Le Pay-per-view AEW, All In, s’est avéré être un énorme succès pour la franchise car il a enregistré des chiffres gigantesques en termes de participation à l’événement alors que la marque organisait une action de lutte à indice d’octane élevé lors de la spéciale.

L’un des affrontements les plus importants de la soirée a été l’affrontement entre le champion américain IWGP Will Ospreay et le légendaire lutteur Chris Jericho, qui travaille dans l’industrie depuis des décennies maintenant.

AEW a ensuite annoncé que la fréquentation dans le stade avait dépassé son record de foule affluant et amélioré le nombre fixé par WWE WrestleMania 32, qui a vu 80 709 personnes assister à l’événement.

AEW a annoncé que 81 035 personnes étaient présentes le jour de la spéciale et Ospreay a décidé de l’immortaliser sous la forme d’un tatouage sur le bras, représentant le nombre de personnes venues le voir en action.

C’est du moins ce qu’il pensait. Il a été révélé plus tard que la fréquentation était nettement inférieure, autour de 71 000 personnes dans la région. Cela a laissé Ospreay déçu et perplexe.

Ospreay s’est rendu sur la plateforme de médias sociaux X, anciennement connue sous le nom de Twitter, pour exprimer son choc dans une vidéo qui a été supprimée quelques minutes après sa publication.

« Bruv, tu ne peux pas inventer cette putain de merde. Je suis actuellement au Japon et je n’ai pas dormi. Je suis fatigué et je me réveille. C’est le pire putain de jour de ma vie. Savez-vous à quel point il a été difficile pour moi de me faire tatouer ? Ma mère les déteste, putain. Ils l’ont annoncé à tout le monde ! Ils ont annoncé qu’il s’agissait de 81 000 personnes. J’ai ce putain de truc sur mon bras maintenant, »

L’erreur de numéro a conduit Ospreay à obtenir le mauvais numéro sur son bras et il était clairement frustré par la confusion. AEW n’a pas encore publié le nombre officiel réel de personnes présentes ce jour-là.