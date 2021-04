Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a déclaré qu’il avait « beaucoup de respect » pour les Roms avant leur match aller en demi-finale de la Ligue Europa, malgré les supporters de l’équipe italienne qui se sont offensés de certains commentaires du pré-match norvégien.

Interrogé sur la Roma immédiatement après la victoire de United en quart de finale contre Grenade, Solskjaer a déclaré: « Je ne les connais pas et je ne les ai pas vus jouer. »

Cela a incité les supporters roms à poser des affiches de Solskjaer sur le terrain d’entraînement du club portant les mots «assurez-vous qu’il se souvienne de nous».

« C’était juste après le match et avec tous les matchs que nous avons eu, j’étais juste soulagé que nous ayons traversé », a déclaré Solskjaer, interrogé sur l’incident lors d’une conférence de presse mercredi: « Bien sûr que j’avais regardé mais ne les avait pas analysées et ne les avait pas vues en profondeur pour leur donner assez de respect, probablement.

« C’est un club fantastique avec une grande histoire. J’ai en fait deux biens précieux à la maison, un [Francesco] Chemise Totti et un [Daniele] T-shirt De Rossi que j’ai échangé avec eux et ils sont en fait signés, donc je connais l’histoire, je connais la qualité.

« Avec Chris [Smalling] étant là la saison dernière, nous les avons suivis puis ils ont signé Chris et nous ne les avons pas beaucoup regardés mais nous les avons analysés jusqu’au sol depuis que nous les avons dessinés. Nous sommes prêts pour eux.

« Ce n’était pas un manque de respect, je pense que tout le monde le sait. J’ai beaucoup de respect pour eux. »

United cherche à atteindre une finale majeure pour la première fois sous Solskjaer après avoir atteint quatre demi-finales précédentes. Ils sont sortis au même stade de la Ligue Europa à Séville la saison dernière, mais Solskjaer a déclaré qu’il y avait plus de « croyance » dans le groupe cette fois-ci.

« J’aimerais bien le penser », a déclaré Solskjaer. « Les joueurs ont eu une autre année, plus expérimentés, ils ont traversé des moments difficiles.

«Vous savez, lorsque vous arrivez à la fin de la saison des affaires, l’essentiel est d’arriver là-bas, d’être là, d’être dans et autour des matchs importants, d’être en bonne forme et d’avoir confiance et confiance comme nous le faisons maintenant.

« Nous avons remarquablement bien fait pour arriver à cinq demi-finales en un peu plus d’une saison, mais bien sûr maintenant nous aimerions aller jusqu’au bout. Cela signifierait tellement pour la fin de la saison, si nous avons un finale à attendre avec impatience. «

Luke Shaw espère également atteindre sa première finale avec United après avoir raté quatre lors de son passage à Old Trafford. Il n’a pas fait partie de l’équipe de la finale de la FA Cup 2016, de la finale de la Coupe EFL 2017, de la finale de la Ligue Europa 2017 ou de la finale de la FA Cup 2018, mais tient à corriger les choses dans la Ligue Europa de cette saison.

« Personnellement, c’est une énorme motivation », a déclaré Shaw. « J’ai été assez malheureux de ne pas être impliqué dans les demi-finales et les finales, donc j’ai hâte d’en faire une, mais du point de vue de l’équipe, c’est très important. C’est un match pour lequel nous sommes prêts. »