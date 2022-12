J’ai combattu Jessica Andrade quand tout le monde avait peur: Angela Hill de l’UFC

L’ancienne championne Invicta Fighting Championship Strawweight (IFC), Angela Hill, a récemment participé à plusieurs combats de haut niveau à l’UFC. La kickboxeuse poids paille qui a fait ses débuts à l’UFC en 2014 cherchera à poursuivre sur sa lancée après une victoire lors de son dernier combat.

Obtenir une séquence est la priorité absolue du combattant américain.

Avant son combat contre Emily Ducote à l’UFC the Fight Night: Thompson vs Holland, Hill, une ancienne championne de la World Kickboxing Association, s’est entretenue exclusivement avec News18.com

Voici des extraits de l’interaction :

Qu’est-ce qui vous a poussé à devenir un combattant MMA ?

C’est un peu comme une histoire bizarre, mais je pense que beaucoup de femmes ont le même genre d’histoire où je voulais juste me mettre en forme et je m’ennuyais avec tous les autres exercices et puis j’ai commencé à m’entraîner au MMA, j’ai commencé à m’entraîner au Muay Thai et je me suis vraiment lancée, puis j’ai commencé à combattre le Muay Thai et j’ai réalisé que j’étais bien meilleure que beaucoup d’autres filles qui le faisaient depuis plus longtemps que moi. Donc, une fois que j’ai réalisé que j’avais du pouvoir et du talent dans le sport. C’est juste parti de là quand ils ont annoncé qu’ils amenaient ma catégorie de poids à l’UFC. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à prendre le MMA plus au sérieux et maintenant je suis là.

Dans quelle mesure êtes-vous confiant dans le combat contre Emily Ducote?

Je suis vraiment confiant juste à cause des choses que j’ai vues, elle est bonne, j’ai l’impression d’être meilleure quand il s’agit de frapper. Je pense que beaucoup de choses qu’elle est capable de faire aux gens, je peux en quelque sorte les voir venir. Je ne bouge pas aussi conventionnellement que les gens qu’elle a battus. Je pense que je suis juste comme un meilleur attaquant que la plupart des gens qu’elle a combattus et j’ai vraiment l’impression d’être un meilleur combattant bien équilibré ou plus équilibré que la plupart des gens qu’elle a combattus. Donc, je pense juste que je pourrai l’emmener partout où le combat ira. Comme si ça allait au sol, je pense que j’aurai un avantage. S’il reste sur les pieds, je ne pense pas qu’elle pourra me frapper autant que je pourrai la frapper. Alors oui, je me sens vraiment bien à ce sujet.

Vous vous dirigez vers ce combat sur le dos d’une victoire, pensez-vous qu’une victoire dans ce combat vous aidera à être en lice pour le titre ?

Toute victoire, je pense, au poids de la paille vous aide à entrer dans la course au titre, vous voyez des gens qui n’ont pas les séquences les plus impressionnantes entrer dans la course au titre simplement parce qu’ils ont une séquence en cours. Donc, si je peux mettre sur pied une séquence, c’est vraiment ce que je recherche. J’ai perdu contre beaucoup des dix premiers, beaucoup de gens qui sont en lice pour le titre. Beaucoup d’entre eux, je pense, étaient plutôt controversés, donc c’est vraiment important pour moi de prouver que je peux obtenir ces victoires dominantes. Je peux obtenir ces victoires définitives et, espérons-le, obtenir des finitions. C’est vraiment mon objectif est de commencer à finir les gens et malheureusement, ce n’est pas encore arrivé. C’est donc un objectif à long terme, je suppose, à ce stade.

Sur quel aspect de votre jeu avez-vous travaillé depuis votre dernier combat contre Lupita Godinez ?

Je me suis concentré sur le fait d’essayer de le rendre plus dominant. Et je pense que la façon la plus simple de le faire est de simplement abattre les gens et de les frapper quand ils ne peuvent pas vous frapper. Donc, si je suis capable de feinter ce retrait, je suis capable de trouver des ouvertures de cette façon avec ma frappe, et le simple fait de me concentrer sur mon jeu au sol, me fait beaucoup moins peur de lancer des choses qui pourraient me faire tomber moi-même . Donc, j’étais vraiment fier de moi lors du dernier combat contre Lupita parce que j’avais peur d’être abattu. Mais cela ne m’a pas empêché de lancer des sauts de genoux. Et je pense que c’est quelque chose qui a vraiment changé la donne dans le combat. Et je pense que cela dépend de ma confiance. Maintenant, je me sens bien sur les pieds et sur le sol. Pour que je puisse lancer des choses plus risquées, et ne pas avoir peur de ce qui va se passer après.

