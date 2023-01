J'ai commandé un seau KFC à 36 £ sur Deliveroo mais il manquait VINGT-SEPT morceaux de poulet... leur réponse m'a fait rager

Un papa a commandé un seau KFC à 36 £ sur Deliveroo pour sa famille, mais il manquait 27 morceaux de poulet à son arrivée.

Le seau de fête Matchday à 36,99 £ était censé contenir 30 morceaux de poulet – un seau de fête de 14 pièces avec 8 mini filets et 8 ailes chaudes – et une grande portion de poulet pop-corn.

Papa Steve a dit qu’il devait commander un McDonald’s après que sa commande KFC via Deliveroo manquait de 27 morceaux de poulet

Le seau de fête Matchday à 36,99 £ était censé contenir 14 morceaux de poulet, 8 mini filets, 8 ailes chaudes et une grande portion de poulet pop-corn.

Il devait également être accompagné de six portions de frites, d’un grand pot de salade de chou, d’une grande portion de sauce et d’une bouteille de Pepsi de 1,5 litre.

Ce qui s’est présenté à la porte – après avoir été commandé sur Deliveroo – était cependant un spectacle pitoyable, seulement trois morceaux de poulet et quelques «morceaux brûlés» dans un seau.

Et une petite bouteille de Tropicana OJ.

Le fougueux père de deux enfants Steve Hunt, de Norwich, avait commandé la friandise après avoir décroché un nouvel emploi en tant que coordinateur du bien-être, mais quand il a été livré, il ne pouvait que regarder avec horreur.

S’exprimant cette semaine, l’homme de 48 ans a déclaré que malgré ses contacts avec KFC et Deliveroo, on lui avait dit que la commande festive avait “été exécutée” et qu’il n’avait pas droit à un remboursement ou à une nouvelle commande.

Il a déclaré: «Je venais de trouver un nouvel emploi et nous fêtions avec un KFC.

“Moi, ma femme et les garçons – Myro, 15 ans, et Sonny, 12 ans – étions affamés et nous avions l’eau à la bouche à la perspective d’une livraison du colonel.

“Quand il est arrivé, ma femme Syreeta a crié depuis la cuisine en me demandant pourquoi j’avais commandé juste pour moi.

“Je suis passé et j’ai regardé le seau – qui contenait trois morceaux de poulet et quelques restes brûlés.

“Je suis allé ouvrir le sac et tout ce qu’il y avait était une petite bouteille de jus d’orange, que nous n’avions même pas commandé.”

Il a ajouté: “Où étaient les 27 autres morceaux de poulet, le poulet pop-corn, les frites, la sauce, la salade de chou, le Pepsi?”

Bien qu’il ait appelé à plusieurs reprises Deliveroo et KFC, on lui a dit que la commande avait été “livrée et acceptée” et qu’aucun remboursement n’était dû.

La famille a décidé de snober KFC et a commandé un McDonald’s à la place – devant débourser 30 £ supplémentaires.

Steve a ajouté: “Le colonel Sanders nous a vraiment laissé tomber – cela doit être la pire erreur judiciaire culinaire de tous les temps.”

Un porte-parole de Deliveroo a présenté ses excuses à Steve et à sa famille, leur accordant un remboursement complet ainsi qu’un crédit de 50 £.

Le porte-parole a déclaré: «Nous sommes désolés d’apprendre que M. Hunt n’a pas eu une grande expérience avec sa commande. “Nous avons maintenant remboursé M. Hunt et nous nous excusons pour la déception – et nous lui souhaitons tout le meilleur dans son nouveau travail.”