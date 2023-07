J’ai caché mon diagnostic de cancer car j’avais tellement de mal à en parler, admet la star de First Dates, Merlin Griffiths

Merlin Griffiths, la star de FIRST Dates, s’est confié sur le fait de garder son diagnostic de cancer secret.

La star de First Dates, âgée de 47 ans, vit avec un cancer de l’intestin et a subi une chimiothérapie et deux opérations.

Il a été diagnostiqué en 2021 et plus tôt cette année, il a révélé qu’il avait reçu le feu vert « pour l’instant ».

Merlin a révélé pourquoi il avait décidé de garder secrète sa bataille contre le cancer au début, en disant au Sun : « C’est une grande chose.

« Mais de grandes choses arrivent dans la vie et parfois les gens aiment les partager et parfois ils aiment les garder secrètes. C’est un peu comme gagner à la loterie, vous ne le diriez probablement à personne non plus !

«Je pense que la chose la plus importante que vous devez réaliser est que lorsque vous mettez en bouteille, que ce soit des symptômes ou un diagnostic, vous pourriez penser dans votre tête que vous allez bien, mais les gens remarqueront que ce n’est pas le cas.

« Je pense que vous trouverez que s’ouvrir, c’est comme enlever un sac à dos lesté. Vous vous sentirez littéralement un fardeau déchargé. Même si vous ne parlez qu’à une ou deux personnes. ”

Merlin a ajouté: «J’ai eu la chance d’avoir ma famille autour de moi, où le soutien s’étend naturellement à partir de là.

«Avec le recul et au fil du temps, j’ai réalisé qu’il y avait en fait tellement de soutien là-bas et disponible. Pas seulement un soutien médical non plus, mais aussi un soutien émotionnel.

Le mois dernier, Merlin a partagé une photo de sa dernière lettre de l’hôpital après une récente analyse.

Il disait : « Salut Merlin, Votre tomodensitométrie vient de passer.

« Tout semble bon, il n’y a aucun signe de récidive.

« J’espère que c’est rassurant. »

Merlin a légendé son message : « Les résultats de l’analyse de la première année sont arrivés, et tout est clair pour le moment.

« Bon. Merci #NHS #bowelcancerawareness.