Vous avez pris le combat contre Lupita avec un préavis d’une semaine seulement, et vous êtes quand même sorti vainqueur. Comment se passe la préparation de ce combat contre Ducote ?

Ça va bien. J’essaie juste de ne pas trop y penser et de prétendre que c’est un combat à court préavis parce que je pense que je suis invaincu dans les combats à court préavis, donc, c’était le plan de jeu, se concentrer uniquement sur l’amélioration et se concentrer sur tout les choses que je veux faire en tant qu’artiste martial comme la façon dont je veux améliorer mon propre jeu, puis affiner Emily Ducote au cours des deux ou trois dernières semaines de préparation, donc les camps ont été bons. J’ai l’impression d’avoir fait beaucoup de bon travail avec beaucoup de filles différentes. J’avais peut-être trois ou quatre filles UFC différentes avec lesquelles s’entraîner et rouler dans ce camp de combat et nous avions notre grand groupe de filles à San Diego, m’aidant à me préparer, donc c’est vraiment un faiseur de différence de pouvoir s’entraîner avec des gens qui sont à votre niveau qui sont dans votre catégorie de poids parce que vous apprenez rapidement ce qui fonctionne pour vous et ce qui ne fonctionne pas pour vous. Et je pense que j’ai fait beaucoup de grandes améliorations au cours de ce camp de combat.

Votre combat contre Lupita était à San Diego, votre ville natale, comment était ce sentiment, et pourriez-vous nous en dire un peu plus sur votre lien avec la ville ?

C’était vraiment génial. Je n’ai pas pu combattre là où j’habite depuis que je faisais du Muay Thai amateur. Donc, c’était un peu nostalgique mais c’était vraiment cool en même temps parce que tous ceux avec qui je m’entraînais étaient là, les gens avec qui j’aime aller dans leur magasin tous les jours étaient là. Cela ressemblait vraiment à un événement de retour à la maison et je me sentais comme un San Diegan parce que je venais d’emménager là-bas peut-être en 2014 ou 2015. Donc je n’ai pas été à San Diego de toute ma vie et j’étais un peu inquiet qu’ils n’allaient pas être heureux quand je suis sorti et qu’ils vont me huer et encourager Lupita à cause de la foule mexicaine.

Elle a mis ça dans ma tête, un petit peu et quand je suis sorti, j’ai ressenti l’amour à coup sûr comme si San Diego était totalement derrière moi. Donc c’était vraiment cool de pouvoir enfin vivre ça à un niveau professionnel et mec, j’espère qu’ils recommenceront. Je veux dire tous ceux qui se sont battus sur cette carte, ils étaient comme des hommes, je veux que nous revenions à San Diego parce que c’est magnifique là-bas. Alors croisons les doigts, on en aura un en 2023 et je serai sur la carte.

À propos de votre surnom, « Overkill », comment cela est-il arrivé ?

Un de mes amis me l’a donné quand je suis devenu professionnel parce que je me disais, hé, j’ai besoin d’un surnom et cela vient en quelque sorte de la façon dont je m’entraîne. Comme, même quand j’étais amateur, même quand j’ai commencé, j’étais toujours la personne qui essayait de frapper le sac le plus fort et de frapper le plus vite et de lancer le plus de combinaisons, et, en corps à corps, j’optais toujours pour les gros gars et essayer de tirer leur cou vers le bas. Alors ils m’ont toujours appelé Overkill parce que j’étais un try-hard et ça a collé, c’est aussi mon style de combat. Comme, si vous regardez mes vieux combats de muay thaï, j’y vais juste, et j’étais comme une scie sauteuse. Je vais juste essayer d’atteindre la ligne d’arrivée plus vite que n’importe quelle autre fille.

Vous avez eu une carrière illustre à l’UFC, s’étendant sur 8 ans, avec votre juste part de hauts, de bas et de gros combats contre de grands noms. Quels sont certains de vos moments préférés de votre carrière à l’UFC ?

Mec, ça craint un peu parce que beaucoup de mes moments préférés sont des pertes. Je me souviens quand j’ai été viré de l’UFC et que je suis revenu, j’ai dû combattre Jessica Andrade et tout le monde avait peur de la combattre. C’est un peu la raison pour laquelle ils m’ont amené. Et après le combat, je savais que j’avais perdu, mais je savais que c’était un bon combat. Au moins, je pensais que j’allais bien, mais j’étais bouleversée parce que je n’avais pas gagné et quand je suis sortie de la cage, mon mari était juste là et il était comme, oh mon dieu. Savez-vous à quoi cela ressemblait ? Et j’étais comme, oh, non, comment c’était? Et donc c’était l’un des combats qui a vraiment attiré l’attention des gens même après une défaite parce que c’était un combat non-stop. Je n’ai jamais arrêté de bouger. J’ai fini par la laisser tomber au dernier tour.

