“J’ai commandé le plus gros rouleau de bacon de Gregg – il a coûté 16,40 £ et vous ne croirez pas combien de tranches j’ai eues”

Un papa pense qu’il a commandé “le plus gros bacon du Royaume-Uni” après avoir demandé à son Greggs local un petit pain avec 51 RASHERS dedans.

Craig Harker avait envie d’un petit-déjeuner charnu, alors il a décidé de passer chez Greggs et de commander la collation de 2 500 calories.

Craig Harker a commandé “ le plus gros bacon du Royaume-Uni ” à un Greggs à Stockton-on-Tees Crédit : Kennedy News

La femme de 35 ans a demandé à un membre du personnel perplexe, à la succursale Hardwick de Stockton-on-Tees, de créer le plus gros sarnie au bacon qu’elle pouvait, l’exhortant à empiler les tranches sur le rouleau blanc et doux.

M. Harker a déclaré: “Je pense que c’est le plus gros pain au bacon du Royaume-Uni – je sais que nous atteignons une sorte de record.

“Quand elle me l’a servi dans la boîte à beignets, j’ai pensé ‘Je n’avais jamais vu un bacon de cette taille auparavant – ça a l’air incroyable’.

“Je passais juste devant et j’ai eu envie d’un sarnie au bacon Greggs, alors je suis entré et j’ai dit” puis-je avoir le plus gros que vous puissiez me faire?

“Je demandais de plus en plus de bacon et elle n’arrêtait pas de dire” oui “.”

Des images partagées sur le compte TikTok du blogueur culinaire, “Dad Loves Food”, le samedi 8 octobre, montrent le propriétaire du pub attendant avec impatience de recevoir son gigantesque sandwich à 16,40 £ – qui a été servi dans une boîte à beignets.

Le père affamé s’est vite rendu compte que ses yeux étaient beaucoup plus gros que son ventre, admettant que le sandwich était “absolument détruit” au point qu’il “n’en a pas mangé pendant quelques jours”.

Bien qu’incapable de le terminer, le père de trois enfants a partagé le reste avec sa partenaire Rochelle Fairley, 28 ans, et les enfants Isla, neuf ans, Oscar, sept ans et Teddy, deux ans.

“La famille et les chiens ont bien mangé”, a-t-il ajouté.

Il a déclaré: “Quand j’ai atteint 50 ans, elle a dit:” Je pense que nous devrions nous arrêter ici. Je ne pense pas que nous ayons une boîte assez grande “

“La boîte était censée contenir six beignets, et elle a fini par contenir un énorme sandwich au bacon.

“C’est le plus gros sandwich au bacon que j’aie jamais vu de ma vie – c’était absolument énorme.

“C’est mon Greggs local, donc ils ont l’habitude que je commande ces gros repas loufoques.

“Dès que j’entre, ils me disent ‘qu’est-ce que tu veux?’ Ils savent que je vais commander quelque chose d’un peu différent.'”

Le sandwich au bacon moyen contiendrait environ 329 calories, mais avec les tranches et le ketchup supplémentaires, ce sarnie en avait 2 920.

M. Harker, qui a commencé à bloguer sur la cuisine en plus de posséder et de gérer le George Pub and Grill dans sa ville natale, a déclaré qu’il aimait laisser ses abonnés découvrir les éléments du “menu secret” et partager des réductions pour les personnes qui avaient besoin d'”économiser de l’argent”.

L’amateur de cuisine a déclaré: “J’adore partager toutes les réductions que je peux trouver ou les moyens d’économiser de l’argent, car à la minute où tout le monde a le cafard et a besoin d’un économiseur d’argent.

“Le Greggs bacon butty est définitivement une institution nationale – tout le monde dans tout le pays sait ce qu’il sert et tout le monde vit à moins de 10 miles d’un.

“Le fait qu’il soit facilement disponible signifie que n’importe qui, n’importe où dans le pays, peut aller le chercher quand il le souhaite.

“Mais je pense que si tout le monde faisait ça, Greggs aurait une pénurie de bacon à l’échelle nationale.”

Greggs a été approché pour commenter.

Le butty au bacon était chargé de 51 tranches de bacon Crédit : Kennedy News