J'ai caché le choc du cancer aux fans, mais des inconnus voulaient me `` me sortir '' de la perte de poids, déclare Jonnie Irwin de A Place in the Sun

La star de la télévision Jonnie Irwin a gardé son cancer secret pendant deux ans, craignant de perdre son travail – mais dit que les ragots tenaient à « sortir » sa maladie.

L’ancien présentateur de A Place in the Sun a déclaré qu’il craignait que le travail ne se tarisse alors que les “fans” ne cessaient de demander ce qui n’allait pas chez lui sur les réseaux sociaux.

Il a raconté au Sun comment il avait été exclu de l’émission en août 2020 après avoir dit aux producteurs qu’il avait un cancer.

Ils l’ont payé en milieu de série et n’ont pas renouvelé son contrat – malgré 18 années de fidélité.

Il a déclaré: «J’ai dit la vérité à mes proches mais j’avais peur de perdre mon travail.

“J’ai pu dire aux gens que j’avais perdu mes cheveux parce que j’avais la quarantaine et c’est ce qui arrive quand on a des jumeaux. Mais même avec la perte de cheveux, les gens étaient partout sur mon Instagram en disant “tu n’as pas l’air bien”. Je veux dire qui veut entendre ça ?

“J’ai aboyé à certaines personnes demandant pourquoi elles ressentaient le besoin de me dire cela. Ils revenaient avec ‘oh, c’est parce qu’on s’en soucie’, mais ils voulaient juste faire des commérages sur moi et sur mon cancer.

“Je me suis vraiment énervé à ce sujet. De parfaits inconnus m’envoyaient des messages sous prétexte de ne vouloir que le meilleur pour moi, mais en quoi le fait de mettre en évidence ma maladie allait-il m’aider ? Cela n’allait que m’énerver.

“Si c’était comme une chasse aux sorcières.”

Jonnie, dont le cancer du poumon chez les non-fumeurs s’est propagé à son cerveau, a déclaré qu’il avait cessé de publier des photos de lui-même au milieu des spéculations.





Le père de trois enfants, qui présente toujours Escape to the Country, a déclaré: “Cela m’a vraiment ennuyé. Plus ces commentaires étaient postés, plus les chaînes de télévision le voyaient et je m’inquiétais parce que je voulais travailler. J’avais besoin de travailler.

« Je n’ai jamais dit que j’étais malade, mais je n’ai jamais dit que je ne l’étais pas. J’ai continué à être moi-même, à faire le même travail.

“C’était tellement bouleversant et je n’ai pas le temps pour ces gens qui se cachent derrière de faux soins.

« L’une des raisons pour lesquelles je parle maintenant, c’est parce que je veux dissiper le mythe selon lequel les personnes atteintes de cancer ne peuvent pas continuer à travailler. Lorsque vous avez un cancer, les décisions sont prises pour vous et ce n’est pas bien.

“Les gens ont peur de perdre leur emploi et ils ne devraient pas avoir à s’en soucier.”

Freeform Productions, qui fabrique A Place in the Sun, a déclaré avoir eu des problèmes pour assurer Johnnie pour les voyages à l’étranger.

