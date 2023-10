L’animatrice de Fox News, Kayleigh McEnany, a fustigé la réponse de l’administration Biden aux Américains qui n’ont pas pu quitter Israël à la suite de l’attaque terroriste meurtrière de samedi.

Plusieurs grandes compagnies aériennes ont annulé leurs vols à destination et en provenance d’Israël suite à l’attaque du Hamas sur plusieurs sites en Israël samedi, selon à CNN. L’administration Biden a demandé aux Américains de réserver leurs propres vols hors du pays ou d’utiliser les transports terrestres malgré les annulations de vols. (EN RELATION : « Vous êtes une honte » : Lindsey Graham dit aux membres de la « squad » du Congrès de « la fermer »)

Plus de 1 000 personnes, dont 14 Américains, sont mortes dans les attaques du groupe terroriste, qui ont incité le gouvernement israélien à déclarer la guerre au Hamas.

MONTRE:



« Ce président est allé à un barbecue dimanche. Ce président était en vacances lundi. Vous savez qui n’a pas eu de vacances lundi ? Les otages. Les otages n’ont pas de vacances », a déclaré McEnany, ancien attaché de presse de la Maison Blanche, à l’animateur de Fox News, Jesse Watters. « Que s’est-il passé pendant cette période de 72 heures au cours de laquelle notre commandant en chef a disparu ? Nous avons entendu parler de 40 bébés morts, dont certains ont été décapités, et d’un enfant de 9 mois qui a été enlevé. Mon fils de 10 mois dort à l’étage, il a été nourri cinq fois aujourd’hui, sa couche a été changée je ne sais combien de fois. Pensez-vous que cet enfant de 9 mois est nourri ? Bien sûr que non, Jesse.

« Nous avons appris, Dieu nous en préserve, qu’une maman qui a été assassinée, dont le bébé était attaché par un cordon ombilical, visiblement abattue par le Hamas et que notre président n’a pas réussi à trouver son chemin vers un microphone ? McEnany a continué. « Je m’en fiche s’il ne peut pas se rendre à l’Ovale [Office], Joe, je m’en fiche s’il ne peut pas monter sur le podium, mon Dieu, l’équipe de presse, apporte un micro à son chevet. Il aurait dû s’adresser à ce pays, nous avons des otages américains, nous avons des Américains tués, notre commandant en chef a choisi d’être Houdini au lieu du commandant de ce pays et du leader du monde libre. C’est ignoble. »

McEnany a critiqué Biden pour ne pas avoir mentionné l’Iran, malgré les informations selon lesquelles le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI), une force militaire iranienne, aurait aidé le groupe terroriste à planifier l’attaque de samedi, a rapporté le Wall Street Journal.

« Oui, il a eu quelques mots forts envers les terroristes », a déclaré McEnany. « Il a eu des paroles fortes au nom d’Israël. Les mots ne valent rien, Joe Biden, j’ai besoin de voir des actes.

