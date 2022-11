J’ai besoin d’une banque alimentaire. Que fais-je?

Cette idée d’histoire est venue de membres du public, comme vous, qui nous ont contactés. Envoyez-nous toutes vos questions sur les banques alimentaires et l’insécurité alimentaire. Nous vous écoutons : ask@cbc.ca.

L’utilisation des banques alimentaires au Canada est en hausse. En haut.

En mars de cette année, il y a eu près de 1,5 million de visites dans les banques alimentaires à travers le pays, selon un rapport récent par l’organisme sans but lucratif Banques alimentaires Canada. C’est 15% de plus que ce qui a été vu en mars 2021 et 35% de plus que le nombre de visites en mars 2019.

Ce qui est différent dans l’augmentation de l’utilisation des banques alimentaires cette année, c’est qu’elle survient alors que le taux de chômage au Canada a connu une baisse importante. En mars 2022, le taux de chômage du pays est tombé à 5,3 % – le plus bas jamais enregistré depuis que les données sont devenues disponibles en 1976, selon Statistique Canada.

Alors, qu’y a-t-il derrière l’écart? Le rapport de Banques alimentaires Canada cite une inflation élevée, des taux d’aide sociale stagnants et la flambée des prix de la nourriture et du logement.

Alors que de plus en plus de Canadiens se tournent vers les banques alimentaires pour se nourrir et nourrir leur famille, CBC News a également vu un nombre important de questions de l’auditoire sur la ressource : comment y accéder, redonner à une — et que se passe-t-il lorsque les dons ne suffisent pas.

Comment accéder à une banque alimentaire ?

Les banques alimentaires sont dispersées partout au pays pour les Canadiens qui ont besoin de mettre quelque chose sur la table, mais sans les fonds pour le faire.

Si vous en cherchez un près de chez vous, vous pouvez utiliser Localisateur en ligne de Banques alimentaires Canada et entrez votre code postal.

Les banques alimentaires sont conçues pour aider les personnes dans le besoin, elles sont donc offertes gratuitement.

Cependant, qui est admissible à l’accès dépend en grande partie de la banque alimentaire à laquelle vous vous rendez, a expliqué Richard Matern, directeur de la recherche à Banques alimentaires Canada et auteur du rapport récemment publié.

“Habituellement, il y a une sorte de processus d’admission”, a-t-il dit, où un agent d’accueil peut vous poser une série de questions, telles que votre nom, votre adresse et votre source de revenus.

Il encourage les visiteurs de la banque alimentaire à apporter une pièce d’identité gouvernementale et une preuve d’adresse, si vous l’avez, car vous pourriez être invité à les fournir dans le cadre de ce processus d’admission.

Que puis-je trouver dans une banque alimentaire?

En règle générale, les banques alimentaires offrent une grande variété de produits, notamment des denrées non périssables, des fruits et légumes frais et des produits laitiers. Bien sûr, selon l’offre et la demande, tous ces produits peuvent ne pas être disponibles au moment de votre visite.

Matern dit que les banques alimentaires distribuent souvent des produits aux visiteurs de deux manières. Un modèle consiste à utiliser des paniers préemballés, contenant généralement une sélection de produits, qui sont distribués lorsque les banques alimentaires connaissent une période plus occupée.

La deuxième option est le “modèle d’achat”.

“Si la banque alimentaire a le temps ou l’espace disponible, et la disponibilité des bénévoles, elle permet ce qu’on appelle le” modèle d’achat “, a déclaré Matern. Cela signifie que les utilisateurs de la banque alimentaire peuvent entrer dans l’établissement et sélectionner un certain nombre d’articles dans chaque section (produits laitiers, céréales, etc.), en fonction de la taille de leur ménage.

La nourriture est souvent distribuée avec l’intention qu’elle dure, en moyenne, sept jours, a déclaré Matern, bien que certains endroits puissent la baser sur une durée plus courte ou plus longue.

Comment faire un don à une banque alimentaire ?

Si vous souhaitez redonner, vous pouvez le faire avec des dons monétaires ou alimentaires. Il convient de noter que le processus de don dépendra également de la banque alimentaire.

Matern suggère de rechercher la banque alimentaire la plus proche pour en savoir plus sur son processus spécifique, qui peut également varier en fonction du type de don que vous souhaitez faire.

“Certaines banques alimentaires acceptent les dons en personne, [while] certains ont une sorte de processus structuré », a-t-il déclaré.

Si vous souhaitez apporter une contribution financière, vous pouvez souvent faire un don en ligne. Si vous souhaitez faire un don de nourriture, vous pouvez généralement le faire à un endroit désigné, comme un entrepôt central, une caserne de pompiers locale ou la banque alimentaire elle-même.

Communiquer avec la banque alimentaire à laquelle vous prévoyez faire un don est le meilleur moyen de déterminer exactement comment et où redonner.

Un nouveau rapport montre que la demande de banques alimentaires canadiennes a atteint un niveau record en 2022, avec plus de personnes qui ont du mal à suivre le rythme de la hausse du coût de la vie. Au-delà des personnes à revenu fixe, le rapport met également en évidence un besoin croissant chez les personnes ayant un emploi.

Quels types d’aliments dois-je donner ?

Cela dépend également de la banque alimentaire spécifique.

Sur son site Internet, le Centraide recommande d’appeler votre banque alimentaire locale pour déterminer ce qui peut être donné et ce qui est le plus nécessaire. De plus, le site Web indique que “les aliments à haute valeur nutritive sont particulièrement les bienvenus”, ainsi que ceux qui reflètent la composition démographique d’une région.

Feed Ontario, qui travaille avec des banques alimentaires de toute la province, a posté sur les aliments dont vous avez le plus besoin, en ajoutant que vous devriez donner “des articles que vous aimez voir dans votre propre foyer”.

Qui approvisionne les banques alimentaires lorsque les dons du public ne suffisent pas ?

Les banques alimentaires sont approvisionnées par un certain nombre de fournisseurs différents. Outre les dons individuels, ils reçoivent souvent le soutien de fermes et de partenaires commerciaux, tels que des épiceries, selon United Way.

D’autres organismes à but non lucratif, comme Banques alimentaires Canada, aident également à maintenir l’approvisionnement, a déclaré Matern. Le gouvernement fédéral a également déjà accordé des subventions aux banques alimentaires, les gouvernements provinciaux les complétant.

Pourtant, la récente augmentation de la demande a contraint les banques alimentaires à compter de plus en plus sur leurs budgets (provenant de dons individuels) pour acheter de la nourriture afin de maintenir les stocks.

“Dans de nombreux cas, il y a une demande imprévisible”, a déclaré Matern. “Il est très difficile d’adapter l’offre en conséquence.”