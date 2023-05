J’ai commandé un bubble tea par drone à Shenzhen

J’ai trouvé que la réalité de la livraison par drone est encore loin d’être idéale, et les gens peuvent être rebutés par la courbe d’apprentissage abrupte. Mais en même temps, ce fut une expérience passionnante – la perspective d’une livraison de routine par drone semble plus réaliste que jamais.

Meituan exploite actuellement plus d’une centaine de drones à partir de cinq hubs de livraison (ou rampes de lancement) dans la ville. Ensemble, ils ont réalisé plus de 100 000 commandes en 2022. Alors que la plate-forme elle-même peut livrer pratiquement n’importe quoi, du dîner aux médicaments en passant par les fleurs fraîches et les appareils électroniques, les drones sont principalement utilisés pour la nourriture et les boissons.

Pourquoi? Parce que les Chinois se soucient de la température de leurs repas, me dit Mao Yinian, chef du service de livraison par drones de Meituan. « Les gens s’en soucient beaucoup – qu’ils puissent recevoir un repas chaud ou une tasse de thé glacé à bulles à temps. Mais quand il s’agit d’autres [types of products], ça ne dérange pas les gens s’il arrive 30 minutes plus vite ou plus lentement », dit-il. Étant donné que les itinéraires de vol des drones de Meituan sont tous automatisés et que les drones ne se heurtent jamais à la circulation, il est plus facile de contrôler avec précision le temps nécessaire à la livraison du repas. Les drones arrivent généralement quelques secondes après l’heure estimée.

Vous faire livrer une tasse de bubble tea exactement quand vous le souhaitez ? En tant que passionné de thé à bulles, tout ce que je peux dire, c’est m’inscrire. Mais quand je l’ai essayé, j’ai découvert que ce n’était pas aussi simple qu’il y paraît.

Premier obstacle : les drones ne livrent pas à votre porte. Au lieu de cela, ils livrent dans l’un des douze points de ramassage dispersés dans la ville – des kiosques de la taille d’un distributeur automatique qui fonctionnent à la fois comme une aire d’atterrissage pour le drone et un stockage pour votre colis si vous êtes en retard pour le récupérer.

Un kiosque de ramassage Meituan à l’entrée d’un quartier résidentiel. ZEYI YANG

Ici a commencé ma première tentative. Après avoir recherché tous les lieux de prise en charge de Meituan sur la carte, j’en ai choisi un près de la station de métro où je me trouvais. J’ai commandé un thé au lait glacé à la noix de coco, qui était spécifiquement indiqué dans l’application comme pouvant être livré par un drone. J’ai payé et j’ai commencé à attendre avec excitation.

Non. J’ai immédiatement reçu un SMS m’indiquant qu’« en raison d’une mise à niveau du système », ma commande serait plutôt livrée par un coursier humain. Était-ce à cause du mauvais temps ? Il y avait eu une tempête de pluie à Shenzhen ce matin-là, et le ciel était encore couvert de nuages ​​sombres. Mais quand j’ai vérifié auprès d’un représentant de Meituan, elle a dit que les drones fonctionnaient.

Il s’avère, m’a-t-elle dit, que j’avais commandé dans un restaurant d’un autre quartier, et qu’il n’y avait aucun itinéraire de drone qui volait de là vers le kiosque auquel je voulais envoyer ma commande. Il n’y a aucun moyen de le savoir à partir de l’application, a-t-elle déclaré.