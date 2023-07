J’ai causé le moment le plus gênant d’Antiques Roadshow… mon objet inestimable n’était PAS ce que je pensais et a laissé la foule bâillonnée

ANTIQUES Roadshow est plein de surprises – nous avons tous été stupéfaits par certaines des évaluations de l’émission.

Mais le favori de la télé diurne de la BBC a également fourni des gaffes maladroites et des gaffes choquantes au cours de ses 44 années sur nos écrans.

Polycopié

Le spectacle, dirigé par Fiona Bruce, a connu de nombreux moments gênants et choquants[/caption]

Des experts du spectacle consommant accidentellement des fluides corporels aux critiques inhabituelles des articles des invités, cela peut devenir un peu trop loufoque.

Ici, nous jetons un coup d’œil à certains des plus grands moments de curling des orteils d’Antique Roadshow qui ont eu nos mâchoires sur le sol.

Prendre le pipi

En 2016, l’expert Andy McConnell a vécu un moment embarrassant lorsqu’il a accidentellement avalé de l’urine qui remonte à 180 ans.

L’expert en verre a d’abord pensé qu’il dégustait une bouteille de porto ou de vin rouge des années 1840, mais a eu un mauvais choc lorsqu’il s’est avéré qu’il s’agissait de pipi.

Bbc

Andy McConnell a goûté la substance, croyant que c’était du vin des années 1800[/caption] Bbc

Fiona Bruce lui a expliqué plus tard qu’il avait en fait consommé de l’urine[/caption]

Injectant une seringue pour extraire un peu du liquide « très brun » à l’intérieur de la bouteille, il a remarqué après y avoir goûté : « Je pense que c’est du porto – du porto ou du vin rouge… ou c’est plein de vieux clous rouillés et c’est de la rouille. »

Le véritable contenu de la bouteille a été révélé à Andy par Fiona Bruce dans un épisode ultérieur. Elle a déclaré: « À l’intérieur se trouvaient ces épingles en laiton, toutes datant de la fin des années 1840, et le liquide – de l’urine, un tout petit peu d’alcool et un cheveu humain », a expliqué Bruce.

« Et une mystérieuse petite créature appelée ostracode, qui ressemble à une petite coque. Donc [this] n’était pas une bouteille de porto ou de vin, mais une bouteille de sorcière.

« Ainsi enterré dans le seuil de la maison comme un talisman contre la sorcellerie, contre les malédictions, contre le malheur qui entre dans la maison. Alors tu es content de l’avoir essayé ? »

Andy, soucieux de faire la lumière sur le moment a plaisanté : « Miam. Que de bonnes nouvelles.

Il a ajouté que c’était « trop ​​d’opportunités à manquer ».

Blague « grossière »

Bbc

La blague « grossière » de Rachel Riley a laissé les téléspectateurs dans des points de suture après avoir tenu un porte-soutien-gorge contre sa poitrine[/caption] Bbc

David Harper, qui a commencé à rougir n’a pas tardé à changer de sujet après la blague[/caption]

Dans un épisode de 2021, l’animatrice de Countdown Rachel Riley a laissé l’expert David Harper au visage rouge et les téléspectateurs en colère lorsqu’elle a accidentellement fait une blague « grossière ».

Le moment gênant est venu lorsque David a ramassé un objet inhabituel et a demandé à Rachel de deviner ce que c’était.

Lorsque Rachel, qui était enceinte à l’époque, l’a regardé, elle a semblé retenir un petit rire et a dit : « Je ne veux pas être grossière, mais c’est quelque chose avec des fous, n’est-ce pas ? »

Alors que David soulevait l’article et le faisait tourner, elle est allée plus loin en ajoutant: « Il a la forme d’un booby avec les petits mamelons à vis. »

Après qu’il ait révélé qu’il s’agissait d’un support de soutien-gorge, Rachel ne pouvait pas y croire et a tenu l’article contre sa poitrine pour dire : « Par rapport à moi – et je sais que je suis enceinte et tout – mais à quel point cette femme était-elle petite ? »

Un David rougissant a alors répondu: « Eh bien, les gens viennent de toutes formes et tailles », avant de changer rapidement de sujet pour discuter de combien cela pourrait valoir.

Projet artistique scolaire

Bbc

Un projet artistique de lycée a été évalué par erreur à 10 fois son prix réel[/caption]

Parfois, les experts d’Antiques Roadshow peuvent se tromper TRÈS – comme ils l’ont fait sur la version américaine de l’émission en 2016.

Un invité a apporté une cruche en terre cuite émaillée, décorée de six visages, qu’ils avaient achetée pour 300 $ (235 £).

Un expert en antiquités a daté la pièce de poterie de la « fin du XIXe siècle » et l’a comparée à l’œuvre du célèbre artiste Pablo Picasso.

Il a ensuite déclaré que l’invité pouvait obtenir entre 30 000 et 50 000 dollars.

Mais, peu de temps après la diffusion de l’émission, il est apparu que la poterie n’était pas du tout antique et qu’elle avait en fait été fabriquée par un étudiant en art du secondaire en 1973.

Un spectateur qui regardait l’épisode a immédiatement reconnu l’art et a déclaré qu’il avait été réalisé par son amie Soule.

Suite à l’erreur, l’expert en antiquités a avoué l’avoir évalué à 10 fois sa valeur réelle.

Ils ont déclaré au Guardian : « Évidemment, je me suis trompé quant à son âge de 60 à 80 ans.

«Je pense que la valeur aux enchères, basée sur sa qualité et son mérite artistique, se situe entre 3 000 et 5 000 dollars. Toujours pas mal pour un lycéen de l’Oregon.

