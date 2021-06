J’ai besoin du soutien des supporters pour rester jusqu’à la Coupe du monde 22

Gareth Southgate dit qu’il devra sentir le soutien des supporters pour continuer en tant que manager de l’Angleterre au-delà de la Coupe du monde 2022.

L’accord actuel du joueur de 50 ans expire l’année prochaine, mais le directeur général de la Football Association, Mark Bullingham, a confirmé la semaine dernière qu’il se verra proposer un nouveau contrat quelle que soit la performance de l’Angleterre à l’Euro 2020.

Les Three Lions affrontent l’Allemagne lors des huitièmes de finale de mardi à Wembley alors qu’ils visent à remporter un match à élimination directe à l’Euro pour la deuxième fois seulement de leur histoire.

Southgate a précédemment indiqué qu’il aimerait un jour retourner à la direction du club et, interrogé sur les commentaires de Bullingham, il a répondu: « Tout manager sera reconnaissant du soutien total du conseil d’administration. De mon point de vue, c’est une conversation privée que je J’ai eu ce soutien.

« Mais au final, le soutien interne est important, mais dans ce rôle en particulier, le soutien externe est tout aussi important et je pense toujours que discuter des contrats autour des tournois dans le passé n’a pas été la bonne chose.

« Nous étions certains que nous n’allions pas le faire avant ce tournoi – nous devrions voir comment cela se passe – donc je me concentre uniquement sur le jeu et amener cette équipe aussi loin que possible. »

Le capitaine Harry Kane dirigera l’attaque de l’Angleterre cinq ans après avoir été impliqué alors que l’Angleterre a été choquée au même stade lors de l’Euro 2016 par l’Islande. Seuls six membres de cette équipe sont impliqués cette fois-ci, mais Kane pense que le groupe s’améliorera pour leur expérience de châtiment.

« Il n’y a que quelques-uns d’entre nous qui ont participé à ce tournoi, à ce match en particulier », a déclaré Kane. « Parfois, des jeux comme celui-ci vous donnent plus de motivation pour réussir à l’avenir. Vous pouvez apprendre de telles expériences. Je l’ai fait, c’est sûr. Les joueurs impliqués l’ont certainement fait. C’est une situation totalement différente. Nous jouons un équipe massive en Allemagne, mais c’est juste une équipe à espérer. »

L’Angleterre affronte l’Allemagne dans un tournoi à élimination directe pour la sixième fois depuis sa victoire en finale de la Coupe du monde 1966, n’ayant remporté aucune de leurs rencontres ultérieures. Mais Southgate a déclaré: « Dans les époques précédentes, nous avons toujours parlé du passé, des équipes et de leurs records, de leurs bagages et de tout le reste. Il n’y a aucune raison pour que ces garçons ressentent cela. La plupart ne sont pas nés quand beaucoup de ces matchs ont eu lieu. C’est sans importance pour eux. »

Des sources ont déclaré à ESPN que l’Angleterre envisageait de passer à une défense à trois pour le match avec Southgate affirmant qu’il prendra une décision tardive sur l’opportunité d’inclure Mason Mount et Ben Chilwell après leur période d’auto-isolement en tant que contact étroit de Billy Gilmour , qui a été testé positif pour COVID-19 après le match nul de l’Écosse avec l’Angleterre.

La paire a dû s’entraîner séparément de ses coéquipiers toute la semaine et a voyagé de St George’s Park à Londres lundi loin du groupe.

« C’est clair que c’est vraiment compliqué parce qu’il y a la périodisation physique que vous voudriez pour un match comme celui-ci et puis il y a l’entraînement tactique », a ajouté Southgate.

« Les réunions que nous avons eues, ils ont dû être dans une pièce séparée et se connecter sur Zoom, donc toute l’expérience pour eux, y compris le voyage ce soir, est très, très difficile. Mais ce sont de jeunes joueurs qui, je pense, peuvent s’entendre avec les choses assez bien. C’est une décision que je dois prendre quand nous regardons comment ils ont pu s’entraîner et tout le reste. Il y a beaucoup de choses enveloppées dans cet appel.

« [With a week between games], il était important pendant quelques jours que les joueurs se détendent et aient un rendement physique moindre. Sinon, ça aurait été très long.

« Maintenant, nous avons pu faire beaucoup de travail sur le terrain d’entraînement, un travail tactique qui est important pour ce match en particulier, c’est donc une opportunité inhabituelle pour nous. C’est probablement la période la plus longue que nous ayons vécue. avait en 12 mois pour travailler avec l’équipe. »