Donc c’était vraiment un de ces combats de Rocky Balboa et beaucoup de gens étaient en moi après ça. Donc, c’était cool de faire partie de ce match et d’être enfin dans une guerre parce que j’ai toujours dit que je voulais être dans une guerre. Je voulais me tester donc c’était la première fois que je me sentais vraiment comme ça.

Et, je pense, un autre grand moment a peut-être été le moment après le combat de Claudia Gadelah, avant qu’ils ne disent qui a gagné. Tout simplement parce que ce fut un vrai moment déterminant pour moi. Comme, j’avais eu des hauts et des bas jusqu’à ce point et c’était un grand pas en avant dans le niveau de compétition et je savais comme, Claudia Gadelha, qu’elle est une prétendante au titre. Elle est au sommet depuis longtemps et l’instant d’après que la dernière cloche a sonné. J’étais comme, je l’ai battue, vous savez. Ce fut donc un véritable regain de confiance pour moi. Et beaucoup de mes décisions serrées sont contre les personnes de haut niveau, comme beaucoup de ces décisions partagées que j’ai perdues étaient contre des personnes de haut niveau.

Regardez Amanda Lemos, elle pourrait aussi se battre pour le titre ensuite Et c’était un autre combat où j’avais l’impression d’avoir gagné. Euh, donc j’essaie de me souvenir de ce que j’ai ressenti après le dernier coup de cloche et de ma confiance en mes propres capacités et c’est comme un bon souvenir pour moi. Même si je n’ai pas levé la main, je savais, hé, je suis un titre à cause de la façon dont je me comporte contre ces filles.

Qui sont vos meilleurs combattants MMA de tous les temps ?

Je veux dire, celui que je peux dire est Brendan Loughnane, il vient juste de remporter le titre PFL et il a une de ces histoires où il a toujours été là, comme, il pouvait renifler ce grand moment de pause, et puis les choses ont continué à le retenir . C’est lui qui est en quelque sorte célèbre pour avoir tenté un retrait de la série concurrente et ne pas avoir obtenu le contrat, même s’il a remporté le combat. Euh, donc juste pouvoir m’entraîner avec lui, à Alliance à l’époque, quand je suis arrivé là-bas pour la première fois en voyant tout ce qu’il a traversé et continue de traverser, jusqu’à ce moment jusqu’à ce qu’il soit capable de traverser des gens dans le PFL qui était vraiment inspirant pour moi. Donc il est définitivement là-haut.

Marina de Brandon. C’est un Dog Fighter pour de vrai, je veux dire, qui d’autre combattrait le même gars quatre fois ? Vous savez, donc il est définitivement là-haut, j’adore son style, c’est une autre personne dont j’ai toujours eu l’impression qu’elle n’avait pas le crédit qu’elle méritait pour ne pas avoir beaucoup de reconnaissance, avoir des combats difficiles, avoir quelques bosses dans le route, puis revenir et pouvoir remporter le titre et être capable d’aimer finir les gens et de faire de grandes performances et de ressembler à un monstre partout et le fait qu’il aime juste est vraiment sans prétention.

Quand vous le voyez à l’extérieur de la cage, il ressemble à un petit gars que vous verriez dans GameStop ou quelque chose comme ça. Donc j’aime vraiment, vraiment Brandon Marina. Il a définitivement ce chien en lui et Charles Oliveira. Je pense que ce sont mes trois premiers.

Si vous n’étiez pas à l’UFC, qu’est-ce que vous vous voyez faire ?

Eh bien, quand j’ai commencé à m’entraîner, j’étais animateur. Je travaillais dans un studio d’animation, je faisais des graphismes 2D et des jeux pour téléphones et des trucs comme ça. J’ai donc toujours eu l’impression d’être dans l’industrie du jeu d’une manière ou d’une autre. Qu’il s’agisse de concevoir ou de faire quelque chose comme ça, je pense qu’il pourrait être difficile de le comprendre maintenant parce que je suis hors de l’industrie depuis environ 10 ans. Mais j’ai l’impression que, dans Another Universe, je suis dans un studio, probablement un peu plus potelé, à travailler sur des jeux vidéo.

C’est très intéressant. Êtes-vous un joueur vous-même?

Oui, je suis un peu gamer. Je ne suis pas très bon, mais j’y passe beaucoup d’heures, je devrais être meilleur avec le nombre d’heures. Je passe à jouer aux jeux vidéo.