Semblant

Bbc

L’invité a été déçu de découvrir que le tableau n’était qu’une copie[/caption]

La plupart des invités qui apparaissent sur Antique Roadshow prient pour rentrer chez eux avec des milliers de livres sur leurs comptes bancaires.

Vous pouvez alors imaginer le chagrin d’une invitée lorsqu’elle a apporté une peinture à évaluer en 2021 pour découvrir qu’il s’agissait en fait d’une copie et non de l’original.

Le tableau, appelé Sulky, car il représente un homme avec un froncement de sourcils, a été acheté lors d’un vide-grenier, selon le propriétaire.

Elle a déclaré: « Mes parents l’ont acheté à la vente de chaussures Cirencester à la fin des années 80, parce que mon père pensait que Sulky ressemblait à son père, il est dans notre maison depuis. »

Mais l’experte Alexandra Gill a eu la malheureuse tâche de lui dire que ce n’était pas la vraie affaire de l’artiste Gerald W Tooby.

« L’une des raisons pour lesquelles vous pouvez dire qu’il s’agit d’une copie est qu’elle a des bords très nets », a expliqué Alexandra.

« Et si vous regardez de très, très près, vous pouvez voir qu’elle est pixélisée, vous pouvez donc voir de très, très petits points au fur et à mesure que l’image est composée, ce qui est une autre indication qu’il s’agit d’une copie. »

Mais toujours aimable hôtesse, Alexandra a tenté de la consoler en disant qu’au moins l’œuvre portait la signature du peintre.

Valorisé vers le bas

Bbc

Participer à l’émission en tant qu’invité peut aller de deux manières: soit vous rentrez chez vous en riant à la banque, soit vous revenez le cœur brisé.

Ce dernier est arrivé à un invité qui avait de grands espoirs après avoir appris que son article pourrait rapporter 250 000 £.

L’expert Ronnie Archer-Morgan n’a pas pu cacher son enthousiasme lorsque la statue, qui proviendrait de la tribu Kota du Gabon, a été introduite.

Il a dit: « Quand vous avez déballé ceci, mon cœur a vraiment sauté un battement parce que c’est l’une de mes figures tribales africaines préférées. »

L’invité a révélé qu’il avait acheté l’article lors d’un événement Antiques Roadshow à Cambridge 10 ans auparavant et que cela ne lui avait coûté que 1,50 £.

Après que Ronnie ait expliqué l’importance de la pièce, il a ajouté que celle-ci s’était vendue 250 000 £, suscitant les attentes de l’invité.

Il a ensuite déclaré : « Mais malheureusement, celui-ci est un très bel exemplaire. C’est un peu la mauvaise taille.

«Cela a probablement été fabriqué vers 1980 et un comme celui-ci vaut probablement environ 150 £. C’est 100 fois plus que ce que vous avez payé.

Ne plaisante pas

Bbc

Andy a tenu le vase de l’invité et a même fait semblant de le laisser tomber à un moment donné[/caption] Bbc

Le propriétaire a regardé intensément et a supplié Andy de ne pas laisser tomber son précieux vase à un moment donné[/caption]

L’expert de l’émission Andy ne peut tout simplement pas faire une pause – dans un épisode plus tôt cette année, il a presque donné une crise de panique à une invitée quand elle a pensé qu’il était sur le point de laisser tomber sa possession à prix.

Tout a commencé quand Andy a montré la mallette multicolore de l’invité au public alors qu’elle regardait nerveusement.

À un moment donné, il a prétendu qu’il était sur le point de laisser tomber l’objet. Cependant, la femme n’était pas trop amusée par cette blague et l’a supplié de ne pas la laisser tomber.

Plus tard, expliquant pourquoi c’était si important pour elle, elle a déclaré: « J’ai hérité de ce vase de ma grand-mère, que j’adorais vraiment, vraiment. »

Heureusement pour Andy, il n’a pas laissé tomber le vase, conçu par Dino Martens en 1951.

Il lui a également annoncé la bonne nouvelle qu’il pourrait se vendre entre 6 000 et 8 000 £.

boutade « horrible »

Bbc

Clive a dit à l’invité que son livre, des années 1800, était dans un état horrible[/caption] Bbc

Plus tard, elle a eu le dernier rire quand il a changé de ton après avoir découvert que c’était par un botaniste renommé[/caption]

Les experts d’Antiques Roadshow ont acquis la réputation d’être extrêmement gentils avec leurs invités, aussi ridicule qu’un objet puisse paraître.

Cela a alors été une surprise, lorsque Clive Farahar a semblé critiquer un article pour être en mauvais état, dans un épisode filmé au château de Powis, au Pays de Galles.

En examinant le livre de botanique des années 1800, il a déclaré : « Vous avez apporté la copie la plus horrible, je pense que j’ai jamais vue, d’une flore de la fin du XIXe siècle.

Mais en y regardant de plus près, il a semblé ravaler ses mots lorsqu’il s’est rendu compte qu’il avait été écrit par le célèbre botaniste britannique George Bentham.

Adoucissant sa position, il lui a dit: « C’est une flore parfaitement ordinaire, une flore que vous emporteriez dans votre poche, mais ce qui est génial, ce sont ces incroyables joyaux floraux à l’intérieur. »

Après que la propriétaire ait expliqué comment elle avait obtenu le livre, Clive s’est exclamée : « C’est extraordinaire, je veux dire c’est juste incroyable », avant de mettre une étiquette de prix de 1 500 £ dessus.