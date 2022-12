J’ai collectionné des bandes dessinées pour un passe-temps maintenant je les vends pour 4 000 £ pièce… mais j’ai toujours un faible pour un personnage

Un collectionneur de bandes dessinées, qui vend maintenant des livres rares jusqu’à 4 000 £ chacun, a révélé comment il avait transformé son passe-temps bien-aimé en carrière.

Steve, qui possède A Place In Space, une boutique de bandes dessinées à Croydon, dans le sud de Londres, a également nommé son super-héros préféré, qui ravira à coup sûr les fans de bandes dessinées classiques.

L’assistant de la boutique de bandes dessinées Chief Strideat regarde à travers les étagères dans A Place in Space Crédit : Facundo Arrizabalaga

Steve dit que certaines des bandes dessinées peuvent se vendre jusqu’à 4 000 £ chacune Crédit : Facundo Arrizabalaga

Steve a commencé à acheter et à vendre des bandes dessinées bien avant de reprendre le magasin Crédit : Facundo Arrizabalaga

L’entrepreneur achetait et vendait des bandes dessinées bien avant de reprendre le magasin et fournissait même un local à lui.

Il a déclaré à MyLondon: “Des amis ont dit que j’avais un bon œil pour les produits et quand on nous a proposé d’acheter l’entreprise, ma femme et moi avons décidé d’y aller.”

La boutique est désormais florissante et dispose d’un stock haut de gamme qui attire l’attention des collectionneurs.

Steve a révélé qu’il avait des articles sur ses étagères d’une valeur allant jusqu’à 4 000 £ chacun en raison de leur rareté.

Les bandes dessinées avec les premières apparitions d’un personnage ont tendance à avoir plus de valeur.

Par exemple, l’année dernière, un numéro ultra-rare presque neuf de Batman No1, qui coûtait dix cents lors de sa sortie en 1940, s’est vendu 1,6 million de livres sterling lors d’une vente aux enchères en ligne.

Steve a ajouté : “Nous avons un certain nombre de clients de grande valeur qui sont avec nous depuis de nombreuses années.

“La plus grosse dépense a été de 4 000 £ pour un client. Nous avions acheté des couvertures vierges à l’origine, qui avaient été esquissées par des artistes.

“Nous ne savions pas comment ils vendraient et nous les avons montrés à ce client particulier qui, selon nous, pourrait être intéressé. Il les aimait et a dit qu’il les prendrait tous.”

Le propriétaire du magasin admet qu’il a cessé de collectionner depuis l’ouverture de son entreprise, mais a avoué qu’il avait toujours un faible pour un personnage très spécial.

Il a déclaré: “J’adore les vieilles bandes dessinées de Spider-Man, je les ai collectionnées à partir de 5 ans et j’en garde de bons souvenirs.”

Le personnage bien-aimé est apparu pour la première fois dans “Amazing Fantasy” No15 de Marvel en 1962.

Un exemplaire de ce livre s’est vendu cette année pour 1,1 million de dollars.

Cependant, Steve a vu les ventes de livres plus rares diminuer au milieu de la crise du coût de la vie.

Il a déclaré: “Nous pouvons voir que les clients changent leurs habitudes d’achat et ne veulent pas dépenser beaucoup d’argent pour un seul article.

“Mais ils sont heureux de le dépenser pour des articles de moindre valeur, où il semble que vous en ayez plus pour votre argent.”