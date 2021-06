J’ai changé les plans Verizon Unlimited pour les cadeaux

En 2017, lorsque Verizon a ramené son premier forfait de données illimitées après des années à essayer de forcer les clients à utiliser des options de données à plusieurs niveaux, j’ai fait le changement. J’ai expliqué qu’il était logique de laisser mon ancien forfait illimité avec droits acquis en raison du coût, du point d’accès inclus dans le nouveau forfait et du fait que je n’avais plus besoin d’un forfait pouvant me donner 400 Go de données à utiliser en un mois.

Depuis ce changement, Verizon a introduit une suite complète de plans «illimités» avec des noms idiots, un ensemble d’options semi-déroutant qui diffèrent légèrement entre chacun et des niveaux de prix adaptés à tous les budgets. Lors de la première annonce, je n’ai même pas envisagé de passer à un et c’est probablement parce que chaque fois que Verizon annonce quelque chose de nouveau, je suppose que c’est plus sournois que le plan sur lequel je suis et que la seule raison pour qu’il y ait une nouvelle option est de presser plus retirer de l’argent de la clientèle. C’est une vision sombre de l’industrie du sans fil, mais il y a là une histoire.

Les choses ont changé avec ces quatre plans Start Unlimited, Play More Unlimited, Do More Unlimited et Get More Unlimited, cependant. Ces dernières années, Verizon a ajouté un tas de cadeaux à chacun, y compris des abonnements de musique gratuits, des forfaits Disney + gratuits et des laissez-passer pour Google Play et les magasins d’applications d’Apple. Ils ont également ajouté l’accès 5G, mais qui se soucie de la 5G.

Ces cadeaux m’ont finalement permis de désactiver le forfait « The New Verizon Unlimited » d’il y a 4 ans et de passer au forfait Play More Unlimited.

Comme ma vie a apparemment ajouté un nouveau service d’abonnement tous les quelques mois maintenant que chaque société de contenu a une option de streaming, vous commencez à vous demander si cela en vaut la peine et si vous pouvez ou non consommer suffisamment de contenu pour justifier le coût avant de décider il est temps de faire des coupes. J’avais cette conversation avec moi-même la semaine dernière après avoir récemment ajouté ESPN + (pour les matchs de Portland Timbers via un VPN autour des pannes et Root Sports n’étant pas sur YouTube TV). Ce coût en valait-il la peine (bien sûr, ce sont les Timbers) ou devrais-je penser à couper autre chose pour le garder?

Verizon inclut un forfait Disney+ avec Disney+, Hulu et ESPN+ dans deux de leurs forfaits. Ils ne font que vous le donner. En plus de cela, ils vous donneront 12 mois de Discovery+ (que ma femme et moi avons beaucoup trop regardé), des abonnements à Google Play Pass ou Apple Arcade et Apple Music pendant 6 mois ou plus. Maintenant, j’ai un abonnement de prévente Disney+ de 4 ans qui me bloque jusqu’en 2023, mais le Hulu et ESPN+ gratuits sont embrayage, tout comme le Discovery+ pendant un an. Retourner dans le Play Pass ne semble pas terrible non plus. Je ne passe pas à Apple Music, cependant.

Oh, cet ancien forfait illimité sur lequel j’étais était de 85 $/mois et le forfait Play More Unlimited est de 80 $. J’économise donc 5 $ par mois sur le service et j’obtiens essentiellement le même forfait sans fil (avec plus de données de point d’accès), mais Verizon ajoute ensuite un tas de choses pour lesquelles je paierais normalement. Ce forfait Disney+ vaut 14 $/mois et Discovery+ sans publicité coûte 7 $ supplémentaires. J’économise près de 30 $/mois par rapport à mon plan précédent avec tous ces bonus.

Écoutez, vous comprenez, c’est que si vous faites partie de ces personnes qui ont peur du changement, supposent que vous pourriez être foutu en changeant, ou ne veulent pas y faire face, je vous sens. Ce que je peux vous dire, c’est que changer de forfait m’a pris 5 minutes, l’inscription à ces services a probablement pris moins pour chacun, et il n’y a eu aucune interruption de service ou autre désagrément. N’oubliez pas que si vous n’associez pas l’achat d’un appareil à votre forfait, vous ne vous engagez pas dans un contrat ou quoi que ce soit. C’était un simple changement, j’ai un meilleur plan, et je reçois un tas de trucs gratuits.

Le réseau 5G national de Verizon est peut-être lent et je ne toucherai probablement jamais à leur réseau 5G mmW, mais ils offrent toujours une très bonne couverture, en particulier en dehors des zones métropolitaines. Leurs forfaits ne sont plus aussi chers que ceux de T-Mobile. Et quand vous tenez compte de tous les trucs gratuits que je viens de parcourir, ils pourraient en fait être le meilleur rapport qualité-prix que Magenta. Je ne suis pas sûr d’avoir jamais pensé que je dirais ça.