reçu de collecte avec son numéro aurait pu tomber de la boîte et être ramassé par n’importe qui dans la rue.

Une déclaration de la police de Gwent a déclaré: “Nous avons reçu un rapport concernant une allégation de harcèlement et des enquêtes sont en cours.”