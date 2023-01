J’ai commandé un appareil photo coûteux de 2 400 £ – mais j’ai été déconcerté lorsque j’ai ouvert le colis

Un HOMME a été déconcerté par une étrange confusion de courrier après avoir commandé un appareil photo à 2 400 £.

Le producteur vidéo Jakub Sokolowski a commandé la caméra haut de gamme pour le travail, mais a été profondément déçu lorsque sa livraison est arrivée.

Jakub a été déconcerté lorsque son colis est arrivé rempli de sacs de poudre blanche plutôt que de son appareil photo coûteux Crédit : Media Ecosse

Il a dit que l’épreuve l’avait laissé perdre le sommeil et de sa poche Crédit : Media Ecosse

Jakub, de Leith, en Écosse, avait acheté la machine sans miroir Sony à Jessops et l’avait fait livrer par DPD.

Cependant, lorsqu’il a reçu son colis en novembre, il n’a trouvé aucune caméra à l’intérieur.

Au lieu de cela, la boîte contenait deux sacs en plastique remplis de poudre blanche.

Il est resté confus après avoir découvert la substance inconnue et furieux de la perte de l’appareil.

L’homme de 37 ans a déclaré que sa disparition l’avait laissé de sa poche à la fois en raison du prix élevé et de l’effet sur sa capacité à travailler.

Il a déclaré à Edinburgh Live qu’il n’avait pas pu dormir à cause du stress et qu’il avait perdu son travail à cause de cette épreuve bizarre.

Jakub a déclaré: “J’ai acheté un appareil photo en ligne auprès d’une source réputée qui est Jessops et DPD était le coursier. Je n’ai jamais reçu l’appareil photo au lieu de l’équipement que j’ai trouvé de la poudre blanche dans mon colis.

“Le pire dans cette situation est qu’aucune des entreprises n’était disposée à m’aider ni à me rembourser l’argent que j’ai perdu.

“J’ai commandé mon nouvel appareil photo en novembre, c’était censé être un investissement pour le travail et faire passer mon travail au niveau supérieur.

“J’ai économisé 1 000 £ sur un an pour l’acheter et maintenant j’ai non seulement perdu l’argent que j’ai dépensé pour l’appareil photo, mais aussi l’argent des travaux que j’ai dû annuler car il n’est jamais arrivé.”

Discutant de l’impact que le problème a eu sur sa carrière, il a ajouté: “C’est une perte énorme et j’ai eu d’innombrables nuits blanches. Cela a été terrible, cela affecte mes relations parce que je suis tout le temps stressé et que je m’inquiète pour l’argent parce que je ne peut pas fonctionner.

“Il y a eu plusieurs travaux que j’ai dû annuler parce que je n’ai pas l’appareil photo – c’est un effet domino. J’ai perdu 1 000 £ du paiement initial mais je dois encore payer le reste – si je ne le fais pas cela affectera ma cote de crédit. C’est scandaleux.

DPD a confirmé qu’ils enquêtaient sur le problème et qu’un membre de leur équipe contactera Jakub sous peu pour le rembourser.

Un porte-parole de la société a déclaré: “Des cas comme celui-ci sont incroyablement rares en raison du niveau élevé de sécurité et de suivi tout au long de la phase de livraison et, pendant que notre enquête est en cours, nous pouvons confirmer qu’une demande de remboursement a été déposée. . “

Un porte-parole de la police écossaise a déclaré: “Le mercredi 30 novembre 2022, la police a reçu un rapport faisant état d’une caméra manquante lors d’une livraison dans le quartier Hermitage Park Lea d’Édimbourg. Des conseils appropriés ont été fournis au plaignant.”